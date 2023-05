¿Sueñas con conocer la tierra de los faraones, pero sin abandonar la comodidad? Vamos Viajando agencia de viajes te brinda la oportunidad perfecta para conseguir esto y mucho más. Así que, si ya estás planificado el próximo asueto, no te pierdas este artículo donde, además contarte cómo pasar las mejores vacaciones en Egipto, te traemos algunos aspectos a considerar antes de elegir el tour adecuado y partir.



5 consejos para pasar las mejores vacaciones en Egipto

Cualquier viaje que traspase tus fronteras o signifique más de un par de días fuera de casa, necesita planificación, tanto para que puedas disfrutar de todo sin preocupaciones, como para evitar muchos problemas. Por ello, la siguiente lista de consejos te servirán para planificar tus tan soñadas vacaciones a Egipto, sin sufrir mucho en el intento. ¡Vamos a verlos y toma nota!



1.Elige la mejor época

Como sucede en muchos sitios, hay épocas que resultan mejores que otras, por lo menos cuando vas de vacaciones. En este caso, suele decirse que los mejores períodos para ir son entre los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. Esto te permitirá evitar los meses donde hay más frío y más calor, aunque el clima en sí es seco y caluroso durante todo el año. Pero, si solo puedes ir en verano, no te alarmes, tan solo toma precauciones como tener un itinerario que incluya visitas en las primeras horas del día, servicios con aire acondicionado y visitas cortas.





2.Es mejor ir respaldado por una agencia de viaje

Sí, aunque no lo creas, son muchas las razones por las que es mejor ir respaldado por una agencia de viaje, y no por cuenta propia. Egipto es uno de esos destinos donde los guías y traductores, los buenos hoteles, el trasporte y otros elementos pueden resultar más caros como particular. Sin contar que, al recurrir a una compañía especializada, no tendrás que preocuparte por la logística y, en cambio, disfrutar y pasar las mejores vacaciones en Egipto. Entre las ventajas se pueden incluir comidas ya planificadas, hablantes de tu idioma nativo, transporte interno por los lugares de interés, entre otros.





3.Consulta los requisitos de entrada al país

Evita dolores de cabeza y que tu viaje termine antes de empezar siguiendo este consejo siempre que viajes, a cualquier destino. Consulta qué documentos necesitas para ingresar y permanecer los días pautados. Por ejemplo, tu pasaporte deberá tener una vigencia mínima de 6 meses, además de que tendrás que tener un visado. Este último podrás gestionarlo en el mismo aeropuerto o, mejor aún, hacerlo por internet con antelación. Además, lleva siempre copias de tu pasaporte y otros papeles (físicos y en la nube) y, como precaución, consulta qué vacunas pueden ser obligatorias y no olvides contar con un seguro de viaje.





4.¡No olvides el cambio de dinero!

Aunque tu tour y hotel estén pagados, los suvenires y otros gastos siempre están presentes, así que si te preguntas cómo pasas las mejores vacaciones en Egipto, no descuides el cambio de dinero. Tienes la opción de las casas de cambio o de sacar desde el cajero (hay quienes dicen que esta opción es mejor por el tema de las comisiones). Sumado a ello, lleva siempre monedas y billetes de baja denominación para las propinas correspondientes y checa que en taxis u otras compras te devuelvan bien el cambio.





5.Otros consejos que pueden servirte para gozar tus vacaciones

Si quieres o necesitas tener internet en Egipto, puedes comprar una SIM en el aeropuerto o alguna tienda especializada por la ciudad. En caso de que visites mercados turísticos, no tengas miedo a regatear, ya que muchas veces multiplican los precios.

Las propinas son habituales en Egipto, por lo que no te sorprendas si los servicios o productos vienen acompañados de petición de dinero.

Toma previsiones de los aspectos que el tour no incluya, ya sea solicitando servicios extra, o planificando por tu cuenta. Entre estos resaltan comidas no contadas, gastos personales, propinas, vuelos internacionales, entradas a locaciones no mencionadas y cualquier otro no especificado. Disfruta de tus vacaciones conociendo sitios de interés, pero también probando comida típica del país. ¡Ten la experiencia completa!



¡Para pasar las mejores vacaciones en Egipto conoce estos lugares!

Hay mucho que ver, conocer y descubrir en la tierra de los faraones, por ello, al contratar un tour con una agencia de viajes como Vamos Viajando, puedes tener acceso a los más destacados. Un itinerario de varios días bien planificado te permitirá visitar diferentes puntos de interés y gozar de las experiencias más top del lugar. ¡Estas son algunas de las locaciones que no puedes perderte!





El Cairo

Entre las maravillas que vale la pena conocer están las tres pirámides en Giza: Keops, Kefrén y Micerinos, sin olvidar la esfinge, así como el Museo Egipcio de El Cairo para conocer de historia y hallazgos arqueológicos. Al terminar, podrás vivir un día de compras en el Bazar Khan El Jalili. Siendo estos los puntos de partida y parte del itinerario del segundo día del tour de Vamos Viajando.



Aswan

Para llegar a Aswan necesitas tomar un avión, el cual viene cubierto ya, y allí puedes disfrutar del Tour Abu Simbel, el cual incluye los increíbles templos de Ramsés II y Nefertari, su esposa. Otro paseo imperdible es en crucero, en este caso, pudiendo disfrutar de la alta presa de la ciudad, y notarás el contraste entre el inacabado obelisco y la modernidad de la actualidad. La historia siempre está presente en este viaje.





Luxor

Ubicado en la antigua Tebas, antes de llegar a Luxo la ruta de crucero permite visitar el Templo de Sobek, una hermosa edificación dedicada a dos dioses. En este punto del país también podrás conocer el templo dedicado a la Diosa Isis, el Templo Filae, seguidamente, podrás disfrutar de un viaje en calandria hasta llegar al templo Horus.





Hurghada

Porque no puede faltar esta locación si quieres pasar las mejores vacaciones en Egipto. En Hurghada puedes encontrar las bellas playas del mar rojo, además, este puede tomarse como un día de descanso y exploración. La guinda del pastel en el tour por los mejores lugares de Egipto.



Despedida

Otra ventaja de un tour de agencia es que el regreso está garantizado. Es decir, al completar el recorrido establecido, el mismo equipo se encarga de trasportar a los viajeros hasta el lugar de partida/regreso, directamente al aeropuerto.





¿Por qué viajar a Egipto con una agencia de viajes?

Si todavía tienes dudas sobre las razones para elegir una agencia de viajes para gestionar tu ida a este hermoso país, ¡es sencillo! Para pasar las mejores vacaciones en Egipto debes tener acceso a los lugares más hermosos y con gran impacto histórico, pero también la seguridad de tener donde hospedarte y cómo moverte sin grandes complicaciones. Las comidas e impuestos relacionados con el itinerario son otra ventaja que no puedes perder, eso sí, chequea cuáles son los aspectos incluidos en cada paquete.



Olvídate de los dolores de cabeza o estar todo el tiempo pensando en el siguiente paso. Al confiar en una agencia especializada y con un tour tan completo disponible, solo te queda disfrutar. Llevarte los recuerdos más bellos e inolvidables, por el mejor precio, es posible, ¡y te lleva a Egipto!