Elegir el lugar para la celebración de tu boda: consideraciones sobre el espacio

Hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de elegir un lugar para la celebración de la boda de tus sueños, desde el aspecto general del espacio hasta su ubicación y coste. Antes de firmar un contrato con un lugar, querrás estar seguro de que es realmente lo suficientemente amplio como para dar cabida a todos tus invitados. Mientras exploras las opciones, asegúrate de tener en cuenta estas consideraciones clave sobre el espacio.



Haz que tu boda sea inolvidable

Si reservas un lugar lo suficientemente grande como VALTARI, finca para bodas en Málaga, para recibir cómodamente a todos, conseguirás que tus invitados se lo pasen en grande. Te presentamos algunas consideraciones que Valtari se esmera en satisfacer respecto al lugar de celebración de una boda.

1. Necesidades de metros cuadrados (por invitado)

¿Sabías que existen recomendaciones sobre cuántos metros cuadrados necesita cada invitado a una boda para estar cómodo? La cantidad exacta de metros cuadrados por invitado puede variar dependiendo de la configuración de su lugar de celebración. En general, sin embargo, para la celebración se necesitan entre 1 y 1,5 metros cuadrados por persona. Al multiplicar el número de personas en la lista de invitados por 15, puedes asegurarte de que el lugar que estás buscando es lo suficientemente grande como para satisfacer tales necesidades.

2. Tamaño y capacidad de las mesas

Si el espacio va a ser reducido, considera la posibilidad de instalar mesas redondas para la recepción en lugar de mesas cuadradas o rectangulares; las mesas redondas pueden acomodar a más personas en menos espacio.

3. Tamaño de la pista de baile

Si vas a tener una pista de baile en la celebración, se debe añadir un extra de tres pies cuadrados de espacio por invitado. Esto significa que si planeas tener 100 invitados, el área de la pista de baile debe ser de alrededor de 27 metros cuadrados para dar a todos suficiente espacio para soltarse.

4. La decoración

Es fundamental hacer que el evento tenga un aspecto fantástico. No son sólo las cualidades estéticas de la decoración las que satisfacen cierta ansiedad interior por hacer que las cosas queden bien. La decoración también representa una extensión de nuestra identidad, que expresa esa individualidad como algo externo a nosotros, pero que sigue siendo una parte intrínseca de nosotros.

La decoración es importante porque crea el ambiente de la fiesta. Acentúa el lugar y la ceremonia y le da el aspecto adecuado para la ocasión. Es la elección de una persona y, por lo tanto, esta puede decidir el tipo y la calidad de la decoración de la boda, para hacer que el evento sea grande y memorable.

El lugar guarda la memoria y ayuda a darle forma a los recuerdos de boda

Cuando miras fotos y ves elementos decorativos que te remiten al pasado, haces memoria y recuerdas el grandioso e impresionante espacio con suelos enmoquetados y una decoración con techos altos que te hace sentir opulento y glamuroso.

Un relajante refugio de muebles suaves con docenas de exhibiciones de flores crean un ambiente exclusivo, que se extiende en un largo pasillo majestuoso. Los colores cálidos y suaves se acentúan con grandes paredes, creando un lugar ideal para cenar mientras se disfruta de las espectaculares vistas.

Cuando llega el día de la boda quieres contar con el mejor espacio ya sea interno como externo, para poder disfrutar al máximo de este día especial y a la vez, hacer que a ningún invitado se le pueda olvidar esta celebración.



Los espacios seleccionados para las bodas marcan una gran diferencia. Puedes tener bellos arreglos decorativos, un bonito servicio para tus invitados, pero si no hay la comodidad, confort y estética apropiada, se pierde parte de la majestad del momento. Por ello, te recomendamos que no te descuides con la escogencia del espacio, dejando este paso para último momento.