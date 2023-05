Libertex se mantiene en cabeza e incorpora los CFD de la innovadora divisa Arbitrum a su plataforma de trading

Arbitrum es una solución de escalado con protocolo de capa dos para Ethereum, que dispone de su propia blockchain Libertex, plataforma de trading online líder en el sector, tanto entre traders minoristas como profesionales, acaba de incluir un prometedor activo subyacente, que brinda a los traders la fantástica posibilidad de operar con la que constituye el futuro de la esfera cripto: los CFD de Arbitrum.

Qué es Arbitrum

Arbitrum es una solución de escalado con protocolo de capa dos para Ethereum, que dispone de su propia blockchain. Fue diseñada para mejorar la funcionalidad base de Ethereum, sobre la que se crean contratos inteligentes, NFT y dApps y está dando mucho que hablar entre la comunidad cripto e inversores institucionales en el mundo financiero, una vez comprobadas todas las ventajas que presenta, frente a otras soluciones cripto de mayor antigüedad. Estos incluyen:

Transacciones más rápidas: Arbitrum puede procesar 40.000 transacciones por segundo, frente a las escasas 14 de Ethereum, por lo que resulta mucho más apta para el escalado que Ethereum y sus competidores.

Arbitrum puede procesar 40.000 transacciones por segundo, frente a las escasas 14 de Ethereum, por lo que resulta mucho más apta para el escalado que Ethereum y sus competidores. Tasas menores : debido a su altamente eficiente tecnología de rollups o agrupaciones optimistas, el precio por completar transacciones, que en Ethereum costarían varios dólares, ronda únicamente los 0,2 centavos en Arbitrum.

: debido a su altamente eficiente tecnología de rollups o agrupaciones optimistas, el precio por completar transacciones, que en Ethereum costarían varios dólares, ronda únicamente los 0,2 centavos en Arbitrum. Cuota de mercado : el atractivo de Arbitrum encuentra respaldo en las cifras, y es que es la solución L2 líder en el mercado y acapara más del 66 % del mercado en lo que a valor intrínseco total respecta. Existen más de 4 millones de direcciones únicas de Arbitrum y más de 400 dApps Arbitrum, incluyendo numerosas plataformas de gran popularidad tales como GMX, Uniswap y Camelot.

: el atractivo de Arbitrum encuentra respaldo en las cifras, y es que es la solución L2 líder en el mercado y acapara más del 66 % del mercado en lo que a valor intrínseco total respecta. Existen más de 4 millones de direcciones únicas de Arbitrum y más de 400 dApps Arbitrum, incluyendo numerosas plataformas de gran popularidad tales como GMX, Uniswap y Camelot. Facilidad de desarrollo : Arbitrum es totalmente compatible con la máquina virtual de Ethereum (o EVM, por sus siglas en inglés) y los más populares lenguajes de programación. Incorpora documentación para desarrolladores y no requiere de plugins o extra alguno para el desarrollo de apps basadas en Ethereum.

: Arbitrum es totalmente compatible con la máquina virtual de Ethereum (o EVM, por sus siglas en inglés) y los más populares lenguajes de programación. Incorpora documentación para desarrolladores y no requiere de plugins o extra alguno para el desarrollo de apps basadas en Ethereum. Funcionalidad de gobernanza : se empleará tokens Arbitrum (ARB) para la gobernanza dentro de la DAO Arbitrum, lo que da a los titulares una voz y les permite formar parte del futuro del proyecto.

: se empleará tokens Arbitrum (ARB) para la gobernanza dentro de la DAO Arbitrum, lo que da a los titulares una voz y les permite formar parte del futuro del proyecto. Seguimiento de NFT en tiempo real: la última función añadida a Arbitrum es la posibilidad de recibir notificaciones en tiempo real, cuando un NFT concreto pasa de una dirección a otra, así como la opción de rastrear y seguir tendencias mediante la utilización de la plataforma Alchemy. Esto hace que resulte especialmente útil para cualquier persona que participe en el mercado de NFT. Arbitrum no deja de introducir nuevas funciones gracias a las cuales es un jugador cada vez de mayor peso en la esfera cripto. Los traders podrán ahora acompañar a este proyecto en su emocionante andadura operando con CFD de Arbitrum de la mano de Libertex, sin necesidad de comprar o retener el token ARB.

Más que trading con Libertex

Libertex conoce lo importante que es para los traders tener acceso al apasionante mundo de las criptomonedas. Es por eso que no cobra comisiones, swaps ni tasas de cambio, y los spreads sobre CFD de todas las divisas digitales son super reducidos, de ahí que sea una de las mejores opciones para operar con CFD de criptomonedas.

Para saber más sobre Libertex se puede visitar la página libertex.com o descargar la aplicación móvil en App Store, Google Play o AppGallery.

Libertex, parte del Grupo Libertex, es un bróker online que pone a disposición CFD sobre activos subyacentes tales como materias primas, Forex, ETF o criptomonedas, entre otros, además de facilitar inversiones en acciones reales.

En los últimos años Libertex ha sido merecedora de más de 40 prestigiosos premios y reconocimientos internacionales entre los que se incluyen Mejor Bróker con CFD en Europa (Global Brands Magazine, 2022) y Bróker de Más Confianza en Europa (Ultimate Fintech Awards, 2021). Libertex es el Socio Oficial de Trading Online del Bayern FC y del Tottenham Hotspur, unión que acerca a los apasionantes mundos del fútbol y del trading.

Desde su fundación en 1997 el Grupo Libertex ha crecido hasta convertirse en un conglomerado de diversas compañías que ofrecen sus servicios a millones de clientes en varios países de todo el mundo.

La plataforma de trading Libertex es gestionada en Europa por Indication Investments Ltd., una empresa de inversión de Chipre regulada y supervisada por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC) con número de licencia CIF 164/12.

Advertencia de riesgo: "los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 85,9 % de los inversores con cuentas minoristas pierde dinero al operar con CFD con este proveedor. Se aplican spreads ajustados. Revisa nuestros spreads en la plataforma. Deberías considerar si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero".