Pulseras Tyvek; la opción ideal para identificación en eventos gracias a su adaptabilidad y resistencia

Las pulseras Tyvek o pulseras de papel son un tipo de brazaletes que se usan frecuentemente como identificación en eventos de todo tipo.

Sus beneficios son múltiples, comenzando por su adaptabilidad. Este tipo de brazaletes pueden imprimirse en múltiples colores, son de bajo coste, son resistentes; ideales para eventos en piscinas o balnearios y, además, con Srflyer, pueden personalizarse según el evento. Estas pulseras son seguras, ya que evitan la transferencia de una persona a otra gracias a su cierre de seguridad que, una vez roto, no puede repararse.

Las características de las Pulseras Tyvek Las pulseras de papel hechas con papel Tyvek son características porque están fabricadas con materiales impermeables, no se trata de papel sintético ni de celulosa, estas soportan las condiciones más extremas, casi como la tela. Incluso, las pulseras de Tyvek no pueden quitarse fácilmente, por lo que resisten más de 24 horas desde su colocación, las personas en muchos casos necesitan una tijera para cortarla después de que el evento acabó.

Por otra parte, una verdadera pulsera de calidad permite impresiones diversas. El papel Tyvek tiene la característica de que se adapta con facilidad a múltiples diseños, en estos brazaletes se pueden imprimir logos, nombre del evento, códigos QR, códigos de barras y todo lo que sirva para personalizar el accesorio que identificará a los participantes certificados del evento.

El Tyvek se utiliza en muchas otras fabricaciones, precisamente por su resistencia, puede también estar presente en cuadernos, material de embalaje, bolsas, billeteras y más. Esto sucede porque su combinación de fibras de polietileno hace que sea un material flexible muy fácil de manejar en los procesos de fabricación.

Diferentes modelos en pulseras Tyvek que ofrece Srflyer Las pulseras Tyvek de Srflyer tienen varios tamaños de impresión, de 19 mm y de 25 mm son las más comunes en el mercado. Sin embargo, en Srflyer también puedes hallar pulseras de 18 mm y 23 mm, un aspecto que marca la diferencia con respecto a la competencia y aporta originalidad a los eventos.

Además, la empresa utiliza un tipo de impresión particular que emplea una tinta resistente al agua y que aporta mayor durabilidad y nitidez a la impresión. Para los eventos que son en piscinas o incluso en el mar, esta tinta es ideal, ya que la información no se va a perder aunque el brazalete esté mojado durante horas.

Finalmente, es importante saber elegir la pulsera que mejor se adapta al evento y a sus participantes. Las pulseras de 19 mm son utilizadas, comúnmente, en parques y eventos infantiles, ya que es más sencillo utilizar este tamaño en niños. Las pulseras de 25 mm son las más comunes en discotecas, bares, conciertos o eventos de ocio.