La fornarina y otras bellas del cuplé, la importante biografía de Teresa García para evitar el olvido de un mito

Editorial Caligrama publica el primer libro de la célebre bloguera Teresa García, siempre empeñada en dar a conocer la historia de artistas olvidados. Probablemente, las personas desconozcan que La Fornarina es el apodo por el que fue conocida la artista española Consuelo Vello Cano, cupletista de gran éxito y fama en la España de los primeros años del siglo XX. Nacida en 1884 y prematuramente desaparecida en 1915, su corta biografía corre pareja con el periodo histórico conocido como la belle époque.

Así, las personas se sitúan en un momento en el que un género musical españolísimo, el cuplé, hacía furor en las calles y en los espíritus. Su reinado fue efímero, pero causó una honda huella.

La célebre bloguera madrileña Teresa García ha decidido dar el gran salto y publicar La Fornarina y otras bellas del cuplé con todo el material que atesora de muchos artistas desaparecidos que podrían verse abocados a caer en la oscuridad del olvido. García ha confeccionado su primera entrega, en la que ha depositado una enorme cantidad de mimo y cariño, así como una detallada documentación. El foco se ha puesto en la figura de La Fornarina, una artista que se fue a muy temprana edad y que atesoró una vida de película que merece ser recordada. Fue un ejemplo de talento natural y superación personal. Murió joven y hermosa, en la cima de su carrera: todos los ingredientes para alzarse a la categoría de mito.

García se erige no solo como una excelsa documentalista, sino también como una gran pintora del alma humana y de los demonios que la suelen gobernar: «Fornarina vivió la miseria, la admiración, el éxito, el fracaso, la pasión, la incomprensión, el desamor y la fortuna. Conoció lo mejor y lo peor de la condición humana, sobre todo en lo que a hombres se refiere, y fue en sus tiempos una mujer de ideas tremendamente modernas (incluso a pesar de sí misma) que hizo con su corazón y su cuerpo, expresándolo de la forma más castiza posible, lo que le dio la realísima gana». Su legado resulta especialmente vívido por haber funcionado siempre como un espíritu libre, alejado de las cadenas.

El lector también podrá descubrir en estas luminosas páginas a sus compañeras del cuplé, el divertido mundo de las variedades y redescubrir la pequeña historia de la España de entonces, tan distinta en apariencia de la actual. Como muestra del festín literario que García regala, no está de más que se extraiga la letra de uno de los cuplés más celebrados de su gran protagonista:

"Y cuando, al fin, un día yo

como un juguete que pasó

al olvido el público me dé;

cuando cante mi último cuplé,

en mi país, en mi país

y en mi Madrid lo cantaré".

El autor Teresa García nació en Madrid y estudió diseño gráfico y también diseño de moda. En un momento dado, decidió comenzar un blog llamado Consuelito y otras bellas del cuplé, dedicado —cómo no— al cuplé y a la historia de la moda de esa época. El inesperado éxito del blog (en un principio destinado a un público minoritario) fue el germen de este libro, el primero que publica. Aficionada a la música, el teatro y el arte en general, nada le provoca mayor interés que conocer y dar a conocer la pequeña historia de los artistas considerados como «menores» y ya olvidados. Su labor, por consiguiente, es tremendamente necesaria para evitar la desmemoria.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama, ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y best-seller pasan a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales