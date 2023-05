​El alcalde de Mislata utiliza ahora el "accidente" del hinchable

"El accidente de la feria fue sin lugar a dudas el momento más duro que he vivido como alcalde", aparecía en uno de los medios de comunicación más leídos en Valencia en una entrevista al polémico alcalde de Mislata.



Esto me ha parecido ya el colmo, puesto que esta persona que siempre presume de su supuesta buena labor de alcalde "socialista", lleva desde aquél fatídico 4 de Enero de 2022 sin mostrar la más mínima humanidad o transparencia respecto a las familias afectadas por lo peor que te pueda pasar en la vida como es perder a tu hija.

Dos niñas fallecidas y un montón de niños heridos son el desenlace de no hacer las cosas bien ya que a día de hoy, esto lo puedo decir más que de sobra puesto que está corroborado por expertos. Vera de 4 años y Cayetana de 8 pagaron ese día las consecuencias saliendo volando por el viento tras un montón de fallos en un hinchable mugriento y ruinoso cuyos feriantes estaban 9 años de baja fiscal sin pagar la cuota de autónomos (no un año ni dos que se le haya podido pasar el comprobar la situación al Ayuntamiento).

El Ayuntamiento de Mislata y su alcalde como máximo representante de la corporación, llevan desde ese momento en silencio pese a las acusaciones públicas que se han hecho contra su Ayuntamiento corroboradas en un informe pericial que supera las 100 páginas teniendo en cuenta que no había licencia de actividad, el hinchable estaba colocado en otro lugar sin cumplir el proyecto municipal y entre muchas otras cosas, sin revisar nada a pesar de negociar con feriantes cuya actividad no está de alta.

¿Como esto es posible?

Al menos a mi entender, el alcalde está utilizando ahora este "accidente" para su campaña política cuando no se ha preocupado de nada más que de su carrera política y de cómo este accidente evitable pudiera haberles repercutido.

SE PRONUNCIA LA FAMILIA DE VERA





Vera de 4 años es una de las víctimas en este "accidente" que más adelante detallaremos su historia propia de ciencia ficción, pero hasta tal punto la actuación del alcalde es cínica, que hasta la familia de Vera aportaba un pantallazo de esa parte de la entrevista pronunciándose en estos términos: El alcalde de Mislata, Carlos Fernandez Bielsa, dice que el accidente del hinchable "fue el momento más duro que ha vivido como alcalde" (como algo que ya queda lejos, que ya ha pasado), cuando nunca se ha preocupado por el infierno que estamos viviendo.

No dudamos que haya sido su peor momento, pero no por humanidad (puesto que nunca ha demostrado que le afectara humanamente esta tragedia evitable). Por sus actos ha demostrado que ha sido "su momento más duro" porque siempre lo ha visto como un marrón que podía interferir en su carrera política.

Dice el alcalde que debe mantenerse al margen de la investigación. Lógico, así evita dar las respuestas que nadie ha dado en el Ajuntament de Mislata. ¿Por qué no hay licencia de actividad de la feria? ¿Por qué estaba instalada en una ubicación distinta a la del expediente municipal? ¿Por qué se permitía seguir montando feria en Mislata a un tipo sin papeles, sin trabajadores de alta y con un amplio historial de accidentes? ¿Por qué nadie del Ayuntamiento supervisó lo que tampoco revisó el ingeniero del feriante? Y un largo etcétera de preguntas sin respuesta.

En algo sí estamos de acuerdo con el alcalde de Mislata, y es en que como bien dice, "ahora de lo que se trata es de que se haga justicia". Si para él ha sido su momento más duro como alcalde, imagínense para nosotros como padres. #SonrisaVera.

EL VERDADERO ROSTRO DE LA FERIA DE MISLATA

Parece ser que el accidente que ya hubo en Mislata en 2017, no ha hecho escarmentar a este gobierno del municipio ya que en ese momento, un niño sufrió una rotura de tercer grado con desplazamiento de hueso tras caer de la altura más alta de un castillo hinchable.

El concejal de fiestas que es cuñado del alcalde, debería ser imputado en la causa, según la acusación particular de la familia de Vera cuya defensa ejerce el abogado penalista Jorge Carbó.

Un feriante cuya actividad ni siquiera consta, puede montar un hinchable con las cuerdas rotas, cables empalmados por el suelo y escondiendo a sus fantasmas después del accidente ya que según un testigo, eran más de 10 empleados inmigrantes que dormían amontonados en una caravana y todo el mundo describe a un empleado de origen magrebí que estaba a cargo de la atracción siendo el único que se volcó en ayudar a los niños que habían quedado atrapados tras las lonas mugrientas.

En la seguridad social, estos tipos a los que conozco bien, no tienen a nadie contratado desde hace años.

Alguien limpia la sangre de Vera dentro del perímetro de seguridad en el que fue pillado el feriante culpando al samur lo que se contradice con su propio abogado en las únicas declaraciones que ha hecho públicas.

Según la declaración de la madre de Vera en el juzgado de instrucción 4 de Mislata, cuando la niña se estaba desangrando el feriante pasaría por al lado cogiendo una muñeca que la niña había ganado en la tómbola para ponerla de nuevo en venta.

EL VERDADERO ROSTRO DEL ALCALDE CARLOS FERNÁNDEZ BIELSA

Consultando con fuentes psicológicas para este artículo, el alcalde de Mislata podría sufrir un trastorno obsesivo con su imagen a la vista de la obsesión por generar titulares, salir en fotos o presumir de las mejores fiestas de la historia sin pronunciarse ni mostrar humanidad sobre este accidente.

Meses después, hasta el Twitter del Ayuntamiento de Mislata reconocía errores por la falta de seguridad durante el concierto de Camela en el que sólo había una puerta de salida entre muchas otras cosas que según la oposición, llegaban hasta a superar el límite de aforo.

El cuñado del alcalde que ejerce como concejal de fiestas sin formación alguna, era definido como el elefante de la sala por la oposición cuando partidos de ideología totalmente contraria, presentaron las correspondientes mociones para depurar responsabilidades políticas coincidiendo en que el concejal de fiestas tenía que dimitir y en una de ellas, se pedía la reprobación del alcalde que ni aun así dio la más mínima explicación al igual que el elefante.

La portavoz del Gobierno, María Luisa Martínez Mora, dejaba el primer turno de palabra de su partido en blanco utilizando el segundo para que nadie le pueda responder y principalmente, no dio explicación alguna excusándose en que hay un procedimiento judicial abierto y no vimos más que victimismo o ataques a la oposición.

Quizás pueda pasar desapercibido, pero si te ves el vídeo de ese pleno de octubre escuchando su declaración, vemos que se traba durante la misma lo que me lleva a sospechar que declara un texto aprendido y mandado por el alcalde colocando a esta persona para que dé la cara mediante el victimismo y ataques a la oposición, pero cero explicaciones.

El concejal de ciudadanos, fue el único partido que defendió al gobierno calificando el suceso de accidente por una ráfaga de viento imprevisible lo que es absolutamente falso puesto que este concejal sabía de sobra que esa misma mañana había alertas meteorológicas y que en la azotea del edificio del ayuntamiento, existe un anemómetro más allá de toda la información que ha ido saliendo y que ya conocía en ese octubre que se celebró el pleno bochornoso que presencié en persona.

SUMEMOS EL INGENIERO DE LOS CHANCHULLOS

A todo esto el ingeniero de los feriantes, dio el visto bueno a un hinchable destrozado e inseguro que ni siquiera estaba colocado en su sitio, pero por si tenías poco, parece ser que lo hizo desde su despacho de Elche que es donde lo sitúa la geolocalización de su teléfono móvil durante el día que dijo supervisar la feria de la que el perito imparcial designado por el juzgado, ha documentado el lamentable estado en un informe detallado. Según ha declarado, se dejó su herramienta de trabajo (el móvil) en Elche.

¿No pisó Mislata el ingeniero o lo hizo supervisando una atracción en mal estado a sabiendas de ver presencialmente todos los fallos clarísimos que aparecen en el informe pericial cuando tan siquiera estaba montado en su sitio?

En sede judicial, el ingeniero no ha sabido contestar a preguntas concretas y tampoco hay fotos en su informe que a pesar de ser nefasto, el Ayuntamiento de Mislata lo dio por bueno sin revisar nada ni pedir más explicaciones lo que reprocha el perito en su informe.

Matizar que entre Elche y Mislata hay unos 200 kilómetros de distancia y el teléfono móvil del ingeniero sí que se conectó a antenas de Valencia, pero cuando fue requerido por el grupo de homicidios para prestar declaración.

Tras el impacto del hinchable que volcó, Cayetana murió unas horas más tarde y Vera después de luchar varios días en cuidados intensivos.

EL INFORME DEL PERITO DESIGNADO POR EL JUZGADO TRAS COMPROBAR EL HINCHABLE ES DEMOLEDOR

En un informe de 114 páginas, este técnico constata que la instalación de la feria se encontraba en un lugar diferente al que constaba en el proyecto que fue presentado al Ayuntamiento de Mislata.

En consecuencia, las atracciones se encontraban en un lugar distinto y en un orden no previsto, sin que haya constancia de que se elaborase un plano de emplazamiento real de las atracciones, y pese a estas "modificaciones sustanciales", indica el informe, el "Ayuntamiento autorizó la instalación de la feria".

En el caso del hinchable accidentado, hace constar que ni se registra con su nombre comercial, ni con las dimensiones correctas, ni con el nombre del titular, y además se instala sin un certificado de montaje "in situ".

Sobre las posibles causas del accidente, este ingeniero coincide con los informes policiales y señala una racha de viento superior a 70 kilómetros por hora, anclajes insuficientes y en mal estado de conservación y deficiencias en la supervisión de la instalación.

Tras analizar las características del hinchable concluye que la velocidad máxima del viento en la que se debe utilizar este tipo de atracción es de 38 km/h, por lo que "debería haberse cerrado en cuanto se detectara una brisa" y subraya que "había previsión de viento para ese día y era necesario estar muy atento".

"Habría sido posible evitar el accidente si la instalación del hinchable se hubiese realizado de forma rigurosa. Con todos los anclajes (30) podría haber aguantado teóricamente hasta los 58,2 kilómetros por hora", apunta este perito, que añade justo a continuación que "si la ráfaga que le hizo levantarse fue de unos 70 km/h no hubiese podido evitarse".

La racha de viento que pudo haber levantado este hinchable y haber producido el accidente alcanzó los 72,4 kilómetros por hora, según las mediciones de la Agencia Estatal de Meteorología. El informe pericial detalla que "durante la tarde del 4 de enero ya hubo rachas superiores a 30 km/h, por lo que se debería haber cerrado la atracción".

En este sentido, admite que "no es obligado para los feriantes disponer de anemómetro, pero el supervisor debería haber desalojado ante el movimiento del aire que excede la brisa moderada", es decir, "aquel que mueve ramas, levanta polvareda y papeles sueltos".

Del análisis del material de anclaje concluye que las cintas se encontraban en mal estado de conservación, con cuerdas rozadas o deshilachadas y hebillas oxidadas, y apunta que se estaban usando cintas de nylon de las que se usan para collares de perro o tendederos de ropa de las que solo una estaba homologada.

Por otra parte, llama la atención sobre el hecho de que la instalación eléctrica de la feria debía disponer de un certificado emitido por la conselleria competente y que "no consta copia ni del proyecto eléctrico ni de presentación del mismo en la conselleria por parte del Ayuntamiento de Mislata".

En este mismo sentido, incluye fotografías de "cables eléctricos empalmados con cinta aislante y sin cubierta" que estaban por el suelo.

IMPUTACIONES EN EL JUZGADO

De momento, no sé qué pasará con el concejal de fiestas, pero el técnico municipal del Ayuntamiento de Mislata sí que está imputado junto a los feriantes y el ingeniero.

La causa que instruye el juzgado de instrucción cuatro de Mislata, está abierta por lesiones por imprudencia y homicidio imprudente que en su caso, sería doble ya que recordemos que además de Vera, también falleció Cayetana de 8 años.

Respetando la presunción de inocencia puesto que es mi obligación legal, la fiscalía, la jueza con las imputaciones, el perito, la policía, las familias y los testigos, parece que lo tienen claro.

En la causa ha declarado un testigo que bajó a su hijo de la atracción y su mujer le llamaría neurótico para después, volcar el castillo hinchable con 2 fallecimientos y un montón de niños heridos. Como decía, en mi opinión es el colmo que ahora en elecciones, este alcalde saque el tema del hinchable después de toda la frialdad que ha mostrado sobre el mismo, ocultismo y haciendo lo que pudiera porque no le afectara a su carrera política que al fin y al cabo, es lo único que realmente le importa.

¿Como es posible que desde el accidente nadie del Ayuntamiento de Mislata haya estado con las familias que han perdido a su hija ni haya explicado nada de todos los fallos tan graves y evidentes que se han cometido desde el Ayuntamiento?

Nadie está acusando de nada ilegal hasta que se dicte sentencia, pero sí de falta de humanidad. Demasiadas preguntas sin respuestas qué más allá de la ciudadanía, hay 2 personas que ya no están, pero sus familias sí que cada día siguen viviendo angustiadas y esperando mínimamente alguna respuesta a día de hoy.

Evidentemente, ratifico que mi opinión es que al alcalde y la corporación, le importa solamente su buena imagen y el presumir de cosas que son totalmente falsas.

Si les importara el dolor de las familias, no se hubiesen esperado más de un año y hablar justo cuando está la campaña electoral vigente. Por ello, no puedo más que ratificar que al alcalde solamente le importa su carrera política, salir en fotos y presumir pase lo que pase y sufra quien sufra.



Por Vera, Cayetana y el dolor de sus familias, el alcalde de Mislata, el concejal de fiestas y la corporación municipal deberían haber sido mínimamente humanos.