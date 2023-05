Anticipo del alquiler: qué es y ventajas para los propietarios

En la actualidad, el anticipo del alquiler se ha convertido en una opción financiera cada vez más de moda entre los propietarios de vivienda y los pequeños inversores. Esto se debe a que es una alternativa que permite obtener liquidez inmediata y no tener que preocuparse por posibles impagos o retrasos por parte de los inquilinos. A continuación, vamos a contarte en qué consiste este método y qué beneficios puede ofrecer.

¿Qué es el anticipo del alquiler?

El anticipo de alquiler se puede definir como una fórmula de financiación alternativa orientada a los arrendadores de inmuebles. Mediante la misma, estos pueden cobrar la suma de los importes correspondientes a un determinado número de rentas futuras que la vivienda tendrá en concepto de alquiler. Es un método que está orientado a que puedan acceder de esa forma a liquidez inmediata. Además, los importes obtenidos mediante el anticipo del alquiler no se incluyen en los informes de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).

Este método está pensado especialmente para los propietarios o pequeños inversores que no quieren tener créditos pendientes de devolución. También, para aquellos que, por distintos motivos, no acceden a las vías convencionales de financiación.

En lo que respecta a quiénes pueden financiarse a través del anticipo del alquiler encontramos, por un lado, a los propietarios que tengan arrendadas viviendas, locales, oficinas o naves. Ello, independientemente de si se trata de uno o de varios inmuebles. También pueden beneficiarse de esto los propietarios de terrenos o espacios alquilados a empresas, como pueden ser las grandes cadenas de supermercados, los centros comerciales, los parques de generación de energías limpias, las comercializadoras de carburantes, entre otros.

¿Cómo funciona esta fórmula?

Una norma general que se debe tener en cuenta en el anticipo del alquiler es que se puede cobrar de forma anticipada hasta 12 meses de renta. Además, en caso de espacios y terrenos arrendados a largo plazo a empresas como las mencionadas, el anticipo podría llegar a ser de hasta 30 años. Una forma de llevar a cabo este proceso es accediendo a la página web de Adelanto, que es una plataforma especializada que ha anticipado ya a sus clientes rentas por valores que superan los 2,5 millones de euros. Se rellena un formulario de solicitud online y se aporta online la documentación requerida. Después, la plataforma evalúa la documentación y el propietario recibe una respuesta formal. Una vez aceptadas las condiciones, el anticipo ingresa a la cuenta bancaria del solicitante en plazos menores a 24 horas.

¿Cuáles son las ventajas del anticipo del alquiler?

Para finalizar, vamos a hacer referencia a las principales ventajas que un propietario o pequeño inversor puede obtener del anticipo del alquiler. Las más importantes son las siguientes:

● El propietario queda liberado del riesgo de montos impagos. ● No hay límites en la cuantía a anticipar, por lo que es una fórmula apta para distintas cuantías de rentas. ● Al no computar en la CIRBE, el propietario puede también acceder a financiación por banca tradicional sin que el informe de riesgos impida o dificulte tener préstamos bancarios. ● No es necesario presentar garantías complementarias o avales al propio contrato de alquiler.