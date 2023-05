Limpieza Asturias con los servicios que ofrece Grupo La Campa

En cualquier ámbito, ya sea doméstico, público y, en especial, laboral, mantener los espacios limpios es fundamental.

Un área de trabajo higiénica no solo se traduce en una mejor salud física y mental de los empleados, sino que ayuda a mejorar la imagen y eficiencia de las empresas.

Grupo La Campa pone a disposición su servicio de limpiezas Asturias, dirigido principalmente a edificios, oficinas y colegios. La firma, incluye: comunidades de vecinos, urbanizaciones, empresas y particulares.

Importancia de una buena higiene en las empresas La imagen que proyecta una compañía influye en los clientes potenciales tanto o más que los productos o servicios que ofrece. Por tanto, un negocio que transmita higiene, limpieza, orden y profesionalidad, tendrá mayores probabilidades de éxito que una empresa que parezca descuidada. Y esto no solo aplica a grandes compañías, sino también a pymes y autónomos.

Por otro lado, los trabajadores muestran mayor eficiencia en un ambiente de trabajo limpio y ordenado. La razón de ello es que en un entorno laboral higiénico los empleados se sienten más a gusto, lo cual resulta beneficios para la productividad. Por el contrario, algunos estudios han determinado que la productividad se reduce hasta en un 50 % cuando los trabajadores desarrollan su actividad en un ambiente insalubre.

Debido a todo ello, el servicio de limpieza y mantenimiento no debe considerarse como un gasto, sino que debe entenderse como una inversión necesaria para contribuir al éxito de un negocio.

Limpiezas Asturias y otros servicios El servicio de limpiezas y mantenimientos en Asturias, que ofrece el Grupo La Campa, se presenta como una excelente alternativa para los negocios y centros educativos. Su equipo de expertos se encarga de quitar por completo el polvo y la suciedad del entorno de trabajo, con el fin de conseguir un ambiente más armónico donde los trabajadores y alumnos puedan dedicarse a su cometido, en condiciones agradables. Para ello, hacen uso de maquinaria de última tecnología, así como productos y protocolos de excelente calidad. Además, imparten cursos de formación a sus empleados para garantizar que la limpieza se haga de forma efectiva y profesional.

De igual manera, ponen a disposición un servicio completo de sanidad ambiental, encargándose de la desinsectación, desratización, desinfección general, tratamiento de madera, entre otros aspectos. También cuentan con un servicio de mantenimiento y adecuación de jardines. Además, de encargarse de dejar cualquier tipo de suelo pulido, abrillantado y cristalizado.

Grupo La Campa tiene como misión aportar un valor añadido a los negocios, por medio de sus servicios de limpiezas en Asturias. Para contrataciones o para resolver cualquier duda presentada, es posible ponerse en contacto por medio de su sitio web.