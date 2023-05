Space Of Sound celebra su 30º aniversario con una fiesta que hará historia

Space of Sound cumple 30 años culminando una primera etapa de su historia en la que la memoria sensorial ha trascendido la experiencia física en el club.

El club de música electrónica, ubicado en el ático de la estación de Chamartín, cumple su 30º aniversario. Tras todos estos años, Space of Sound se ha convertido en un actor de primer orden a la hora de consolidar una cultura de club robusta y consistente en Madrid, liderando el proceso de convertir a la capital de España en un referente del circuito internacional.

Para celebrar este aniversario tan especial, el 14 de mayo tendrá lugar una fiesta emblemática del 30º Aniversario en un evento vibrante y lleno de sorpresas que vinculará el legado de sus tres décadas de trayectoria con el impulso definitivo hacia una ambiciosa visión de futuro para la marca.

El line-up de la fiesta estará a la altura de la trayectoria del club madrileño con DJ de la talla de Chus, Mason Collective, Mëstiza, Natalia Paris, Gustavo Domínguez o DJ Husam, entre otros. Una sesión de 12 horas non stop para disfrutar de la mejor música electrónica del momento.

Numerosos factores han hecho de Space of Sound una iniciativa innovadora y diferente para los partygoers, desde un horario alternativo hasta su apuesta por la música electrónica de calidad, siendo icono de un patrimonio efervescente que aúna expresión cultural, valor turístico y motor económico.

Space of Sound llegó para romper moldes, convenciones y estructuras, plantó su grito de ¡Arriba Space! en un campo sediento de aires renovadores, se alió con la tecnología como ingrediente fundamental para crear un universo propio y amplificador de la propia experiencia de club y, como colofón, dio la importancia que se merecía al elenco de performers y bailarines con una animación nunca vista. Con todo eso y raudales de talento, entre pantallas ubicuas, hologramas y láseres, con creatividad y desparpajo, el trinomio sonido+luz+imagen caló con fuerza acuñando un estilo inimitable.

Extendiendo su espíritu de vanguardia un poco más allá en su carrera con el futuro, ha llegado a 2023 como una lovemark que arrastra discípulos y levanta pasiones. En el camino, ha ido diversificando su presencia con la evolución hacia un modelo omnicanal más allá de lo digital, que se materializó en su programación de fiestas emblemáticas, un sello discográfico, una línea de moda, una activa comunidad, un festival, un tour y un programa de radio.