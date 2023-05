¿Cuántos tipos de préstamos conoces y para qué sirve cada uno?

En el mercado existe una enorme variedad de créditos disponibles. Sin embargo, hay cuatro categorías que son las más recurrentes.



Préstamos rápidos y microcréditos

Los préstamos rápidos suelen ser una alternativa de emergencia para un problema concreto, como puede ser un imprevisto de salud o un accidente. También son útiles para consolidar deudas que tengan una tasa de interés muy alta. Es decir, se contrae una deuda con mejores términos para pagar la anterior.

Los créditos rápidos se otorgan a través de internet y, en general, se adjudican en pocas horas. Es muy importante leer atentamente los términos y condiciones. Incluso puede ser útil usar un comparador de préstamos. Por ejemplo, en Better Compared es posible evaluar riesgos y oportunidades.

Los microcréditos, por su parte, son pequeños montos otorgados por entidades financieras o incluso programas de distintas ONG, por ejemplo, para impulsar el crecimiento de una región o dar ayudas a grupos vulnerables.

Tanto los créditos rápidos como los microcréditos se caracterizan en su mayoría por ser de fácil adjudicación y de bajos montos. Siempre es necesario prestar mucha atención a las tasas para comprender si se ajusta a nuestra capacidad de pago.

Créditos hipotecarios

Los créditos hipotecarios son aquellos que una entidad financiera o un banco otorga a una persona para la compra de un inmueble. Pueden ser a tasa fija o variable según la elección de la persona que los adquiera y generalmente cubren un porcentaje del total del inmueble. Es decir, el cliente debe poner una base de ahorros para poder hacer la adquisición.

Estos préstamos son fruto de un acuerdo entre el cliente y el banco, con participación de la inmobiliaria y posiblemente del vendedor del inmueble. Por lo tanto, son operaciones complejas que llevan tiempo. Además, son fruto de decisiones meditadas, ya que un préstamo hipotecario puede implicar una deuda por décadas.

Préstamos personales

Se llama préstamo personal a todo tipo de dinero otorgado por una entidad bancaria (prestamista) a un cliente, denominado prestatario. La devolución se hace en cuotas en un plazo pactado y le corresponden unos intereses que deben figurar al momento de la contratación.

En este tipo de préstamos el aval se basa en los bienes presentes y futuros del prestatario, por lo que no suele comprometer un bien concreto, como podría ser una vivienda.

Son más rápidos que los préstamos hipotecarios, pero pueden tardar semanas en ser aprobados debido a las verificaciones de historial crediticio. Por eso, muchos bancos ofrecen préstamos pre-aprobados a clientes con buen nivel de ingresos.

Tarjeta de crédito

No es muy común ver a las tarjetas de crédito como un préstamo, pero lo son, ya que es dinero que se gasta a cuenta de un pago futuro. Los montos que el banco permite gastar dependen de los ingresos del cliente y de su historial crediticio. Si el cliente gasta mucho y siempre paga, probablemente se le otorgue progresivamente un límite más alto cada vez.

El pago de la tarjeta de crédito puede realizarse completo a la fecha de vencimiento o puede fraccionarse. Esta última opción no es muy recomendable, ya que las tarjetas de crédito suelen tener tasas de interés altas y por eso no es conveniente financiarse con ellas.



Como siempre, es recomendable leer cuidadosamente los términos y condiciones antes de tomar una decisión financiera.