Cenas gourmet en casa: platos preparados de alta calidad

La calidad de los ingredientes que conforman un plato es fundamental para poder disfrutar de la cocina tradicional, esa que se centra en los sabores de siempre y que es sana y natural. Igualmente, es interesante ir ampliando las recetas a nuevas combinaciones e ingredientes que cada vez más se cuelan en las cocinas y que son sinónimo de salud.

Los platos de la cocina tradicional auténtica son elementales para cuidar la salud y gozar de buena forma física, y poder disfrutar de ellos es tan sencillo como echar un vistazo al lineal del supermercado más cercano y buscarlos por su nombre: La Carloteña. Se trata de una gama de productos caseros, elaborados de la manera tradicional y listos para consumir.

Sabor y calidad: la combinación perfecta en los platos preparados

Desde La Carloteña están comprometidos con la sociedad y prueba de ello es que brindan especial atención a la seguridad alimentaria, a la seguridad laboral y al bienestar animal. Sus productos son 100% naturales y de origen nacional y el proceso de elaboración es totalmente tradicional. Tanto es así que sus recetas están horneadas como si se hicieran en casa y sus ingredientes cuidan de la salud.

Se trata de productos de fácil digestión, sin colorantes y sin gluten, y que conforman una gran fuente de proteínas. Además, en la mayoría de las recetas son combinables para preparar otros platos, añadiendo arroces, pastas, ensaladas, quinoa, etc.

En concreto, la gama de pollo y pavo relleno de diferentes versiones de frutos secos, quesos, etc. son un placer para el paladar y se convertirán en los reyes de la mesa en las cenas con amigos o familiares. Un bocado exquisito, sano y que viene listo para cortar en finas lonchas y ser saboreado junto a verduras, crudités, pasta, etc.

Recetas únicas y sabrosas

Cuentan con un numeroso abanico de posibilidades, desde recetas que ayudan a cuidarse a recetas fáciles de preparar, pasando por las recetas Gourmet, donde se pueden encontrar Pollo relleno con nueces y gorgonzola, Lomo Asado Florencia, redondo de pollo con queso de cabra y cebolla caramelizada, pollo relleno al horno con mousse de foie de pato y nueces, Pechuguita de pollo asada a la trufa, pollo relleno al horno con camembert y jamón serrano, pavo trufado al huevo, o pollo relleno al horno con pasas y piñones.

La Carloteña dispone también de una línea de productos pensados para ayudar a cuidar de la salud y del peso. Por una parte, se busca conseguir productos que cubran las necesidades nutricionales de los clientes, pero que además sean ricos y que se puedan consumir a cualquier edad.

Por ello, para el equipo de esta compañía es tan importante adaptarse al estilo de vida de los consumidores de forma que se les puedan ofrecer platos listos para tomar, pero siempre con el objetivo de que sean saludables y estén elaborados con ingredientes naturales. Entre las recetas que ayudan a cuidarte, destacar las tiras de pechuga de pollo, la pechuga de pollo asada al horno, la pechuga de pavo, el pavo artesano, o el churrasquito asado, entre otros.

Productos listos para consumir

Los productos de La Carloteña son sabrosos, se cocinan con ingredientes de primera calidad y se basan en un recetario particular basado en los sabores de siempre, pero añadiendo detalles novedosos que los hacen únicos.



Por otra parte, otro de los esenciales son los productos preparados como la pechuga de pollo asada en tiras, las alitas de pollo asadas, las fajitas de pechuga de pollo y pimientos, el Pulled Pork barbacoa, el Pulled chicken al curry, los jamoncitos de pollo con patatas o el pollo asado al estilo tradicional, que están listos para consumir. Solo hay que calentarlos y a la mesa a disfrutar de un rico plato con todo el sabor. Y siempre, con la tranquilidad de que se ofrece una correcta alimentación al consumidor.