Los implantes dentales que han marcado tendencia

Los implantes dentales son instrumentos metálicos de uso sanitario y en forma de tornillo, que se utilizan para reemplazar dientes faltantes, estos se insertan en el hueso dental del maxilar o de la mandíbula para sustituir la raíz. Los implantes permiten mantener el hueso que sostiene los dientes y se descompone naturalmente. Para realizar un implante, es necesario una evaluación clínica dental, una serie de estudios, tomografías, radiografías, y así observar cómo se encuentra el hueso del paciente, si se encuentra suficiente o si es necesario un injerto de hueso para poder colocar el implante, para esto se realizan tomografías y radiografías para planificar en dónde va a ir ubicado el implante y qué tipo de implante colocar, además, se evalúa si es necesario colocar una sola pieza o un puente fijo de varias piezas.



Los implantes dentales suelen clasificarse según el tipo de procedimiento utilizado para su colocación, los más utilizados y eficaces son los siguientes:

A continuación hablaremos sobre 2 implantes dentales muy usados actualmente.

1. Implantes dentales de una Unidad: Un implante de un solo diente es un implante dental de tres piezas que se instala en etapas. El primero es una raíz de titanio, que el dentista debe unir quirúrgicamente a la mandíbula. Por supuesto, es necesario tener una buena densidad ósea o primero debe obtener un injerto óseo. Durante este procedimiento, el médico extrae tejido óseo de cualquier parte del cuerpo y lo implanta en la mandíbula. Después de 3 meses de curación, su mandíbula tendrá suficiente densidad para soportar el implante.

El procedimiento de implantación es muy sencillo:

Su dentista perfora la mandíbula, coloca el implante y cierra la incisión. Este período también requiere al menos 3 meses de curación antes de reanudar el tratamiento.

A esto le sigue un pilar de titanio, que es un componente que se inserta en la raíz del diente. Los pilares son conectores que proporcionan una conexión entre la corona y la raíz. Para instalar un pilar, el dentista debe quitar la capa de la encía por encima de la raíz del diente para exponer la superficie del pilar.

Luego comenzará a restaurar el pilar y finalmente sellará la encía alrededor de la estructura.

Después de 2 semanas de curación, tendrás una corona temporal hasta que la corona permanente esté lista.

Para asegurarse de que las medidas sean correctas, su dentista le pedirá que muerda el molde y envíe un informe al fabricante. Este tipo de implante dental tarda de 3 a 4 semanas en completar la corona.

2. Implantes dentales All-On-4: Los implantes dentales All-On-4 son implantes que reemplazan un juego completo de dientes en cada maxilar usando solo 4 implantes. Se consideran unos de los mejores implantes dentales ya que el resultado es instantáneo sin tiempo de espera como otros implantes dentales.

El proceso es tan rápido que te hará sonreír casi de inmediato.

Tu dentista colocará 4 piezas en su mandíbula. Los dos implantes subsiguientes no se establecerán verticalmente, en este sentido, se establecerán en un ángulo de 30°, es decir, que puede ser elegible para la cirugía aun cuando no tiene suficiente densidad ósea.

El ángulo de 30° de este implante dental le permitirá a tu mandíbula suficiente apoyo para soportar la estructura, incluso si la densidad de la mandíbula la hace frágil.

Una vez que los 4 implantes estén en su lugar, tu dentista colocará dentaduras postizas sobre ellos. Estas no son prótesis especiales, sino una solución temporal.

También existen los puentes dentales e implantes dentales Cerec. Puedes visitar https://dentakay.com/es/los-4-tipos-de-implantes-dentales-y-cual-es-el-mejor-para-ti/ para conocer más a fondo sobre cada uno de estos implantes dentales y cuales son los más apropiados para ti.

¿Cuáles son los mejores implantes dentales y por qué?

Estos implantes que acabamos de mencionar son los más utilizados, ya que los resultados son muy duraderos y permiten que los dientes tengan una apariencia más natural, además de que los resultados son instantáneos y accesibles a la economía de cada paciente, ya que sus costos varían entre uno y otro, sin dejar de ser accesibles económicamente. Así que la respuesta sería que todos son adecuados para distintos casos y siempre se le recomendará el mejor tipo de acuerdo al estado de sus dientes y lo que necesita.

Beneficios de los implantes dentales:

Tener implantes dentales resulta muy beneficioso, proporciona salud bucal y eleva la autoestima de la persona que los posee, ya que podrá sonreír con total normalidad. Acá te mencionamos algunos beneficios de los implantes dentales.

Facilitan la masticación de forma adecuada, además de hacerte sonreír, hablar y continuar con la misma seguridad dental de unos dientes naturales.

No dañan los dientes adyacentes sanos.

Remodela la estética dental.

Permiten soportar prótesis dentales como coronas, puentes o dentaduras.

Son duraderos y pueden durar mucho tiempo si se mantiene adecuadamente, con una buena higiene bucal y visitas periódicas al odontólogo.

En todos los casos, lo importante de los implantes dentales es que cumplan con el objetivo de restaurar el funcionamiento de la cavidad oral.



