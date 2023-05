El festival literario más importante de Asia escoge Valladolid como su sede en España

Valladolid acogerá, entre el 2 y el 4 de junio, el JLF Valladolid-Spain, la primera edición en lengua no inglesa del evento literario más importante de Asia, el Festival de Literatura de Jaipur. Esta primera edición, que coincide con el 20º aniversario de la Fundación Casa de la India y que se celebrará en el marco de la 56ª Feria del Libro de Valladolid, tiene como objetivo principal establecer, por primera vez en un festival de literatura, un puente entre la comunidad hispanohablante, la India y la literatura en lengua inglesa, ambición que desemboca en el lema «Words Are Bridges» (las palabras son puentes) y que se materializa en distintas ponencias, talleres y espectáculos que tendrán lugar en distintas ubicaciones emblemáticas de la capital vallisoletana, como la plaza Mayor, el Círculo de Recreo, la plaza de Portugalete, el Paraninfo de la Universidad de Valladolid (UVA) y la propia Casa de la India.



Más de 20 ponentes internacionales procedentes de distintas disciplinas como el arte, la arquitectura y la geopolítica, además de la literatura, intercambiarán opiniones a lo largo de tres días en los que músicos y bailarines indios aportarán el toque de color a un evento que ha recalado ya en ciudades como Londres, Nueva York, Toronto, Belfast y Doha, entre otras.

El JLF Valladolid tendrá una sesión previa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid de la mano de Shashi Taroor, Ana Palacio y Bruno Maçães, que reflexionarán sobre «Geopolítica en presente: el Nuevo Orden Mundial» junto a la periodista Eva Borreguero. Además, el Instituto Cervantes celebrará un encuentro con la industria editorial española.

Ya en Valladolid, los arquitectos Anupama Kundoo, TM Cyriac y Félix Solaguren-Beascoa conversarán con el arquitecto vallisoletano Julio Grijalba, dando comienzo a las jornadas el viernes 2 de junio a las 13.15 horas en el Paraninfo de la UVA con la conversación «The Green Wave: Arquitectura sostenible en el siglo XXI». Una actividad previa a la inauguración oficial de la cita, que tendrá lugar a las 18.00 horas en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Valladolid y donde intervendrán el embajador de la India en España, Dinesh K. Patnaik, junto a la directora del JLF, Namita Gokhale, y el máximo responsable de la empresa productora del evento (Teamwork Arts), Sanjoy K. Roy. Una vez concluido el acto, el escritor, político y ex funcionario internacional de la ONU Sashi Tharoor hablará en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid sobre «El imperio sin gloria: el proyecto colonial y sus secuelas», mientras que la compañía de Sneha Mistri presentará un espectáculo de danza Bollywood en el pabellón principal de la Feria.

A partir del sábado, las distintas charlas se trasladarán al Círculo de Recreo, espacio que abrirán, a las 11.45 horas, la directora del JLF junto al poeta Ranjit Hoskote y el traductor Óscar Pujol, así como el director de Casa de la India y filólogo Guillermo Rodríguez, que dialogarán sobre «Las montañas sagradas: en busca de los maestros del Himalaya». La escritora Deepti Kapoor tomará el relevo para hablarnos de su novela La edad del vicio, comparada con Stieg Larsson (“El País”) y El Padrino (“The New York Times”), mientras que los escritores Vikram Chandra y Susana Torres dibujarán un retrato sobre la mafia india a través de la obra de Chandra, Juegos sagrados —adaptada, recientemente, a una serie de Netflix— y los historiadores Brian A. Catlos, José Miguel Porta y Tharik Hussain abordarán «El legado de Al-Ándalus». Como broche a la jornada, la plaza de Portugalete será el escenario de un concierto en el que se fusionará la música folk rajastaní y flamenco a cargo del Kutle Khan Project de Rajastán y del guitarrista vallisoletano Raúl Olivar.

El domingo, tras una sesión de yoga en la plaza de Portugalete a cargo de Apeksha Bhagwat, los poetas Clara Janés y Ranjit Hoskote conversarán con el periodista y poeta Carlos Aganzo, a los que seguirá una chara sobre «La ficción y los espacios intermedios» que contará con la participación de los escritores de renombre internacional como Santiago Roncagliolo y Vikram Chandra, a quienes moderará el escritor Rubén Abella. Pallavi Aiyar, Javier Moro y Tharik Hussain tratarán la literatura de viajes junto a Sheila Cremaschi. Y, como broche de oro, a las 18:45 horas, clausurará el JLF Valladolid en el Círculo de Recreo el reconocido actor (popularizado por su papel de Sandokán en la serie homónima) Kabir Bedi, que presentará su libro Historias que debo contar, recién editado en España, junto a Sanjoy K. Roy. Pondrá el broche musical al festival el concierto de jazz-pop de Usha Uthup, en la plaza de Portugalete.

Talleres infantiles, de danza y de cocina

Además de las conferencias y espectáculos musicales, el JFL Valladolid acogerá siete talleres durante los días 3 y 4 de junio. Dirigido a un público familiar, el taller «Descubriendo la India», a cargo de Laya Xavier, abordará diferentes aspectos sobre la India tradicional y contemporánea para ayudar a comprender los múltiples aspectos culturales de un país con tanta diversidad cultural y étnica el sábado 3 a las 11:45 horas. A las 13.00 h, será el turno del taller «Ritmos flamencos y de la India», un encuentro de percusionistas de India y de España que harán dialogar a distintos instrumentos de percusión y diferentes tradiciones musicales. Jóvenes y adultos podrán disfrutar de las lecciones de la actriz y bailarina Mónica de la Fuente en el taller «Sabiduría y lenguaje del cuerpo», que versará sobre las artes escénicas del país asiático, mientras que a las 17:30h la bailarina Sneha Mistri impartirá un taller de danza.

Ya el domingo, el músico y percusionista Yonder Rodríguez relacionará danza y naturaleza en su taller «’Prakriti’, naturaleza ‘in’ quieta. Una experiencia sensorial a través del sonido y el movimiento». A las 13.00 horas, Karishma Chugani, creadora del cartel de la Feria del Libro de este año, dará un taller de ilustración, y, por la tarde, Laya Xavier y Apeksha Bhagwat impartirán una clase sobre cocina ayurvédica.