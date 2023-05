¿Censura en Diario de Noticias Navarra?

Por ley de vida, los pertenecientes al “segmento de plata” nos encontramos con relativa frecuencia con la noticia del fallecimiento de algún conocido. Personalmente, he desarrollado la mayoría de mis actividades, tanto laboral como profesionalmente, rodeado de personas más mayores que yo, posiblemente debido a que me ha gustado codearme con personas que me enseñaran algo, siguiendo la máxima “del viejo el consejo”. Estoy asistiendo a la pérdida de muchos de ellos.