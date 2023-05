​¿Qué posicionamiento tienen los partidos políticos de Alfafar respecto a la tortura animal?

Estamos cerca de unas elecciones y, como representante de la plataforma antitaurina de Alfafar, no puedo más que pedir a la ciudadanía que su voto no vaya a partidos que carecen de transparencia o son afines a la tortura animal mediante 'els bous al carrer' u otros espectáculos en los que en pleno siglo XXI todavía se utilizan animales. Estos políticos solamente nos hacen retroceder impidiendo el avance de la sociedad.

A QUÉ PARTIDOS LES DA IGUAL LA TORTURA ANIMAL, EL DINERO PÚBLICO Y LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

El partido popular como máximo representante de la corporación municipal de Alfafar, lleva años permitiendo a la tortura animal y haciendo la pelota a los taurinos, pero en el último pleno, también se les ocurrió darles más pasta todavía con fines claramente electorales.



Este partido permite la tortura de toros mediante fuego y cuerdas o la cagada del manso al que suministra laxante para que literalmente defeque rápido y quien gane la apuesta, gana dinero y todo esto a temperaturas extremas en pleno verano.

Me he puesto en contacto con el alcalde Juan Ramón Adsuara, pero por el momento, carece de transparencia y no hace ningún tipo de declaraciones a pesar de ser el máximo responsable de Alfafar.

Sus colegas del PSOE que encabeza Noelia García, nos van diciendo muchas cosas con una sonrisa totalmente falsa y con el único objetivo de quedar bien. La representante mencionada, se comprometió conmigo en una concentración para que se soterren las vías del tren, en trabajar por la protección de la infancia de la tauromaquia y muchísimo tiempo después de esa protesta, nada me consta que haya hecho al respecto pese a que incluso se incumple una ley de la Generalitat Valenciana que gobierna su partido.

En cuanto a la tortura de la tauromaquia, tuvieron en su día un alcalde socialista con una mínima sensibilidad y dejó de autorizar estos espectáculos, pero ahora, se ponen de perfil y también evitaron pronunciarse en el último pleno de la legislatura sobre toda la pasta adicional que el PP va a dar a sus colegas taurinos para tenerles contentos y garantizarse el voto.

El PSOE está a medias cintas y siempre hará lo que electoralmente le sea mejor por lo que los derechos de los animales, la gestión del dinero público y los derechos de la infancia, parece ser que no importan a este partido que tampoco ha contestado nuestro requerimiento y posibilidad de participar diciendo lo que quieran.

VOX está claramente posicionado en que son muy españoles y por lo tanto, la tauromaquia representa el ser español cuando según el ministerio de cultura, el 84% de los jóvenes se sienten poco orgullosos de vivir en un país que celebra estos espectáculos con los animales.

Este partido nos quitó fotos en las que aparecían niñas para publicarlas en redes sociales y usar su imagen para atacar a sus adversarios políticos que libremente participaban en nuestra protesta y al sacar una nota de prensa conjuntamente con las familias afectadas anunciando medidas legales, tuvieron que quitar las fotos que sin permiso habían publicado en redes sociales pese al no tener autorización para poner fotos de menores.

DOS PARTIDOS SE ANDAN SIN MEDIAS TINTAS



Más allá de que el partido animalista PACMA se ha infiltrado en estos festejos para hacer llegar todo el sadismo a la prensa, no se presentan en Alfafar y Unidas Podemos junto a compromís, son los partidos que se han pronunciado abiertamente de que dejarían de autorizar estos espectáculos de tortura luchando por la abolición junto a nuestra plataforma y desde que están en el ayuntamiento mediante los plenos.

Inmaculada Dorado, concejala de unidas Podemos en el ayuntamiento de Alfafar nos explica lo siguiente: "De las subvenciones, son ahora 1.400€ más para la asociación del Bou en corda y otra de 1.600€ para la peña taurina, esto es nuevo este año. Y el año pasado en los 4 días de toros de agosto se gastaron casi 8.500. Hubo un alcalde socialista que prohibió los toros, el mejor alcalde que ha tenido Alfafar, Juan José Baixauli, por el 2001, ingeniero, un hombre inteligente y sensato. Unides Podem-EU lo único que podemos hacer es obligar al PSOE en su caso a que los prohíba, y eso podría hacerse si fuésemos mayor número".

"En minoría no se consigue lo suficiente y el PSOE no creo que tampoco prohibiera los toros a la vista de lo que ha pasado con la ley estatal", afirma la concejala refiriéndose a la enmienda de la vergüenza que presentaron para excluir a los perros usados por los cazadores que son los que más abandono y maltrato sufren.

La concejala del partido morado zanja explicando: "En el 2017 en un pleno le dije al PP que estudiase un cambio de recorrido, que lo sacaran de las calles, al año siguiente Compromis presentó una moción que pedía lo mismo, fue desestimada, claro. Además ahora que es posible que entre Vox, pues lo mismo que cuando estaba Ciudadanos entre el 15 y el 19.

En el 2016 presentamos una moción para que hubiese un referéndum pero no llegó a pleno, aunque hay mucha gente aquí que los toros les importan poco o que les da exactamente igual y no hubiesen votado. No sé que habría pasado. Ni siquiera sé si la gente está realmente concienciada".

Por otro lado, Amalia Esquerdo en representación de Compromís Alfafar indica lo siguiente: "En la sociedad actual no se entiende la celebración de estos espectáculos de maltrato animal. Rechazamos cualquier gasto directo o indirecto y no estaría además preguntarle a la población si de verdad quiere que su dinero se destine a este fin. Recientemente el partido popular sacó adelante en el pleno 2 subvenciones más para entidades organizadoras de estos autos".

Continúa diciendo: "Estos actos los rechazamos por ser violentos y anacrónicos no aportando nada a nivel cultural a lo que se añade todas las molestas al vecindario. Respecto a la protección de la infancia es completamente imposible mientras se celebre".

Respecto a la información a nivel de pleno, también se han posicionado: "Compromis Alfafar lleva dos legislaturas presentando mociones para prohibir y dificultar este tipo de actos. Evidentemente, el PP y el PSOE no nos han apoyado. Nuestra postura es igual para todos los animales como por ejemplo, en las ferias medievales. Algún día diremos con orgullo que Alfafar es un pueblo libre de maltrato animal", zanja la concejala.

"No voy a votar a ningún partido que apoye cualquier uso o abuso de los animales y por lo tanto, deben saber los partidos políticos que cada vez más gente valoramos el trato y dignidad que dan a los animales", afirma M. Ángeles Ferrer, vecina de Alfafar que detalla los horrores que se supone la celebración de estos espectáculos por el pueblo y como el dinero público se derrocha mientras cada vez hay más familias vulnerables.



Yo siempre he dicho que un partido político que derrocha el dinero en tortura animal, no está capacitado para gobernar un pueblo por lo que en estas elecciones, exige a los partidos que avancen hacia la liberación de todo animal.