​La ‘Guía ninja del ilustrador’, un manual para “combatir” las nuevas amenazas de las profesiones creativas

Ya es posible descargar la segunda edición, revisada y ampliada, de la exitosa Guía ninja del ilustrador, impulsada por la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI). Este manual “ninja” de apoyo a profesionales creativos freelance está disponible gratuitamente en formato digital en la web www.guianinjadoilustrador.org y en breve comenzará la distribución en papel de la versión en gallego. Además, esta segunda edición se va a presentar públicamente en la próxima Feria del Libro de Buenos Aires.



La mayoría de los profesionales de la ilustración son autónomos, lo que en la práctica se traduce en que operan como miniempresas. No solo tienen que crear, sino que deben afrontar cuestiones más prosaicas como la elaboración de planes de empresa, el negocio de proyectos, la estimación de presupuestos o la redacción de contratos y facturas. También deben conocer a fondo los derechos y deberes de su creación artística para protegerla y poder explotarla. Y, por si no fuera suficiente, han de manejarse en un mercado complejo y protegerse de prácticas abusivas. Para sortear con éxito estas dificultades, los ilustradores freelance precisan entrenamiento y habilidades ninja.

En 2016, la primera edición de la Guía ninja del ilustrador vino a llenar el vacío sobre estas cuestiones de una manera ágil, con abundantes ilustraciones, infografías y enlaces a recursos útiles para los creativos freelance. La nueva edición mantiene la estructura de decálogo de su predecesora, pero ve la luz con novedades relativas tanto al continente como al contenido. Así, en esta ocasión se incorporan diez viñetas ilustradas por José Domingo y Alberto Guitián que juegan con la estética y el imaginario japonés. La versión animada de estas viñetas se difundirá en las redes sociales de la AGPI como minicápsulas de vídeo.

En lo que se refiere a los contenidos, se tratan temas como los concursos especulativos, es decir, los certámenes abusivos o no éticos, o cuestiones de actualidad como el nuevo sistema de cuotas de autónomo, más equitativo pero al mismo tiempo más embrollado que el anterior. No falta en la Guía ninja del ilustrador una sección dedicada a las inteligencias artificiales gráficas, sistemas con un desarrollo exponencial que ponen en serio peligro la subsistencia de muchos creadores.

El lanzamiento de la primera edición de la guía estuvo marcado por una extraordinaria acogida, de la que dan cuenta las cifras alcanzadas: se superaron más de 25000 descargas de la versión digital y el millar de ejemplares impresos se agotó en pocos meses. Además, fue muy bien acogida por otras asociaciones europeas e incluso traducida al italiano y al turco. Su lanzamiento se complementó con exposiciones y charlas en escuelas de arte y diseño gallegas. Las claves de su éxito se vertebraron en una comunicación ágil, donde el humor y el tratamiento visual se aliaban para tratar problemáticas globales comunes a casi todos los creadores freelance.

Ahora, siete años más tarde, llega esta nueva edición que bajo el lema ‘Más ninja, my friend’ sigue combatiendo los principales peligros y problemas que rodean la profesión y proporciona ideas sobre cómo afrontarlas. La Guía ninja del ilustrador también va dirigida a estudiantes de arte, creativos freelance, clientes, amigos de la ilustración y, sobre todo, a las personas que comienzan o quieren iniciarse en la profesión. El proyecto está editado con la ayuda de la Deputación da Coruña y cuenta con el apoyo de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.

Las versiones en PDF de la guía en gallego y en castellano están disponibles para su descarga gratuita en el micrositio www.guianinjadoilustrador.org. La versión impresa, editada en gallego, estará a la venta a un precio simbólico de un euro (1 €) en librerías y espacios culturales de Galicia. Además, la página se actualizará con las novedades relacionadas con los temas de la guía, que también se van a difundir a través de la web de la AGPI y sus redes sociales.