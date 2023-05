​Más de cien lideres internacionales del ecosistema startup apoyan la celebración del Congreso Internacional de Startups

Durante los días 13, 14 y 15 de diciembre la ciudad de Sevilla acogerá la celebración del Congreso Internacional de Startups, una cita única que impulsada por la Asociación Internacional de Startups en colaboración con la Red Business Market reunirá a entidades, asociaciones de startups, centros de innovación, aceleradoras , incubadoras, redes de inversión, instituciones vinculadas al desarrollo emprendedor, universidades y otros agentes del ecosistema.

Con más de cinco mil metros cuadrados destinados al emprendimiento, el programa se conforma con diversas actividades tales como conferencias, paneles de especialización, workhops, rondas de negocios, espacios pitch, áreas de networking y zona de stands.



En este ámbito y dentro de las acciones de desarrollo de las actividades previas de difusión de esta importante cita, se ha impulsado por parte de la Asociación Internacional de Startups la conformación de un Consejo Asesor y de Honor configurado por más de cien personalidades del ecosistema startup internacional que han apoyado la celebración de este evento en la ciudad de Sevilla.

Así, destacan entre otras la presencia de la Presidenta de Urucap Silvia Chebi, la Secretaria General NorBAN - Norwegian Business Angel Network Rita Anson, el Vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Oracle para Latinoamérica Francisco Abedabroo, La Presidenta de la Asociación Brasileña de Startups Ingrid Barth, el CEO de Parque Tec México Ron Oliver, el fundador de Eoniq.Fund e inversor Tom Horsey , el ceo de Runway Investment Rene de Jong, María González Manes, fundadora del fondo norteaméricano de inversión con sede en New York Pi Ventures, Alex Covarrubias Vicepresidente de Assaia – The ApronAI EEUU o la influencer experta en innovación y cofundadora de la Asociación Española de Mentoring y Ex Vicepresidenta de la multinacional Scaale Marta Emerson entre otras importantes figuras.

Junto a ellos destacan en el board importantes referentes de instituciones y firmas de inversión siendo algunas de estas: Innventuur, MIT, Google, Plug and Play, Draper B1, Keiretsu Forum Business Angels, Oslo Innovation Hub, el CTDM de Munich , Startup India, Fundagedescol Colombia o Andorra Business.

De igual forma, desde la Asociación Internacional de Startups se ha remitido la invitación de participación en el Consejo a destacados referentes internacional del ecosistema como el inversor asiático Hans Tung o el fundador de Mana Tech en Miami (EEUU) Moshe Mana.

El programa del Congreso Internacional de Startups y la web oficial del evento serán presentados ante los medios de comunicación durante el mes de Junio, pudiendo las personas, instituciones y firmas interesadas en participar y asistir a esta importante cita solicitar su presencia a través de la web oficial de la Asociación Internacional de Startups.