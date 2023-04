Rafael Cadenas, Premio Cervantes 2022

El poeta e insigne escritor venezolano, al recibir el Premio Cervantes de Literatura 2022 de parte de los Reyes de España, Felipe VI y Leticia, ha pronunciado un elocuente y revelador discurso en el que reivindicó al género humano frente a los autoritarismos que ponen en peligro a las libertades y los derechos humanos, que citando a Albert Einstein: ”El Nacionalismo es el sarampión de la humanidad”, es algo así como la nueva pandemia del siglo XXI. Así mismo asumió la crítica a los nuevos totalitarismos: ”El nacionalismo, las religiones y los credos dividen al mundo”. Citando a Séneca, que fue no sólo un estoico, sino un declarado y abierto cosmopolita.

Cadenas también puntualizó los que los límites de la palabra hoy marcan también la decadencia del lenguaje, citando también a George Orwell y a Karl Jaspers.

Lo trascendente e importante del discurso de Rafael Cadenas, fue también su reconocimiento al Español como la lengua cuyos poemas han sido leídos con admiración y asombro, buscando esencialmente la verdad y sobre todo generar la reflexión no solo de los consumados escritores sino de los lectores.

Rafael Cadenas, dotado de una gran trayectoria académica, con abundante y generosa producción literaria (14 poemas, 8 ensayos, 6 antologías), acreedor a más de 15 premios, de disenso comprometido y de crítica y discrepancias al grado; por ser políticamente incómodo para la dictadura de Marcos Pérez Jimenez, tuvo que desterrarse en la Isla de Trinidad.

Al final de su discurso destaca la icónica y extraordinaria cita de Cervantes en la Obra: ”El Quijote de la Mancha”: CAPÍTULO LVIII DEL QUIJOTE DE LA MANCHA/ SEGUNDA PARTE. Trata de cómo menudearon sobre don Quijote aventuras tantas, que no se daban vagar unas a otras.

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”. Miguel de Cervantes Saavedra