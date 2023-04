Suop, el aliado de las familias conectadas

Según el INE, un 33 % de los hogares españoles está formado por una pareja con al menos un hijo. Esto, unido a la necesidad presente de estar conectado para el ocio o el trabajo, hace que esté aumentando el interés por los servicios de fibra y móvil adaptados a las necesidades de las familias. Se trata, precisamente, de necesidades que nada tienen que ver con las de aquellos que viven solos, no tienen hijos o comparten piso de estudiantes, por ejemplo.

En primer lugar, los hogares compuestos por una pareja y al menos un hijo necesitan unas tarifas de fibra y móvil con buenas prestaciones debido a que puede haber más de 5 o 6 aparatos conectados de manera simultánea, entre teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros dispositivos inteligentes. En segundo lugar, este tipo de familias tiende a un uso más intensivo de servicios de streaming y juegos online. Y por último, necesitan buenas opciones a la hora de contratar líneas de móvil adicionales para los hijos.

Por estas razones, el servicio de fibra debe ofrecer buenas velocidades de conexión para que internet funcione de forma fluida y sin cortes cuando haya muchos dispositivos conectados o se haga un uso intensivo viendo películas en HD, jugando online o viendo vídeos en redes sociales. Por su parte, el servicio de móvil, debe de ser flexible para adaptarse a las diferentes necesidades de cada tipo de familia.

Teniendo en cuenta esto, lo ideal es optar por una conexión de fibra con 300 Mb, la cual es capaz de soportar un uso exhaustivo y sin problemas. Por otro lado, para aquellas familias más numerosas o que hagan un uso altamente intensivo de internet, como cuando varias personas ven películas diferentes al mismo tiempo, puede ser recomendable una velocidad de 500 Mb, que es suficiente para la inmensa mayoría de la población. En esa línea, pagar por velocidades más altas no vale la pena, ya que se estaría invirtiendo en un servicio que no se llegará a usar nunca a ese nivel de intensidad y sería casi como pagar por telefonía fija sin requerirla.

En cuanto a las líneas de móvil, lo habitual es que los adultos cuenten con un mínimo de 25 GB para seguir conectados a toda velocidad fuera de casa, o incluso una mayor cantidad de datos si este uso es intensivo. En el caso de los menores, con 10 GB suele ser suficiente. En cualquier caso, siempre con llamadas ilimitadas para olvidarse del teléfono fijo.

¿De qué manera cubre Suop las necesidades de la familia conectada? En primer lugar, Suop ofrece unas tarifas de internet en casa que incluyen la segunda línea sin coste, con lo que, por el mismo precio, se podrá resolver las necesidades de los padres. En segundo lugar, permite añadir líneas adicionales por tan solo 5 €, ideales para cubrir las necesidades de los pequeños del hogar.

Otra ventaja de los servicios de Suop es que los padres pueden gestionar en todo momento el uso que hacen los hijos del móvil desde el área personal, por ejemplo, bloqueando los datos para que no puedan navegar o consultando el tráfico de internet y las horas en que se conectaron.

Hasta la fecha, las grandes compañías no han tenido en cuenta las necesidades de la familia y el hogar en materia de conexión, lo cual ha brindado la oportunidad a empresas como Suop Mobile de crecer en el mercado residencial gracias a su propuesta family friendly: flexible, a medida, sin permanencia, con un excelente precio y cubriendo las necesidades de la familia media de tres miembros por menos de 40 € al mes.