Las aceitunas más saludables y que ayudan a adelgazar

Estepa Oliva se hace eco de la noticia lanzada por el portal web The Objetive sobre cuales son las aceitunas más saludables y que son las recomendadas para adelgazar Estepa Oliva, una empresa de aceitunas saludables con especialidad en la aceituna verde ecológica, se hace eco de la información lanzada en la noticia del portal web The Objetive sobre aquellas aceitunas que son muy saludables y que ayudan a adelgazar y a cuidar la salud.

Cuidar la alimentación implica saber que es lo que se come y conocer todos los beneficios y propiedades de los alimentos. Las aceitunas son un aperitivo muy original y que siempre sirven en cualquier bar o restaurante. Existen muchos tipos, pero solo algunas cuentan con unas propiedades muy saludables e, incluso, ayudan a adelgazar.

Estas se deben consumir con moderación porque cuentan con muchas calorías. Las más comunes son las verdes y las negras. Este color y la apariencia depende en gran parte por su madurez. Las verdes se recogen antes de que comience el proceso de maduración y las negras cuentan con un proceso de maduración de hasta nueve meses.

Antes de su consumo, ambas son procesadas para quitarles el sabor amargo, que tienen después de su recolección. Las aceitunas verdes son menos calóricas que las negras, que pueden tener hasta 289 kilocalorías por 100 gramos. Igualmente, si se comen aceitunas negras con moderación, el resultado no será tan brusco. Simplemente, se tiene que buscar el equilibrio. Eso también pasa con las verdes, porque se debe recordar, que aunque tengan menos calorías, cuentan con 120 kilocalorías por 100 gramos.

Las aceitunas rellenas suman un mayor número de calorías, pero aunque sin abusar de ellas, también se pueden consumir porque el resultado es espectacular. Además de servir como aperitivo, también es muy habitual verlas en distintas recetas como la pizza que combinada con el resto de ingredientes, el sabor es fantástico.