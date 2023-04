Invisalign, la ortodoncia invisible que está revolucionando la salud dental

Lucir una sonrisa perfecta no es tarea sencilla. Hay veces en las que nuestra dentadura, sea por un motivo o por otro, no se encuentra en el mejor estado y tenemos que buscar tratamientos de ortodoncia con los que alinear los dientes. Soluciones que llevan décadas entre nosotros y que, por lo general, suelen traer bastantes complicaciones a pesar de que, al final, logran cumplir el propósito de tener una dentadura perfecta.

Complicaciones que, con el paso de los años, han logrado eliminarse prácticamente por completo gracias a soluciones como la ortodoncia invisible Invisalign. Esta solución se ha abierto camino a un ritmo de lo más sorprendente, ya que ha conseguido ofrecer algo que no solo recoloca los dientes, sino que también reduce los dolores y es mucho más flexible que otras soluciones de ortodoncia. ¿Quieres saber más? Solo tienes que seguir leyendo.

¿En qué consiste la ortodoncia de Invisalign?

Invisalign es una técnica de ortodoncia invisible que recurre al uso de alineadores transparentes. Estos se desarrollan de forma totalmente personalizada tras un estudio previo de la mordida y dentadura del paciente. Gracias a ella, los dientes poco a poco van recuperando la posición que les correspondería realmente.

En definitiva, el efecto que persigue es el de cualquier ortodoncia, sin embargo, evita el uso de brackets y materiales metálicos, además de que no se trata de un aparato fijo, sino que se puede quitar y poner a placer, aunque hay que cumplir una serie de horas diarias para que su efecto sea el deseado en el tiempo establecido por los especialistas en salud bucodental.

Con todo esto, y antes de entrar a valorar sus ventajas, la ortodoncia Invisible Invisalign te ayudará a mostrar tu sonrisa sin complejos. Consulta a profesionales del sector de ortodoncia invisalign si quieres dar el paso cuanto antes y de la mejor forma posible.

Qué ventajas ofrece frente a las soluciones tradicionales

Teniendo en cuenta que Invisalign hace honor a su nombre, y que sus férulas son totalmente transparentes, ya tenemos una ventaja de lo más importante frente a los brackets y otras soluciones tradicionales. De hecho, esta solución puede pasar totalmente desapercibida en las distancias medias, algo clave para esas personas que, sea por cuestiones profesionales o personales, no quieran que su imagen se vea muy alterada por la ortodoncia.

Su discreción no va reñida con sus resultados ya que, al usar la tecnología más avanzada del sector, con imágenes en 3D y análisis de datos vía software, el molde que se lleva a cabo se ajusta perfectamente a los dientes y, además, va orientándolos poco a poco hasta alcanzar el resultado deseado. Resultado que, además, suele llegar en unos márgenes de tiempo bastante bien ajustados. De hecho, lo que ofrece esta opción es que es mucho más precisa que, por ejemplo, los brackets.

Luego también hay que hablar de la comodidad que ofrece. La ortodoncia invisible se puede quitar cuando lo desees, ya que basta con cogerla y retirarla de tus dientes, cosa que no se puede hacer con la ortodoncia tradicional. Algo a lo que hay que añadir que se ahorran problemas de mantenimiento y cuidado. Los brackets, por ejemplo, pueden dejar alambres al aire o romperse estos, con el peligro que esto supone. Si la ortodoncia invisible se rompe, basta con dejar de llevarla puesta y esperar a que tu dentista te facilite un recambio.

Se pueden quitar cuando quieras, evitan el dolor que pueden causar las soluciones tradicionales, son mucho más estéticos y, además, también son más efectivos. A todo esto hay que añadir que, gracias a que se están extendiendo más y su tecnología se está asentando, su coste poco a poco está bajando, lo que permite que más personas puedan disfrutar de la solución de ortodoncia invisible que ofrece Invisalign.

Un auge totalmente justificado

Como has podido ver, las ventajas de esta solución dental son enormes en comparación con lo que ofrecían hasta hace unos años los métodos de ortodoncia tradicionales. Aunque todos tienen el mismo cometido, que no es otro más que conseguir una correcta alineación de los dientes que garantice una buena mordida, más allá de lucir una sonrisa mucho más bonita y reluciente, la propuesta de la ortodoncia invisible se encuentra a años-luz de todas las demás.

Teniendo en cuenta además que hay una mayor concienciación por la salud bucodental y por corregir la dentadura, y que además los costes de las nuevas soluciones de ortodoncia invisible se van reduciendo poco a poco, todo genera la tormenta perfecta para que propuestas como Invisalign estén ganando tanto terreno en tan poco tiempo.



Dan una solución mejor, libre de dolor, con resultados igual o incluso mejores y a un precio cada vez más económico. Desde luego, si quieres corregir tu dentadura y llevas tiempo planteando posibles opciones, la candidata más clara es precisamente la más popular.