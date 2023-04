Estefanía Martínez: el poder de una actriz

Estefanía Martínez, con apenas cinco años, en 1988, acompaño al teatro y fue un amor a primera vista al que se ha mantenido fiel desde entonces. Se formó como actriz, bailarina y su espíritu inquieto le ha llevado a la superación y al logro de sus sueños. Trabajó en famosas series como “Compañeros” o “Los Serrano”, y ha destacado en producciones como “Historias de Lavapiés” o "La Espina de Dios".

Es la primera actriz que forma parte del mundo de especialistas mujeres de cine y que tienen su nombre «Valkirias Sunts».

Este año tiene en puertas dos grandes proyectos que se van a estrenar la premier, el próximo 4 de mayo, uno el testimonio de mujeres que ha cambiado la sociedad desde la lucha por sus sueños “Donde el viento me lleve” y la película La vida de Alex, una emocionante historia de superación ante la adversidad.

Una mujer inquieta, llena de fuerza, con luz propia y con una bondad especial que se hace visible en sus actuaciones.

1- ¿Qué significa para ti ser parte de un equipo de especialistas mujeres? Interesante pregunta para una respuesta obvia. En mi caso es todo un orgullo, hablando como mujer en un mundo que lucha por la verdadera igualdad. Lo que la vida me ha enseñado es que es este mundo no hay barreras que la mujer no sea capaz de superar.

2- ¿Qué desafíos ha enfrentado a lo largo de su carrera como actriz? El sólo hecho de ser actriz ya es un desafío ¿no crees? Siempre se está superando retos que van desde los personajes a interpretar, los castings y los rodajes. Un camino que exige una constante formación para superar los diferentes desafíos.

3- ¿Qué te ha motivado a seguir adelante cuando los tiempos han sido difíciles? Sólo una pero tan poderosa como es el amor. El amor infinito que siento por mi profesión.

4- ¿Cómo has vivido que tu persona haya sido el centro de una película que habla de sueños y esperanzas como es “Donde el viento me lleve” de Anafilms y que la premier es el próximo día 4 de mayo en Madrid en los cines Capitol? Es un verdadero honor, un sueño que se ha hecho realidad y que me ha regalado la vida y especialmente la generosidad de Ana. Siempre estaré agradecida a Ana, eso es lo que tengo muy claro.



5-. ¿Cómo ha cambiado el panorama de la industria del cine desde que comenzó su carrera? Todo, ha cambiado totalmente y es diferente a no hace tantos años y han sido las plataformas las que han cambiado la forma de hacer y ver el cine y las series. No sólo eso, sino que ha llegado hasta a la forma de trabajar y hacer cine.

6. ¿Cuáles son sus metas para el futuro? Podría extenderme mucho, pero mi respuesta va a ser muy sencilla, pero es lo que siento. Mi meta es no parar de trabajar nunca en lo que tanto amo.

7. ¿Cuál ha sido su mayor reto como actriz? En toda mi trayectoria han sido unos cuantos. Mi imagino que querrás que sea más concreta ¿no? Uno de los mayores retos los he vivido en mis dos últimos trabajos, en “Donde el viento me llevé”, en la que tuve que desnudar mi alma de mujer y persona y en el papel de Norma, en mi última película “La vida de Alex”, que ha supuesto un reto especialmente importante.

No me preguntes más sobre él, porque espero que pronto lo puedas ver tú y toda España y entonces seguro que lo entiendes. Soy mujer y ya sabes la primera mujer de mundo que descendemos todas debió ser gallega, pues siempre dejamos abierta la puerta de la incógnita ¿no lo piensas?

8. Me encanta tu forma de ser y, en especial, tu sentido del humor y alegría, pero sigamos, no me despistes, por favor. ¿Qué valores te han ayudado a ser la gran actriz que es hoy? Primero agradecerte tus palabras ¿pero es que te pongo nervioso?, bueno eso es una broma, estamos delante de un café ¿no? Soy una mujer que creo firmemente en los valores y sobretodo me gusta, compartir y aprender con mis compañeros y no dejar nunca de aprender y formarme.

9. ¿Cómo ha superado los obstáculos para llegar hasta donde está hoy? He tenido algo muy importante, sin lo que seguramente no hubiese llegado hasta aquí y es el apoyo y el cariño de mi familia y mis amigos, que siempre han estado ahí y como no el amor eterno que siento hacia mi profesión de la que me enamoré a primera vista.

10. ¿Podrías hablarme algo de tu próximo proyecto “La vida de Alex”? No mucho, pero viendo que insistes, no puedo más que contestar. Los hombres sois como niños, hasta que no conseguís lo que buscáis, no descansáis. Te voy a contar lo que puedo decir, que no es mucho. Es una película muy cercana, y en ocasiones, muy dura.

Es una película llena de magia y esperanza y toca el alma desde el principio hasta el final. Tiene un reparto maravilloso y un equipo detrás de ella increíble y muy pronto se podrá disfrutar. Es una película inspiradora para los tiempos que vivimos. Por cierto, termina el café que ya lo tienes frío y no es bueno. Ya perdonarás, pero es una de mis manías desde que soy pequeña, el café siempre me ha gustado caliente.



Gracias por concederme esta maravillosa entrevista y disfrutar de tu compañía, y sí tienes razón, es hora que termine mi café. Hasta pronto.