Inauguración de la exposición 'La diáspora de la colmena. Espíritu y Colapso' en ARTBO, por 'Food of War'

Una experiencia inmersiva que abre la reflexión en torno a la migración venezolana en Estados Unidos y Colombia. La artista Andreina Fuentes Angarita participa con un gastro performance.

En el marco de la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ARTBO fin de semana), el colectivo londinense Food of War y la fundación norteamericana Arts Connection unen esfuerzos para llevar a cabo la exposición “La diáspora de la colmena: Espíritu y Colapso”. Una experiencia inmersiva que se abrió al público el 23 de abril y se mantendrá hasta el 02 de junio de 2023, en la Galería Espacio Alterno Uniandinos.

Para Food of War, la colmena es una representación de la sociedad, considerando el síndrome de colapso de la colmena (CDC, por sus siglas en inglés) una metáfora idónea para reflejar los cambios que afectan a una sociedad en el escenario de éxodos masivos causados por la migración laboral. “Durante el CDC, las abejas abandonan lentamente el panal, dejando sola a la reina con unas cuantas abejas que ayudan a cuidar de los huevos, pero no a producir recursos necesarios para sostener la colmena, la cual comienza a decaer hasta el inevitable colapso. Las abejas de colmena, contrario a las solitarias que son más nómadas, tienen funciones segmentadas dentro de la compleja organización que es un enjambre y, cuando ese delicado balance es afectado, su destrucción es inevitable, así se prolongue en el tiempo”, se lee en el texto curatorial.

Desde esta metáfora, la exposición “La diáspora de la colmena: Espíritu y Colapso” abre la reflexión en torno a la migración venezolana en Estados Unidos y Colombia. “En medio de estos procesos migratorios, la sociedad se resquebraja y trata desesperadamente de cohesionarse con los recursos disponibles, en algunos casos suficientes para reestructurar su funcionamiento, pero en otros casos no”, dijo la artista venezolana Andreina Fuentes Angarita, quien participa en la exposición junto a Hernán Barros, Ismael Manco, Juan Felipe Herrera, Kayflo Muztard, Lina castillo, Omar Castañeda, Rafael Antonio Rodríguez Piedrahíta, Ricardo Arispe, Rupert Earl, Sergio Mendoza, Valentina Niño y Zinaïda.

Explicó que la exposición es ambiente inmersivo en el que se ponen a prueba los sentidos del espectador: escucha, toca, huele y saborea las piezas que activarán sus conexiones emocionales, estéticas e intelectuales. En esta experiencia multisensorial, Andreina Fuentes Angarita cuestiona “si la sociedad venezolana logrará sobrevivir a esta circunstancia y si la colombiana podrá adaptarse de manera positiva”. Por esta razón, la también directora de Arts Connection participa con un vídeo performance dedicado a la muerte de la abeja reina y a la consecuente paralización del proceso de polinización.

“El colapso de la colmena representa un riesgo en el proceso de reproducción de algunas especies alimenticias que solo se producen gracias al polen que trasladan las abejas de un lugar a otro. Además, queremos hacer una analogía con el problema de la inmigración, haciendo referencia directa al abandono que sufren los padres cuando son dejados atrás por sus hijos que migran en búsqueda de un porvenir. La familia como núcleo de la sociedad se desintegra”, indicó.

La primera versión de este gastro performance creado por Food of War fue portada de la sección de arte de Time Out, en la que se declaró la exposición “Terra Nexus” (de la cual CDC era parte) como una de las mejores entregas de carácter inmersivo en Londres durante la primavera del 2021, superando a las presentadas por instituciones consagradas como la Tate Modern, Barbican y la Galería Nacional. El desarrollo de la gastronomía inmersiva de Food of War cuenta con el soporte académico de la institución educativa LCI y el patrocinio de Arts Connection. Actualmente, se encuentra abierta al público en el Espacio Alterno Uniandinos (Calle 92,16-11, Circuito Chapinero Norte). Entrada libre.

Food of War (comida de guerra) es un colectivo fundado por los artistas colombianos Hernán Barros y Omar Castañeda, que desde Londres ha logrado reunir un importante grupo de artistas internacionales para promover actividades artísticas sin fines de lucro, que abran espacios de reflexión sobre el impacto de los conflictos sociales en los alimentos. El consejo de administración (board of trustees) está conformado por el Dr. Edward González, el PhD en Matemáticas Ricardo Pachón, la empresaria Andreina Fuentes Angarita, la escritora Siofra Dromgoole, la consultora de negocios Carolina Ferro y la directora de arte Rosie Bonnar. Para más información, se puede visitar la página web de Food Of War.

Arts Connection es una organización cultural sin fines de lucro con sede en Miami-Dade que promueve eventos que brinden a la comunidad conocimiento, conciencia y sensibilidad cultural; con la visión de construir la ciudadanía a través de la creatividad, las prácticas culturales y también al arte en la vida urbana.