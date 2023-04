Call2Text, la nueva app para grabar y transcribir llamadas telefónicas, de forma automática

La aplicación permite realizar llamadas, grabarlas y transcribirlas, con tarifas muy asequibles, en más de 200 países. Está pensada para facilitar el trabajo de diversos profesionales como periodistas, abogados o comerciales, entre otros Call2Text es la nueva app gratuita de Lampedusa Digital S.L. que permite grabar y transcribir llamadas nacionales e internacionales, desde el propio teléfono y con unas tarifas muy asequibles.

Disponible en la App Store para iOS y en Google Play para Android, la aplicación permite a los usuarios registrar su número de teléfono para comenzar arealizar llamadas nacionales e internacionales a más de 200 países de todo el mundo, grabarlas y transcribirlas de manera automática.

Call2Text está especialmente pensada para sectores como el periodístico o el jurídico, así como personal comercial de todo tipo de sectores, donde las declaraciones de los interlocutores son clave.

Call2Text permite prestar toda la atención a la llamada, sin necesidad de tomar notas, porque, además de grabarla, al finalizar la llamada se genera un documento de texto, con la transcripción completa, que se puede descargar. El usuario podrá contar con la grabación íntegra de la llamada en un fichero mp3 y su transcripción literal, con la máxima fiabilidad y facilidad para transmitir la información. Además, se pueden realizar búsquedas de palabras específicas, utilizadas en una conversación a través de la app, para poder localizarlas, entre todas las llamadas realizadas.

El servicio de transcripción de Call2Text se basa en algoritmos de red neuronal de aprendizaje continuo, que mejoran con la experiencia la calidad de las transcripciones y soporta múltiples idiomas, como son español de España, español de EEUU, francés de Francia, francés de Canadá, alemán de Alemania, inglés de Reino Unido, inglés de EEUU, inglés de Australia, italiano, japonés, portugués de Portugal y portugués de Brasil. Además, ahora mismo, es la única aplicación del mercado que permite la grabación, tanto de las llamadas emitidas, como de las recibidas.

Con la descarga gratuita de Call2Text se recibe un saldo mínimo, que permite probar el servicio. A partir de ahí, se ofrecen diferentes opciones de pago para realizar las recargas, según las diferentes preferencias del usuario: recarga de saldo, compra de bonos, suscripciones, etc.

Las tarifas para llamar con Call2Text son ajustadas. El precio del servicio por llamada es el que indica la app y no hay cargos adicionales, siempre y cuando se cuente con una tarifa plana de telefonía nacional para ello. Si no es así, el operador puede cobrar por esa llamada su precio estándar. Si la llamada se realiza a través de la opción de llamada por Internet (WiFi / 3G / 4G…), no hay costes adicionales posibles.

La descarga y uso de la app Call2Text tiene toda la cobertura legal vigente en la actualidad, ya que no está permitido grabar conversaciones de terceros, pero, quien graba una conversación con otra persona, no incurre en ilegalidad.

Grabar conversaciones en las que uno interviene y generadas por uno mismo es completamente legal, siendo indiferente que se dé a conocer o no al resto de los participantes que se está registrando dicha conversación. En el caso de Call2Text, la parte que emite la llamada es 100% consciente de la grabación de la misma.