Cuatro peinados de invitada con los que triunfarás esta temporada

Con la llegada de la primavera se da también el pistoletazo de salida a la temporada oficial de los eventos. Las bodas, los bautizos y las comuniones cobran todo el protagonismo en los meses del buen tiempo y, con ello, llega el momento de conocer las tendencias del momento en moda, maquillaje y peluquería.

Mientras buscamos los mejores looks, hay algo que siempre nos preocupa: ¿Qué peinado debo elegir? ¿Cuáles son los más top esta temporada? Para ello, Sonia Cases, Directora y Fundadora de Sonia Cases Hair Stylist, nos habla de los 4 peinados con los que, sin duda, te convertirás en el centro de todas las miradas. ¡Toma nota de sus consejos y no dudes en apostar por una de estas opciones para conseguir un look de 10 y triunfar como te mereces!

Ondas glam:



Sin duda, el peinado soñado. Si tienes una melena larga, incluso media, no dudes en apostar por él. Se trata de unas ondas suaves, marcadas con tenacilla y con un extra de brillo. Una opción perfecta para conseguir un look elegante, sofisticado y muy natural. ¡No nos puede gustar más!

Bubble Ponytail (actualizada):





Desde hace algunas temporadas, el peinado Bubble Ponytail ha sido uno de los más aclamados. Este peinado se basa en la clásica cola de caballo, con mucho volumen y con varias gomas a lo largo de la misma para crear varias burbujas. Sonia Cases, además, nos trae su versión actualizada con un acabado texturizado que hace de este peinado una opción más cool y sotisticada. Ideal para melenas largas y sin capear, ¡es una fantasía!

Hair Twist Knot:





Estamos ante uno de los peinados más demandados esta temporada. Si eres de esas personas que buscan un peinado recogido, ¡esta será tu mejor opción! Una apuesta minimalista y muy elegante con la que, sin duda, conquistarás todas las miradas. Se crea a base de retorcidos y nudos, con un efecto muy pulido y mucho glow. ¿No te parece lo más?

Moño bailarina:





Un clásico que nunca falla y que se convierte en un acierto asegurado. Uno de los peinados más sencillos y, a la vez, sofisticados y elegantes que se convierte, temporada tras temporada, en una tendencia absoluta, en cualquiera de sus versiones: tanto peinado hacia atrás más pulido como con la raya en medio y con una trenza. ¡Uno de los looks más favorecedores!