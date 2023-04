Las realidades que no quieren que sepas (especismo)

Una vez más, el colectivo antiespecista València Animal Save, estuvo el pasado viernes mostrando toda la infernal realidad soportada por los animales en la plaza de la virgen situada en pleno centro de Valencia. Duras imágenes aparecían en las pantallas sujetadas por activistas, al igual que se sujetaban carteles a nivel informativo, mientras otras personas tenían la función de explicar desde fuera lo que es el especismo y lo innecesario que es financiar a las industrias dedicadas a la explotación animal para vestimenta, alimentación, entretenimiento o la sádica experimentación animal en nombre de la ciencia.

Evidentemente, las fuertes imágenes tuvieron gran impacto entre la ciudadanía y algunas personas intentaban apartar la mirada ante algo que saben que es injusto, pero otras de las que por allí pasaban, se interesaron en ser informadas para dejar de ser parte del problema.

Te recomiendo leer hasta el final ya que conocer información, nunca está de más y aquí no se está juzgando a nadie puesto que todos hemos pasado por lo que el sistema ha querido normalizar. "Decidí hacerme vegana cuando mi gato Michu enfermó, me sentí hipócrita preocupándome tanto por él y haciendo daños a otros" afirma Laura Cardo, una de las activistas del colectivo que tiene grupos a nivel internacional y vegana desde hace casi 3 años.

Dicha activista explica que estaba en contra de la caza, la tauromaquia o las pieles y por ello, vio en el veganismo una postura coherente que no distingue entre especies de animales. Laura explica que no puede quedarse de brazos cruzados ante lo que están pasando millones de animales y por ello, es activista de València Animal Save al conocerlos en Instagram por ser la red social en la que más activos están.

CLARO QUE ES POSIBLE UNA ALIMENTACIÓN SIN ANIMALES

¿Porque nos pone enfermos ver que alguien maltrata a un perro o a un gato, pero luego se paga para que lo hagan con una vaca, un cerdo o un pez siendo los máximos responsables de su tormento?. La respuesta está en que el especismo es la discriminación por especie y un comportamiento similar al racismo que discrimina a las personas según su color de piel. Todos y cada uno de los animales, tienen su razón de ser sintiendo y queriendo vivir sus vidas por igual.

Millones de animales son traídos masivamente para vivir una vida miserable desde su primer aliento hasta el último que acaba en el apartado y oscuro matadero en el que también terminan las víctimas del huevo o lácteos después de una angustiosa vida de explotación matando al principio tanto a terneros como pollitos machos por no servir para la producción.

La bióloga Rosa Más de la asociación Feumve, participó en este acto y a menudo hace hincapié en que a nivel biológico, no tiene ningún sentido seguir financiando industrias que usan a los animales a su antojo y arrasando sin piedad con todo a nivel medioambiental.

Igualmente, el otro día explicó en mi artículo de opinión los estudios científicos que demuestran el tremendo sufrimiento de los animales marinos cuando fuera del agua, mueren lentamente por asfixia y con una angustia inimaginable. No solamente eso, casi la mitad del plástico que se acumula en el mar, proviene de las redes de pesca.

SER VEGANO ES FÁCIL, SER ANIMAL EXPLOTADO NO

Las personas veganas descubrimos nuevos sabores espectaculares y encima, podemos disfrutar también de los otros puesto que hoy en día, el avance ha hecho que las empresas se vayan poniendo las pilas e imitando incluso los sabores.



De los productos vegetales, la "leche" de avena es de los productos que más ha crecido como alternativa a tomarte la leche de otra especie que robas a un ternero al que matarán y a sus madres, las manipulan genéticamente, inseminadas constantemente de forma forzada y al mismo matadero que la industria cárnica.

Si hablamos de salud (que nada tiene que ver con el veganismo), mi analítica desde que hace años soy vegano, ha mejorado a más no poder y es que la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría, son algunas de las voces expertas que confirman que siempre y cuando se planifique bien, la alimentación vegetal llega a prevenir un montón de enfermedades y es apta en cualquier etapa de la vida.

Por otro lado, mucha gente en redes sociales, suele decirnos que no nos preocupamos por los niños del África lo que me parece absurdo y muy miserable utilizarlos para atacar a personas que deciden vivir evitando todo el daño posible.

El hambre en el mundo viene principalmente de alimentar a millones de animales más que personas y no existiría si directamente, los recursos vegetales se destinan a alimentar a los humanos y a las imitaciones vegetales.

Hasta la ONU tuvo que pronunciarse diciendo que una alimentación vegetal, evitaría el hambre en el mundo y es necesaria para evitar otros temas como la escasez de combustible o urgencia climática. Curioso que la gente que utiliza a su antojo la desgracia ajena, no haga nada por esos niños de los que dicen estar preocupados.

BENEFICIOS DEL VEGANISMO

El resumen, puedes vivir de manera compasiva sin privarte de nada ya que tienes queso, dulces, substitutos marinos, carnes, deliciosas tortillas de patatas y todo tipo de productos en su versión ética ya que las personas veganas, no estamos en contra de un sabor y por ello, ningún problema tenemos en disfrutarlo si nadie ha sufrido para ello.

De todas maneras, descubrimos sabores nuevos con tofu, seitán, algas y un montón de delicias. En Instagram, también tienes la página "Nutricionistas veganos".

El veganismo entonces, está evitando criar masivamente animales para vivir un infierno desde su primer aliento hasta el último, contribuir con las industrias que más arrasan con todo a nivel medioambiental y que utilizan una barbaridad de agua, evita enfermedades y también el hambre en el mundo por traer masivamente animales con inseminaciones forzadas haciendo que el número de animales criados para explotar, supere en millones a los humanos.

Aún encima, ni siquiera tienes que privarte de nada mediante esta filosofía ética de vida puesto que además de las alternativas que tenemos hoy en día ya por todos lados, cualquier receta de siempre la puedes buscar en su versión vegana con todo el sabor.

Dinero y más dinero para subvencionar la ganadería, pesca o todo tipo de explotación animal mientras que el ministerio del consumo va a medias tintas sin tener en cuenta a los animales ni fomentar una alimentación vegetal.

En los santuarios de animales, se rescata a las víctimas que consiguen salvarse y tendrán hasta el final de sus días, una vida tranquila, de cuidados, libertad y la dignidad que merece cualquier animal pese a que no tienen ayudas más que de gente solidaria.

Para explotar sí, para rescatar no...

¿QUÉ PASA CON LAS NIÑAS Y NIÑOS VEGANOS?

Pues claro que en la infancia se puede llevar una alimentación vegana y como digo, hasta la asociación española de pediatría lo dice. Las familias veganas que tienen hijos, suelen ser acosadas y calumniadas por personas sin conocimiento alguno sobre el tema ya que hablan de un supuesto adoctrinamiento cuando realmente, viene de la parte contraria.

¿Acaso tus hijos han decidido por sí mismos comerse partes del cuerpo de un animal sabiendo todo el proceso previamente o les has obligado tú a comer animales sin contarles la verdad?

Adoctrinamiento a mi entender como experto en derechos de la infancia, no es darle a tus hijos una alimentación vegana por considerar que es lo mejor para su educación y salud. Adoctrinamiento si es que no le expliques todo el sufrimiento que hay detrás de la alimentación, vestimenta, entretenimiento o experimentación a costa de los animales y realmente esto se hace para no dejarles generar empatía ya que tú le pones una hamburguesa de cada explicando de dónde viene cada una y os aseguro que va a elegir la que tiene el mismo sabor, pero no contribuye a un infierno, no destroza el planeta, no fomenta el hambre en el mundo ni perjudica a su salud.

Hay muchas niñas y niños veganos que están de salud mejor que otros a los que se les infla a bollería industrial y porquería siendo mucho más saludable que lleven al cole un sandwich de hummus o una fruta, pero igualmente, también disfrutamos de todos los dulces y recetas en su versión vegana.

El veganismo es apto para cualquier etapa de la vida y genera en nuestra infancia una empatía coherente no solo con los perros y gatos por lo que durante esta concienciación, un niño de 5 años participaría durante un rato con un cartel en el círculo en el que se veía el maltrato a una vaca y ponía "elige la opción correcta: ético o inaceptable".

RECOGIERON FIRMAS CONTRA LA GRANJA DE PULPOS DE CANARIAS

Las personas activistas aprovecharon este acto para informar de la granja que quiere abrir en Canarias la multinacional pescanova cuyo objetivo principal es criar alrededor de un millón de pulpos al año para ser consumidos como alimento alrededor del mundo. Los documentos exponen las condiciones inusuales en las que las criaturas, que nunca han sido criados de forma intensiva, “vivirían”. Ya son varios los científicos que catalogan de “cruel” al método propuesto para matarlos.

Concretamente, se pretende acabar con su vida utilizando agua helada de hasta -3 grados. Matizar que no coincido del todo puesto que no hay forma ética de criar y matar a alguien que no quiere morir dándose por parte de la ciencia, un mensaje "bienestarista" de que porque sufran un poco menos, ya es ético privarles de su libertad junto a todos sus derechos al contrario de lo que opinan biólogas como Rosa Más considerando fundamental y principal la empatía con los demás animales no siendo partícipe de su explotación y tormento (sea mayor o menor).

Toda persona que tenga interés en firmar contra esta nueva crueldad derivada del egoísmo humano, puede hacerlo aquí: https://vlcanimalsave.org/pulpos/

Desde València Animal Save se han unido al acto que el domingo PACMA hizo en la plaza del ayuntamiento como explicaba recientemente en este medio mediante un artículo de opinión: "Lucha internacional para paralizar la granja de pulpos (especismo)".

Por mi parte y si sirve de testimonio, también llevo varios años siendo vegano y he descubierto que es muy fácil empatizar y cuidar por igual a todas las especies de animales sin tener que renunciar a nada más que lo que no es nuestro.



El sábado 29 a las 17:30, tenemos una cita antitaurina frente al ayuntamiento de Alfafar para la que deberás escribir mediante el cartel que he dejado por el artículo y así, poder recibir las pautas y toda la información interna.

Podemos crear un mundo justo en el que los animales no sean criados para explotar viviendo una vida miserable hasta acudir al apartado y escondido matadero, garantizar un futuro para los más pequeños sin financiar a las industrias más contaminantes del mundo, evitar muchas enfermedades y que nadie tenga que pasar por la desgracia de morir por malnutrición ya que habría recursos de sobra vegetales e incluso para imitar sabores.

Ya habéis leído que en este artículo, que redacto voluntariamente, se demuestra que en cualquier etapa de la vida es posible, y que incluso fuentes expertas en nutrición, infancia o biología, así lo confirman.

Hoy puede ser el principio de una nueva vida, para ti y para aquellos que no morirán para terminar en tu plato.