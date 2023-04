Diseñado y desarrollado en Barcelona, el CUPRA Tavascan ha sido presentado en Berlín

La marca alejada de lo convencional da el siguiente paso en su viaje totalmente eléctrico con la presentación del CUPRA Tavascan. Dentro de la gama de modelos electrificados de CUPRA, el Tavascan se une al Born, el otro vehículo 100% eléctrico de CUPRA, y a seis híbridos enchufables: CUPRA León, CUPRA León Sportstourer y CUPRA Formentor, cada uno de ellos con dos versiones e-HYBRID (PHEV). El Tavascan llegará al mercado en 2024.

Basado en la plataforma MEB para coches eléctricos del Grupo Volkswagen, el CUPRA Tavascan se ofrecerá con dos niveles de potencia. En la cúspide de la gama se sitúa la versión VZ de 250 kW (340 CV) que, gracias a sus dos motores instalados uno en cada eje, ofrecerá tracción total al SUV eléctrico para aportar la mejor experiencia de conducción. Los primeros escalones de la gama los ocupan la versión de tracción trasera, que entrega 210 kW (286 CV) gracias a un motor situado en el eje posterior. El rendimiento del Tavascan se combina con una batería que ofrece suficiente almacenamiento de energía para recorrer alrededor de 550 kilómetros con una sola carga. El CUPRA Tavascan mide 4.644 mm de largo, 1.861 mm de ancho y 1.597 mm de alto, y tiene una distancia entre ejes de 2.766 mm.

“El CUPRA Tavascan aporta un estilo fuera de lo convencional al segmento de los SUV coupé con su enfoque avanzado y emocional”, ha manifestado Jorge Díez, director de Diseño de CUPRA. “Es una nueva interpretación, atrevida y orgánica, del rendimiento eléctrico, construida sobre unas líneas sólidas y una apariencia atlética y decidida”.

En el frontal del Tavascan el elemento más destacado es la nueva firma lumínica de tres triángulos de los faros delanteros. Estos triángulos iluminados van acompañados de funciones avanzadas como son los Matrix LED, que proporcionan un sistema de iluminación totalmente automático que permite conducir con las luces largas encendidas, y evita deslumbrar a otros vehículos que circulan tanto en el sentido de la marcha como en el contrario.

En los laterales, las proporciones atléticas del CUPRA Tavascan saltan a la vista. Se trata de un diseño que enfatiza la deportividad y la sensación de velocidad. Esto se consigue al estirar los músculos de la superficie, formando una cuña que va desde la “nariz de tiburón” hasta el portón trasero.



Diseño sobre ruedas: el perfil lateral del CUPRA Tavascan se ve realzado por el diseño de las llantas de aleación, que están disponibles en medidas de 19,20 y 21 pulgadas. Las llantas de corte aerodinámico dirigen con efectividad el flujo de aire, lo que reduce las turbulencias y ayudan al coche a ser más eficiente.

La combinación de diseño e ingeniería continúa en la parte trasera del vehículo. El elemento central del diseño es el concepto de iluminación de CUPRA, con la característica forma de los pilotos traseros, con representación gráfica de tres triángulos y el logo CUPRA iluminado, que se convierten en grandes protagonistas. Incluso cuando no están encendidas las luces, la parte posterior del Tavascan es distintiva y reconocible al instante.

En el CUPRA Tavascan, ingeniería y diseño van de la mano para ofrecer una personalidad fuerte y optimizar las prestaciones. Esta idea se hace patente en elementos como el difusor trasero, que aumenta la sensación de anchura y a la vez cumple una función aerodinámica.



Las esculpidas líneas exteriores del CUPRA Tavascan se trasladan al interior del vehículo. Espina dorsal: el rasgo característico en torno al cual gira el diseño poco convencional del habitáculo es la espina dorsal, una pieza estructural sobre la que se construye todo el interior, y que ayuda a definir el carácter de los elementos flotantes. Esta columna vertebral une el cuerpo de la consola central con el salpicadero. Se trata de un recurso escultórico y arquitectónico, que aporta sensación de ligereza. Diseño táctil y digital: el Tavascan combina la última tecnología con un estilo innovador. La pantalla central flotante de 38 cm (15 pulgadas) del sistema de info-entretenimiento, la más grande montada hasta la fecha en un modelo de la marca, se convierte en el punto clave del enfoque digital. El SUV eléctrico también integra una nueva interfaz hombre-máquina (HMI), que hace el manejo más fácil e intuitivo.

Y de nuevo, la iluminación juega un papel relevante en la creación de ambiente en el interior. La tecnología LED está presente en todo el habitáculo, incluidos los paneles de las puertas delanteras y traseras, para agregar una luz ambiental emocional que pone el acento en elementos flotantes como el elegante salpicadero y la escultural consola central, sin olvidar la funcionalidad y la comunicación con los ocupantes.

El CUPRA Tavascan VZ se sitúa en la cúspide de la gama. Su arquitectura de motor dual (trasero: 210 kW-286 CV; delantero: 80 kW-109 CV) le permite ofrecer un gran dinamismo gracias a un sistema de tracción integral que es capaz de enviar hasta el 30% del par a las ruedas delanteras cuando se requiere más motricidad. La potencia conjunta del sistema es de 250 kW (340 CV), con un par máximo de 545 Nm y 134 Nm para los propulsores trasero y delantero, respectivamente. Los modos de conducción seleccionables son seis: Range, Comfort, Performance, CUPRA, Individual y Traction (para la versión con tracción total). Todos ellos mejoran la experiencia y aumentan las posibilidades al volante.

Tecnología de batería avanzada: en la parte central del Tavascan se ubica la batería de iones de litio, que tiene módulos de celdas en forma de prisma, refrigeración por líquido, y se aloja en una carcasa de aluminio que forma parte de la estructura del vehículo, lo que aumenta la rigidez del conjunto y mantiene el peso en una posición baja y centrada. Este diseño ayuda a equilibrar el centro de gravedad y la masa, al tiempo que aumenta las capacidades dinámicas del coche.

Y con My CUPRA App, los clientes tienen un control total sobre su vehículo. La aplicación les permite, entre otras cosas, manejar la climatización, gestionar la carga de la batería o accionar la apertura y el cierre, todo ello de forma remota.

La frase del Subcampeón del Mundo Gilles Villeneuve: "Si todo parece bajo control, es que no vas suficientemente rápido”.