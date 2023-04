¿Por qué es importante acudir a un especialista frente a los primeros síntomas de la menopausia?

Los síntomas comunes de la menopausia se producen porque, a medida que los ovarios dejan de funcionar, los niveles de estrógenos (principales hormonas femeninas) disminuyen. Además, los síntomas de la menopausia pueden ser diferentes en cada mujer.

En la mayoría de los casos, este proceso fisiológico no representa un problema importante para la mujer, pero en otras ocasiones, afecta al bienestar y la calidad de vida de las que lo padecen.

Para atender los síntomas molestos de la menopausia, es necesario que las mujeres que estén pasando por esta transición acudan a un especialista como lo es el doctor Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara, un reconocido experto en menopausia.

Los síntomas más comunes de la menopausia Muchas mujeres celebran la llegada de la menopausia, y es que decirle adiós a la menstruación para siempre y tener la posibilidad de no quedarse embarazadas, para muchas, resulta ser una etapa de lo más gratificante. No obstante, hay otras mujeres que no viven bien esta etapa de sus vidas, ya que este cambio fisiológico representa un sinónimo de vejez para ellas.

La menopausia, más allá de ser un proceso de envejecimiento natural de la mujer, algunas de las desventajas importantes de este proceso fisiológico son sus síntomas, los cuales pueden ser la pérdida de la libido, trastornos del sueño, sequedad vaginal, sofocaciones nocturnas y depresión.

Cada uno de los síntomas de la menopausia se derivan a causa de los cambios hormonales y, para un pequeño porcentaje de mujeres, estas sintomatologías pueden ser muy molestas y afectar a su calidad de vida.

¿Por qué acudir con un especialista en menopausia? Para las mujeres que presentan síntomas molestos de la menopausia, existen una diversidad de tratamientos seguros y efectivos adaptados a su edad y necesidades concretas. Cualquier mujer tiene el derecho de manifestar sus problemas y a que estos sean tratados adecuadamente.

Los síntomas de la menopausia deben ser tratados de la mano de expertos en el área, debido a que aún hay mucha desinformación general y médica sobre las consecuencias de la menopausia. Por esta razón, las mujeres deben acudir a especialistas con estudios en el campo y experiencia en menopausia, para así obtener la solución médica más efectiva para ellas.

Uno de estos especialistas es el doctor Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara, quien lidera uno de los proyectos más importante del mundo sobre tratamientos de la menopausia, contando con la colaboración de más de 20 sociedades científicas del país e internacionales.

Además, el doctor es reconocido por ofrecer una asistencia médica de primera a sus pacientes femeninas, proponiendo tratamientos para los síntomas de la menopausia, como lo son la terapia hormonal de la menopausia, alternativas a la THM y tratamientos vaginales.

Sin importar si estos síntomas son graves o leves, el especialista a través de estos métodos médicos ayuda a aliviar los síntomas de las mujeres menopáusicas para que estas puedan integrarse nuevamente a sus actividades cotidianas.