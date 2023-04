La independencia del franquiciado en Tecnyshop para gestionar su negocio

Una de las dudas más grandes que tienen las personas a la hora de iniciar un negocio a través de la figura de franquicias, tiene que ver con la independencia que puedan tener para gestionar su emprendimiento, sobre todo cuando la idea proviene de una casa matriz con la que muchas veces no se tiene contacto directo.

Algunos modelos de franquicia le quitan capacidades a los franquiciados para gestionar sus negocios, razón por la cual, muchos no logran tomar el papel que les corresponde como propietarios de sus proyectos.

Es por esto, que la compañía especializada en telefonía, energía y alarmas, Tecnyshop, ha decidido implementar un sistema de franquicias rentables en la que el propietario tenga pleno control de su emprendimiento.

Franquicias con apoyo integral e independencia El objetivo de estas franquicias es que cada vez más personas inviertan en las operadoras de telefonía, energía y alarmas. Estos tres sectores componen un brazo muy fuerte de la economía y se han convertido en una excelente oportunidad para generar dividendos.

Tecnyshop se encarga de apoyar a las personas en el montaje de su propio negocio, partiendo de los caminos que ya ha recorrido esta empresa como especialista en el mercado energético y de las telecomunicaciones.

Para lograrlo, ofrece franquicias rentables con asesores dedicados que le ayudan a los emprendedores a dar el primer paso en sus planes empresariales, mediante un camino que contempla las estrategias para arrancar el negocio, rastrear el mercado apropiado para el franquiciado, solucionar los problemas graves en los primeros momentos de la operación y mantener una relación continua con todos los asociados de forma integral.

Esto no quiere decir que el franquiciado pierda el control sobre su negocio y que su proyecto se convierta en una sucursal de una compañía más grande. Por el contrario, Tecnyshop ofrece un modelo en el que las decisiones dependen exclusivamente del asociado, lo cual es muy importante para mantener el interés y la dedicación en el proyecto.

El franquiciado tiene a su disposición la mayoría de operadoras de telefonía, comercializadoras de energía y marcas de alarmas existentes en el mercado. Además, también puede hacer uso de otros servicios como terminales, ventas de accesorios, paquetería, entre otros elementos de venta cruzada, con los cuales, sea posible sacar el máximo provecho al negocio.

El franquiciado también dispone de un amplio catálogo de acuerdos exclusivos y extracomisiones con los que se puede multiplicar la facturación de manera exponencial.

Tecnyshop garantiza caminos independientes Lo más importante de todo es que el franquiciado no tiene que informar a la central de todos los pasos y decisiones que tome en el momento para manejar su negocio, lo que proporciona más independencia que otros planes de asociación. Es por esto que Tecnyshop invita a las personas que deseen materializar su idea de negocio por medio de franquicias rentables a que ingresen a la página web de esta compañía y soliciten más información sobre los planes de asociación.