Compramos Tu Siniestro, a la vanguardia en servicios de desguaces de vehículos en Madrid

Los vehículos son un activo cuyo valor tiende a devaluarse por el uso y el envejecimiento.

Sin embargo, estos también suponen una inversión en términos de comodidad. El problema surge en ciertas ocasiones, cuando queda inutilizable y la única solución factible es enviarlo a un desguace.

En esta situación, Compramos Tu Siniestro se coloca a la vanguardia en servicios de desguaces de coches en Madrid. Con filiales en más de 30 ciudades de España, su misión es brindar un servicio idóneo para aquellas personas que deseen deshacerse de su vehículo de una manera rápida y a un precio razonable.

Compramos Tu Siniestro, venta de vehículos accidentados Existen varias razones por las que los dueños deciden enviar sus vehículos al desguace, pero las más comunes son cuando se produce el fin de vida útil del vehículo, donde, después de años de uso, ya no es seguro ni práctico para seguir usándolo en la carretera; cuando el automóvil ha sufrido un accidente grave, lo que provoca que los costos de reparación sean demasiado altos o que el daño recibido sea irreparable; cuando el automóvil tiene una falla mecánica importante y costosa de reparar; o cuando el automóvil no cumple con las regulaciones de emisiones o de seguridad y no se puede actualizar para cumplir con ellas.

Sea la razón que sea, ingresando los datos del vehículo en la página de Compramos Tu Siniestro, los interesados podrán recibir una máxima tasación del transporte de manera online y al instante. En caso de no estar convencido del precio tasado, los particulares tienen la opción de negociar el precio, donde un tasador lo atenderá para analizar el caso.

Proceso con todas las comodidades En Compramos Tu Siniestro, ofrecen todas las condiciones para que el proceso por el que deben pasar los clientes sea lo más ágil y práctico posible. La gestión puede ser realizada completamente de manera online y, una vez acordado el precio y el método de pago, la empresa se pondrá manos a la obra.

Bajo la autorización del cliente, una grúa buscará el vehículo en la dirección que el cliente haya indicado de manera 100 % gratuita, de modo que no tenga la necesidad de desplazarse.

Otro beneficio sin cargo del proceso es la gestión de la baja definitiva del vehículo. A diferencia de una baja temporal, esta es un trámite administrativo que solo un desguace autorizado puede realizar. La ventaja que ofrece es que, con el documento en poder del cliente, este queda exento de cualquier responsabilidad ambiental o civil.

Así es como, por medio de un click, Compramos Tu Siniestro libera a sus clientes de todo tipo de responsabilidad relacionada con el vehículo que desea desguazar, obteniendo a su vez la mejor tasación disponible en el mercado.