Las claves para crear una estrategia digital efectiva, con Cierzo Digital

El 87 % de los internautas españoles de entre 16 a 65 años de edad tienen redes sociales, según estudios. Además, el 22 % de ellos aseguran emplear estos canales para comprar online.

Debido a la popularidad que ha ganado el social media en el mundo, se ha vuelto una tarea obligada para las empresas tener redes sociales. Sin embargo, no basta únicamente con abrir un perfil en ellas, es necesario la creación de una estrategia digital adaptada a los objetivos de las marcas. Cierzo Digital, una agencia de publicidad digital y marketing creativo, ofrece mayor información sobre cómo crear una estrategia de social media.

Recomendaciones para crear una estrategia digital en redes sociales La improvisación no es una buena idea en redes sociales. Para conseguir resultados óptimos en el universo digital es fundamental planificar acciones concretas. El equipo de Cierzo Digital destaca algunos pasos necesarios para crear una estrategia efectiva en social media.

Lo primero es establecer los objetivos que se quieren lograr con la estrategia, sea generar más ventas, ganar visibilidad o mejorar la reputación, entre otros. Cuanto más específicos sean estos, más fácil será alcanzarlos. El segundo paso es definir el público objetivo al que van a ir dirigidos los mensajes. Esto facilitará la creación de contenidos específicos que capten la atención de la audiencia. En esta misma fase, también es recomendable analizar a la competencia para diseñar acciones que aporten un valor extra al que ya está en el mercado.

Escoger los canales adecuados es otro aspecto importante. Cada red social es diferente y tiene un público específico, por eso, es recomendable tener presencia solo en aquellas que vayan acorde a los objetivos que quiere lograr la empresa.

La generación de contenido es el siguiente paso. En esta fase se crea una imagen o video potente para cada plataforma social y se planifican las campañas publicitarias dependiendo el objetivo que se desea conseguir sea conversión, tráfico a un sitio web, alcance, etc. Finalmente, se analizan las métricas obtenidas de la estrategia y se optimizan los resultados.

Beneficios del social media marketing para las compañías El social media marketing es de vital importancia para las empresas, ya que a través de estos canales se consiguen múltiples beneficios como aumentar la visibilidad de una marca, generar tráfico a un sitio web, etc. Por otro lado, las campañas publicitarias en redes sociales son menos costosas a diferencia de medios tradicionales como la televisión.

Además, cada una de ellas tiene un potencial enorme para conseguir objetivos específicos. Por ejemplo, Instagram permite dar a conocer un producto o servicio y aumentar la base de clientes a través de contenido visual como imágenes y videos y por medio de alternativas publicitarias a bajo coste. Mientras que, tener presencia en Tik Tok, es una oportunidad que tienen las marcas para viralizarse ante más de 600 millones de usuarios activos que tiene la red social. Por esta razón, la importancia de crear una estrategia adecuada a cada red social, apoyándose de una agencia de publicidad en Zaragoza con experiencia en el sector como Cierzo Digital.