​Ciclón Yaku, consecuencias

Seguro que parecía el Apocalipsis: rayos, lluvias intensas, altas temperaturas, caída de aludes, huaicos, desbordes de ríos, inundaciones, viviendas afectadas destruidas, arrasadas es decir desaparecidas, daños en carreteras, desabastecimiento de corriente eléctrica, alimentos y agua. Sí, hablo y escribo de ‘Yaku’ el ciclón. Yaku, palabra Quechua que significa agua; destrucción por donde se mire, heridos, desaparecidos y muertos, fue el paso del Ciclón Yaku.



Fue en el mes de marzo del 2023 que este fenómeno meteorológico azoto al Perú dejo 1,300 millones de soles en perdidas, es decir 345 millones de dólares reportadas por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas; claro esta que seguro que esta cifras se quedan cortas por que todavía no se cuenta con los informes y reportes finales de diversas autoridades locales a la fecha. Si bien es cierto que tenemos a la Naturaleza en contra, también tenemos a la Corrupción, que a pesar de todo permanece impune, es la que reina y gobierna en nuestro querido Perú.

No hablemos de prevención, por que no existe; todo ello pudo ser menor si se hubieran realizados las obras para la cual estaban destinados los fondos presupuestales y no se hubieran gastado en gastos corrientes es decir sueldos y salarios y en obras de tipo incongruentes con el destino de los fondos, pero que si dejan jugosas ganancias.

De acuerdo al informe OCHA Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios se tiene 517,000 personas en necesidad, 73,000 viviendas afectadas, 12,000 viviendas destruidas o inhabitables, 196 Centros de Salud entre destruidos, dañados y afectados, 127 Km. de redes de agua afectada.

De acuerdos a informes no oficiales se tiene 05 desaparecidos ,128 heridos ,65 muertos; 45 aulas destruidas, 546 afectadas y 133 inhabitables ;sobre Carreteras 66.4 kilómetros de camino rural dañados ,7.9 destruidos y 659 afectados; 25,277 hectáreas de cultivo dañadas, 12,138 hectáreas perdidas ,181,029 animales afectados, 29,835 perdidos claro esta estos danos se incrementan con cada recuento e informe oficial.

¿Que se necesita? Se necesitan Bonos y subsidios económicos, cargadores frontales, volquetes motobombas, generadores eléctricos maquinaria pesada, cisternas para abastecer el agua, ayuda humanitaria.

Es de reír que instituciones serias recomienden establecer como un sistema de alerta temprana el uso de silbatos, campanas, alarmas, sirenas, altoparlantes, ante la posible ocurrencia de precipitaciones de moderada a extrema intensidad de nieve, granizo, aguanieve y lluvia .Estas recomendaciones llegan bastante tarde.

Lo cierto es que muchas autoridades mayormente sólo cobran en sueldos y salarios en un mes más de 15,600 soles; lo que un trabajador con un sueldo mínimo en el Perú que es de 1,025 soles no llegaría a ganar en un año.

¿Me pregunto es esto justo? , se deben disolver todas estas instituciones burocráticas y que sólo sirven como pago de favores para los políticos y sus amigos; hasta cuando no habrá justicia en el Perú.

Me olvidaba ya estará llegando el Fenómeno del niño Costero y la Nina, hasta pronto.