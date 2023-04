Siete propuestas castellano-manchegas optan a los Premios Nacionales Arquitectura

Compiten en los ámbitos de Investigación, divulgación y diversificación (3), Paisaje y Espacio Público (1), Edificación (2) y otra más en el Premio Especial a la Permanencia. Convocados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), cuentan con el patrocinio oficial de COMPAC® después de la reciente firma de un convenio de colaboración El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y COMPAC®, organizador y patrocinador oficial de los Premios Arquitectura, respectivamente, daban a conocer el pasado 12 de abril las 177 propuestas SELECCIONADAS de entre 429 recibidas para la siguiente fase de los Premios Arquitectura.

Esta selección, realizada por los Colegios Oficiales de Arquitectos y Consejos Autonómicos dentro de sus ámbitos territoriales, refleja la diversidad y calidad de los proyectos presentados, que van desde edificios residenciales y públicos hasta paisajismo, urbanismo y obras de difusión y divulgación, entre otros. En el caso de Castilla-La Mancha, la selección le correspondía al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM)

Los Premios Arquitectura muestran, a través de la arquitectura y las actividades vinculadas, un panorama arquitectónico nacional enormemente fértil y plural capaz de reflejar la diversidad y riqueza de los distintas culturas y territorios. Las propuestas seleccionadas destacan no solo por su innovación y calidad, sino por su impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Por ello, estas obras y propuestas son aportaciones que merecen ser identificadas y sometidas a la mirada y experiencia de la ciudadanía, en general. El CSCAE, COMPAC® y el COACM invitan a la ciudadanía a seguir de cerca la evolución de los premios y descubrir las propuestas que están transformando la arquitectura y el urbanismo en España y el mundo, ayudándonos a abordar los desafíos actuales desde la arquitectura y el urbanismo.

Propuestas seleccionadas

De los 429 proyectos y propuestas presentadas a la nueva edición de los Premios Arquitectura, que, proporcionalmente, representan un 30% más que el año pasado, se han escogido 177 que pasarán a la siguiente fase con el rango de seleccionadas. Cada Colegio Oficial de Arquitectos y Consejo Autonómico ha realizado la selección dentro de su ámbito territorial, siguiendo los criterios y valores establecidos en las bases: universales, culturales y artísticos, profesionales y éticos, valores asociados a la innovación, diversificación, divulgación y difusión, así como a la rehabilitación, renovación y regeneración y a la permanencia.

Desde el COACM, las propuestas elegidas dentro del ámbito territorial de Castilla-La Mancha han sido siete:

En el ámbito de Investigación, divulgación y diversificación está 'M DLC De las Casas 1964 2014', obra de Icíar de las Casas. El libro es la divulgación de la obra de un autor referente que, con una enorme cantidad de obra construida y publicada, no tenía ninguna monografía que recogiera toda su trayectoria.

También en este mismo ámbito está la App NAM Navegando Arquitecturas de Mujer, de María Elia Gutiérrez Mozo, José Parra Martínez y Ana Gilsanz Díaz. La innovación de NAM radica tanto en su forma como en su fondo, la investigación que la sustenta y nutre. Por un lado, el conocimiento situado que trae a primer plano las circunstancias y condiciones en las que las arquitectas han desarrollado su trabajo en España entre 1978 y 2008. Por otro, las perspectivas periféricas desde las cuales se enfoca esa producción. Asimismo, tanto el hecho de que la autoría sea exclusivamente femenina (singular o plural) como el modo en que se rastrean esas arquitecturas, desde la proximidad y los afectos.

La tercera propuesta seleccionada en este ámbito son los 'Videos de Miguel Fisac y lo absoluto 1 y 2' de Ramón Ruiz Valdepeñas. La obra es una reivindicación militante de la excelencia y de compromiso del artista con su obra.

En el ámbito de Paisaje y Espacio Público, se ha seleccionado la Remodelación del entorno de la plaza de toros Alcázar de San Juan. El proyecto se enfrenta al reto de mejorar un lugar desestructurado y muy degradado, con la Plaza de Toros en el centro del ámbito de actuación. La propuesta persigue mejorar el entorno urbano a través de una actuación unitaria que, por medio de la geometría, proporcione orden y escala, y dote de carácter el espacio público.

En el ámbito de Edificación, ha sido seleccionada la Rehabilitación de la "Casa Josito" y acondicionamiento de oficinas municipales y centro social, de José Antonio Rincón Quesada. El Ayuntamiento de Manzanares decide rescatarlo de un estado de ruina total que presentaba diez años atrás adquiriendo el inmueble que es colindante con la Casa Consistorial para dotarlo de un nuevo uso público. El proyecto de Rehabilitación actualiza la Casa de Josito a oficinas municipales y Centro social. La Renovación de la Casa Josito es un magnífico ejemplo de recuperación del parque inmobiliario obsoleto que acumulan nuestras ciudades y pueblos.

En este mismo ámbito, ha sido seleccionada Casa Nau, de Moisés Royo Márquez. La obra parte inicialmente del entendimiento de los sistemas testados (envolventes térmicas, sistemas de producción de energía pasiva, orientación solar, materiales, etc.) así como del empleo de los materiales técnicamente más eficientes (carpinterías de alto grado de aislamiento, máquinas de ventilación con recuperadores entálpicos, sistemas de aerotermia de alta eficiencia, etc.). Después, el proyecto pasa por un proceso de elaboración en el que se insertan otra serie de condicionantes cuya ordenación por el arquitecto ha producido una solución única y novedosa.

Además, hay 1 propuesta castellano-manchega que opta al Premio a la Permanencia, un reconocimiento de carácter especial a obras con veinte años de antigüedad que destacan por su correcto envejecimiento y capacidad de adaptación, uno de los valores intrínsecos de la Arquitectura. Se trata del 'Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara', obra de Luis Rojo de Castro y María Begoña Fernández-Shaw.

La decana del COACM, Elena Guijarro, afirma que "las siete propuestas castellano-manchegas representan muy bien la calidad de los trabajos que, en los distintos ámbitos de Arquitectura, se llevan a cabo en nuestra región. Esperamos que algunas de ellas sean reconocidas a nivel nacional, subrayando así lo que nuestros recientes premios de Arquitectura & Urbanismo ya han mostrado, y es el nivel extraordinario de nuestros arquitectos"

El grueso de las propuestas, entre las que se incluyen obras internacionales firmadas por arquitectos y arquitectas españoles, son de edificación (98), urbanismo, planificación y espacio público (20) y arquitecturas mínimas o efímeras (32). Asimismo, también se cuentan 27 trabajos de divulgación y difusión arquitectónica, innovación y emprendimiento que nutrirán el Premio Compromiso con el objetivo de premiar otras formas de ejercer la profesión. Además, hay 7 propuestas que optarán al Premio a la Permanencia, un reconocimiento de carácter especial a obras con veinte años de antigüedad que destacan por su correcto envejecimiento y capacidad de adaptación, uno de los valores intrínsecos de la Arquitectura.

En mayo, el Jurado de los Premos ARQUITECTURA se reunirá para elegir las obras FINALISTAS y, el 22 de junio, se anunciará el nombre de los proyectos ganadores en una ceremonia de entrega en la que los/as premiados/as recibirán la escultura "TOITS", elaborada con materiales COMPAC®.

Cuatro décadas reconociendo la calidad arquitectónica

Desde 1931, uno de los principales objetivos del CSCAE es reconocer a aquellas personas, entidades u obras que hayan contribuido de forma significativa a la promoción de la arquitectura desde la reflexión, el buen hacer y la implicación social, ética y cultural. En este sentido, se ha consolidado como motor de promoción y difusión de la arquitectura española mediante distintas actividades y eventos. Distinciones como la Medalla de Oro de la Arquitectura, instituida formalmente en el año 1987, evidencian ese compromiso para impulsar el interés general por la arquitectura.

Precisamente para ampliar la difusión y el conocimiento social de los valores de la arquitectura y el urbanismo para mejorar la calidad de vida de las personas, en 2021, el CSCAE crea los Premios Arquitectura. Un nuevo formato con premios basados en valores y reconocimientos de carácter especial que intenta aproximar la arquitectura y las buenas prácticas al entorno social, ayudando a identificar y divulgar los valores que contribuyen a mejorar el bienestar colectivo y el entorno construido como legado para las siguientes generaciones.

Consultar el listado de propuestas seleccionadas en el dosier adjunto o en este link.