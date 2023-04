El Eurocolegio Casvi, sobre los premios y rankings que confirman su excelencia académica

El Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi, en Villaviciosa de Odón, se ha consolidado como uno de los mejores colegios en España y Europa. Así ha sido, lo primero, gracias a su rigurosa metodología educativa y a su compromiso con la formación integral de sus estudiantes. También, por ser un excelente colegio de educación infantil, al aplicar la misma metodología que en su colegio de educación Primaria. La metodología es el Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional.

No obstante, Casvi Villaviciosa también se ha situado como referente educativo a nivel nacional e internacional por los numerosos premios y reconocimientos recibidos. No solo en los últimos años, sino también, y lo que es más importante, en los últimos días. ¿Cuáles son, por tanto, esos galardones? ¿Qué le ha llevado a estar entre los mejores colegios en España? ¿Qué importancia ha tenido en todo ello la innovación didáctica y formativa, sobre todo en Educación Infantil?

Principales premios y reconocimientos que sitúan a Casvi Villaviciosa entre los mejores colegios en España Los dos últimos años, 2022 y 2023, están siendo históricos para el Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi, en Villaviciosa de Odón. Su proyecto educativo, internacional, inclusivo y comprometido con la adquisición de competencias globales, ha sido reconocido y premiado en diferentes ocasiones.

Un año más, y ya son 24, el periódico El Mundo ha publicado su tradicional “Ranking de los 100 Mejores Colegios en España”. Y Casvi Villaviciosa está, de nuevo, entre los 50 Mejores Colegios en España.

También han sido incluidos en la Lista Forbes de los 100 Mejores Colegios en España. Lista elaborada por expertos educadores, psicólogos y profesionales de la educación seleccionados por esta prestigiosa revista.

Por séptimo año consecutivo, el diario digital El Español ha seleccionado los 100 mejores colegios privados y concertados del territorio nacional. Y como es tradición, la mencionada lista distingue, también, a los 50 colegios sobresalientes, entre los que se encuentra Casvi Villaviciosa.

Conocido a comienzos del presente curso escolar y como colegio que imparte la metodología de Bachillerato Internacional, los asesores académicos “IB Educations Advisors LTD” incluyeron a Casvi Villaviciosa en la lista de los 100 Mejores Colegios IB de Europa.

Finalmente, reconocimiento de la plataforma "Mi Cole" como uno de los mejores colegios en España y Madrid.

También lo sitúan entre los mejores colegios de España los siguientes premios:

Premio BeActive, a cargo del Consejo Superior de Deportes, por ser el centro escolar más participativo en la Semana Europea del Deporte.

XI Premios El Suplemento al proyecto educativo innovador de Casvi Villaviciosa.

Premio Europeo a la Calidad Empresarial, concedido por la Asociación Europea de Economía y Competitividad.

Por último, Casvi Villaviciosa también destaca por haber sido pionero a la hora de lograr las acreditaciones de las importantes agencias certificadoras:

EFQM (European Foundation for Quality Management – Modelo Europeo de Calidad Total), obteniendo el máximo reconocimiento (+500).

AENOR (con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008).

Madrid Excelente, marca dentro del modelo de excelencia regional que los llevó a la consecución del Premio a la “confianza de los clientes”.

¿Por qué Casvi Villaviciosa entre los Mejores Colegios en España? La selección del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi entre los Mejores Colegios en España es consecuencia del análisis profundo de su modelo de enseñanza, su oferta educativa, los medios materiales…

Estos son los principales motivos que le afianzan en esta posición:

Consolidación del Continuo de Programas (IB). Esto les permite conseguir la coherencia y coordinación óptima para ofrecer una enseñanza de calidad desde edades tempranas. Así, desde Educación Infantil, fomentan la adquisición de una serie de valores, habilidades, contenidos y competencias múltiples imprescindibles para su futuro desarrollo personal, emocional y profesional.

Incremento en el porcentaje de alumnos que eligen cursar el Programa Diploma. Del 29,2 %, el año 2019, al 47,34 %, el 2022.

Consolidación del Programa Diploma Bilingüe. El 50 % de los alumnos del PD así lo deciden. Un aspecto que contribuye a que cada vez más alumnos deciden estudiar en una universidad extranjera y, por ende, a situarle entre los mejores colegios en España.

Excelentes resultados académicos con el 100 % de aprobados en EVAU y Programa Diploma (IB). Además, en este último caso, la nota media de los alumnos IB ha sido de 32,2 (superior a la media mundial de 31,98).

Incremento en el número de profesores y alumnos internacionales desde la etapa de Educación Infantil. Esto se ha visto impulsado por: el currículo internacional que proporciona la metodología del Bachillerato Internacional; el plurilingüismo (inglés, alemán, chino y, por último, español para extranjeros), y los Intercambios Lingüísticos desde los 10 hasta los 18 años con colegios de todo el mundo.

Novedades que han posibilitado que Casvi Villaviciosa se encuentre entre los Mejores Colegios en España Nueva línea 100 % en inglés en Educación Infantil. Como centro autorizado por COGNIA-AdvancED, cuentan con una nueva aula en la que los niños de 3 años tienen como lengua curricular el inglés. Aula dirigida por profesores nativos en este idioma. Situación que el próximo curso se extenderá a 4 años.

Adelanto de los exámenes de Cambridge y Trinity. Este año, son los alumnos de 1º E. Primaria los que se presentan al nivel Starters (Cambridge). Lo mismo sucede con los de Educación Infantil. Los de 4 años se pueden presentar al GESE 1 y los de 5 al GESE 2 (Trinity).

Refuerzo de las clases de apoyo para alumnos de otros países. Para ello, se ha incorporado nuevo profesorado desde Educación Infantil, con el objetivo de lograr la inclusión de todos ellos.

Fomento del talento artístico y deportivo que, en Casvi Villaviciosa, va más allá del horario lectivo, con la Escuela de Artes y las Escuelas Deportivas.

Ampliación de la red de transporte escolar a un total de 17 rutas. El objetivo es acortar la distancia y tiempo que tardan los alumnos entre el colegio-casa y viceversa.

Fomento de las habilidades tecnológicas a través de su uso y aprendizaje. El proyecto de carrera de la asignatura de TPR (Tecnología, Programación y Robótica) va desde los primeros años de Educación Infantil hasta Bachillerato.

Nuevos planes de formación. Dirigidos al personal docente y no docente para que su trabajo sea mucho más eficaz.

Así pues, el Colegio Privado Internacional Casvi Villaviciosa se ha consolidado como una institución educativa líder en España y Europa. Los premios recibidos, así como su posición en los rankings de los mejores colegios en España, son una muestra del trabajo de su equipo docente y su metodología educativa.