Mireia Prat, brillante campeona del Santander Golf Tour Burgos

Mireia Prat ha logrado su quinta victoria en el Santander Golf Tour, tras una jornada final de 66 golpes. La ronda final fue de lo más emocionante, un toma y daca constante entre la catalana y la balear Nuria Iturrioz. Al final de los nueve primeros hoyos, la clasificación estaba igualada gracias a tres birdies de Iturrioz, y tres birdies y un bogey de Prat que las situaba a ambas en los más alto de la clasificación con menos ocho total.



La segunda vuelta comenzó con un birdie de Mireia en el hoyo 10, mientras que Iturrioz contestaba al birdie de Prat con dos birdies seguidos en los hoyos 13 y 14 que la colocaban con un golpe de ventaja a falta de tres hoyos. El hoyo 17, dictaría sentencia, un espectacular eagle de Mireia, sumado a un bogey de Iturrioz, situaba a la catalana con dos golpes de ventaja en el tee del hoyo 18. Para sentenciar, un nuevo birdie de Prat le permitió terminar con menos doce bajo par, y, conseguir así, su segunda victoria consecutiva en el Santander Golf Tour, tras la lograda en Jaizkibel.

Mireia se mostró radiante tras la entrega de premios: “Este campo me gusta mucho, me siento muy cómoda. Ya gané en 2018, y en 2020 perdí en playoff. Esta semana he fallado muy poco, he sido muy regular, y en general he pegado muy buenos tiros y los putts han entrado. Estoy muy contenta por esta segunda victoria consecutiva”.

“La clave es que estoy confiando mucho en mí, es en lo que estoy trabajando, no perder la confianza después de un mal golpe, y me está yendo muy bien así. También estoy metiendo muchos putts, y eso cuando el resto del juego está bien, hace que las cosas salgan” finalizaba Mireia Prat. lLa catalana suma su quinta victoria en el Santander Golf Tour: Burgos (2018), San Sebastián (2019), Sevilla (2021), San Sebastián (2023), Burgos (2023)

La balear Nuria Iturrioz sucumbió al ataque final de Mireia y finalizó en segunda posición gracias a vueltas de 67 y 68 golpes, para un total de menos nueve bajo par. Por detrás, la catalana Elia Folch se hizo con la tercera posición gracias a una espectacular vuelta de 65 golpes, en los que sumó ocho birdies, un eagle, un bogey y un doble bogey para menos siete.

El top cinco lo completaron la madrileña Clara Moyano, que finalizó cuarta con menos seis total. La quinta posición fue para Teresa Díez Moliner, y María Hernández que finalizaron con menos cinco total.

Espectacular vuelta de Natalia Escuriola, 64 golpes

La jugadora castellonense que salía en el segundo partido del día al acabar +4 la primera jornada, vivió un día de ensueño gracias a una vuelta de 64 golpes, su mejor vuelta en competición. Con cuatro birdies y dos eagles, en los hoyos 8 y 18, Escuriola terminó con una vuelta de menos ocho que la aupó hasta la séptima posición final.

La jugadora de Castellón explicó así su vuelta. “He jugado muy bien y he pegado tiros buenos, y, aun así, al principio de la vuelta no he metido putts. La clave ha estado en el hoyo ocho, donde he pegado una madera muy buena y la he dejado a metro y medio. He metido el eagle, y, a partir de ahí he aprovechado todos los pares cinco, y en los pares cuatro la he dejado muy cerca y he metido los putts. Y luego, en el hoyo 18 he pegado un golpazo de salida y la he metido para eagle. Ha sido un a vuelta perfecta”.

La siguiente prueba del Santander Golf Tour será en Jerez, con la disputa del torneo de dobles los días 4 y 5 de mayo en Sherry Golf.