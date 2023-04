Renault Clio, el coche francés más vendido de la historia, se renueva

Desde su lanzamiento en 1990, el éxito de Renault Clio nunca ha flaqueado, con casi 16 millones de unidades vendidas en todo el mundo y más de 1 millón en España. Superventas internacional, elegido como Mejor Coche del Año en España en 1991 y elegido dos veces Coche del Año en Europa, el Clio siempre ha sido uno de los coches urbanos más emblemáticos del mercado desde su nacimiento y a lo largo de sus cinco generaciones. Hoy, el Nuevo Clio se reinventa y se convierte en una verdadera ilustración de la «Nouvelle Vague» de Renault.

El nuevo Clio se ofrecerá en una gama que incluye la versión esprit Alpine, que se distingue por su diseño deportivo y elegante, aportando aún más personalidad al carácter de un vehículo que se inscribe ahora plenamente en la Renaulution.

"El éxito de Clio nunca ha decaído. Es el coche francés más vendido de la historia, con casi 16 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Hoy, Nuevo Clio da un paso adelante con su nuevo estilo y frontal aún más marcados" comenta Fabrice Cambolive, Director General de la marca Renault El nuevo Clio integra una nueva firma lumínica delantera. Es el primer vehículo de producción de Renault que incorpora esta nueva identidad visual, inspirada en el nuevo logo, con luces diurnas verticales LED en forma de medio rombo. Acentúan el carácter vibrante del frontal al tiempo que refuerzan la coherencia entre el diseño de la gama y la imagen de marca.



Todos los cambios estilísticos no alteran las proporciones del nuevo Clio, que conserva unas dimensiones prácticamente idénticas a las de la versión anterior. Mide 4,053 mm de largo, 1.988 mm de ancho y 1.439 mm de alto.

El salpicadero del Nuevo Clio se ha actualizado con una nueva pantalla digital sin marco, con una diagonal de 7 a 10 pulgadas, según el nivel de acabado. Con un fuerte protagonismo en el salpicadero, el nuevo Clio equipa el sistema multimedia Renault Easy Link. El logotipo « Nouvel’R » presente en el volante añade elegancia al puesto de conducción.

Tras Austral, que introdujo por primera vez la versión esprit Alpine en la gama Renault, y Nuevo Espace, ahora es el turno del nuevo Clio, que se viste con este acabado deportivo, tecnológico y elegante. Combinando elementos del ADN de la marca Alpine con el nuevo lenguaje de diseño de Renault, el acabado esprit Alpine confiere aún más personalidad a Nuevo Clio.



Para que la conducción sea aún más fácil y segura, se han integrado 20 ayudas a la conducción (ADAS) en Nuevo Clio. Se dividen en tres familias: Conducción, Aparcamiento y Seguridad. Dependiendo de la versión, entre las características más importantes se incluyen el sistema Active Driver Assist, la cámara de 360° y la frenada automática de emergencia con detección de ciclistas y peatones.

El sistema Active Driver Assist es una de las características más importantes para garantizar una conducción sin estrés, y con el máximo nivel de seguridad. Este sistema combina el control de crucero adaptativo con Stop & Go, y la función de mantenimiento de carril. Se trata de un servicio de asistencia a la conducción de nivel 2, que proporciona un aumento significativo del confort, especialmente en autopista y atascos.

La frenada automática de emergencia también es de serie en el nuevo Clio, y maximiza la seguridad alertando al conductor de una situación de peligro. Si el conductor no reacciona, el sistema acciona automáticamente los frenos.

Para aparcar, una serie de ayudas facilitan las maniobras del nuevo Clio. Además del aparcamiento manos libres, está equipado con una cámara de visión 360° que ofrece una vista desde la parte superior del vehículo, para localizar y ver los obstáculos alrededor del vehículo.

E-Tech full hybrid 145: más placer, menos consumo

La tecnología E-Tech full hybrid se lanzó en la gama Renault en 2020, siendo el Clio el encargado de estrenarla, y ahora sigue desarrollándose en los distintos modelos de la marca. Esta tecnología E-Tech full hybrid, para la que se han registrado más de 150 patentes, y que se beneficia de la experiencia de Renault en Fórmula 1, especialmente en recuperación y regeneración de energía, aporta tanto dinamismo como eficiencia al nuevo Clio.

Desde su lanzamiento en 1990, el Clio fue un éxito en España, convirtiéndose en uno de los coches más vendidos del país, y siendo elegido como ‘Mejor Coche del Año en España’ en 1991. Además, numerosas campañas publicitarias han unido al Clio con nuestro país, desde la versión Clio Mecano, creada en asociación con uno de los grupos musicales más populares de la época, a la campaña JASP (‘Joven Aunque Sobradamente Preparado’) que la marca ha recuperado recientemente. Se han comercializado más de 1 millón, y casi 600.000 de ellos continúan en circulación por nuestras carreteras. Además, entre 1990 y 2013 se produjeron en la factoría de Valladolid casi 3 millones de unidades pertenecientes a las tres primeras generaciones de Clio. El carácter «Made in Spain» del Clio continúa, pues la caja de velocidades de la motorización E-Tech full hybrid se produce en la factoría de Renault Group en Sevilla, y el motor Blue dCi 100 se fabrica en la factoría de Motores de Valladolid. Los pedidos del nuevo Clio se abrirán en España en junio de 2023.

La frase del Campeón del Mundo Ayrton Senna: “A 273 kilómetros por hora te puedes salir en una curva, pero si vas a 271 kilómetros por hora te puede pasar el segundo".