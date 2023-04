Espectacular debut del Equipo Kern Pharma en la Flèche Wallonne

Cumplió con creces el Equipo Kern Pharma este miércoles el objetivo de ser protagonista y realizar un satisfactorio debut en la Flèche Wallonne (Bélgica, UCI 1.UWT, 19/04). Raúl García mostró su fortaleza en la ofensiva del día, que echó un bonito pulso al pelotón durante varias horas. Roger Adrià concluyó el 12º en el histórico Muro de Huy. un resultado más que meritorio en el primer contacto de los farmacéuticos con la importante carrera, que se llevó Pogačar (UAD).



Herve vio partir a los siete ilusionados jóvenes del Equipo Kern Pharma, que no tardaron en dejarse ver, pues, con la habilidad y potencia que le caracterizan, Raúl García consiguió filtrarse en un movimiento de ocho unidades que rodó por delante buena parte del día. El madrileño se defendió con garra hasta que fue absorbido por el pelotón a falta de 40 kilómetros. Mientras, sus compañeros permanecían en el gran grupo a la espera de la última ascensión, pendientes de las opciones de Roger Adrià. El ciclista del conjunto navarro realizó una destacable subida y coronó el Muro de Huy en decimosegunda posición.

“Me he notado bien”, asegura Raúl García, actor principal en el debut de los farmacéuticos en la Flèche Wallonne. “Quería estar en la fuga y así lo he hecho. Nos hemos entendido bien, pero hemos apretado muy pronto para llegar lo más lejos posible porque el pelotón no nos ha dejado mucho tiempo. Esto me da un plus de motivación para el domingo afrontar mi segunda Liège-Bastogne-Liège”, añade el ciclista del Equipo Kern Pharma.

Para Juanjo Oroz, director deportivo del Equipo Kern Pharma, “la actuación de hoy refleja el espíritu de este equipo”. “Ayer nos metimos a la cama con una idea, una visión común de la prueba, y la suma del esfuerzo de todos es lo que nos ha llevado a cumplirla. Raúl García ha estado presente en una fuga de nivel y eso nos ha permitido estar metidos en carrera. Luego hemos apoyado a Roger Adrià, pues confiábamos en su gran estado de forma, y sus compañeros han completado una sobresaliente labor para que pudiera culminarla en el Muro de Huy. Estamos contentos porque hemos ofrecido una buena imagen y, además, hemos obtenido un meritorio resultado. Terminar entre los mejores es algo muy importante”, concluye.

El Equipo Kern Pharma participará el domingo en el cuarto de los Monumentos de la temporada: la Liège-Bastogne-Liège (Bélgica, UCI 1.UWT, 23/04), con sus imponentes 258 kilómetros y la aspiración de regalar una buena actuación.

Flèche Wallonne (Bélgica, UCI 1.UWT, 19/04)

19/04 – 11:45 – 16:25. Herve – Huy (Mur de Huy), 194,2 km 1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) 4h27’53” 2. Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) m.t. 3. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) m.t. … 12. Roger Adrià (Equipo Kern Pharma) a 09” 54. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) a 56” 88. Kiko Galván (Equipo Kern Pharma) a 2’34” 96. Danny van der Tuuk (Equipo Kern Pharma) a 2’51” 143. Raúl García (Equipo Kern Pharma) a 13’58” Ab. Héctor Carretero, Ibon Ruiz

Liège-Bastogne-Liège (Bélgica, UCI 1.UWT, 23/04)

23/04 – 10:30 – 16:50. Liège, 258,1 km Roger Adrià, Igor Arrieta, Héctor Carretero, Kiko Galván, Raúl García, Ibon Ruiz, Danny van der Tuuk

Cobertura: Televisión en directo a través de Eurosport y Teledeporte (D23, 13:00).