¿Cuál es la forma más segura de pagar por Internet?

El pago de productos en línea jamás ha sido tan fácil. Si eres lo suficientemente mayor, recordarás que en los años 90 se tardaba una eternidad en procesar un pago en un sitio web de la incipiente web mundial. Si lo comparas con la rapidez con la que puedes hacer un pago hoy en día, te darás cuenta de lo lejos que hemos llegado.

Y sin embargo, a pesar de que es más sencillo, también hay más opciones que nunca. La variedad puede ser buena, pero también confusa. Cada método de pago tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, ¿cuál debemos utilizar para pagar por Internet? Más adelante desglosaremos algunas de las opciones, analizando los métodos nuevos y los tradicionales. Nos concentraremos en los dos elementos que todo el mundo debería tener en cuenta a la hora de pagar por Internet: la seguridad y la comodidad.

e-Wallets (monederos)

PayPal y otros servicios similares han creado una industria multimillonaria en torno a la idea de pagar artículos por Internet de forma cómoda. A menudo, los monederos están vinculados a una cuenta bancaria subyacente, por lo que no es necesario tener fondos en la cuenta para pagar por Internet. Las transacciones con estos monederos son seguras, pero sólo lo son en la medida en que uno mismo las realiza. Es decir, depende de ti asegurar tus cuentas con contraseñas seguras, autenticación de dos pasos, y demás. Recuerda que si alguien piratea tu cuenta PayPal, tendrá acceso a otros datos financieros, incluidos los bancarios y los de la tarjeta de débito.

Tarjetas de crédito

A pesar de que las tarjetas de crédito existen desde hace décadas, siguen siendo una de las formas dominantes de pagar en Internet. Una de las grandes ventajas es la protección del comprador que ofrecen las empresas de tarjetas de crédito. Es decir, estará protegido contra el fraude y las estafas. También resulta lógico utilizar tarjetas de crédito para compras como vuelos, ya que es probable que obtenga un reembolso si el vuelo se cancela, algo que no siempre está garantizado cuando se utilizan otros métodos. Los jugadores suelen buscar casinos que acepten tarjetas de crédito, ya que rara vez se cobran comisiones, la retirada de fondos es fácil y existen funciones de seguridad de encriptación exclusivas de las tarjetas de crédito que protegen los datos de los jugadores.



Tarjetas de débito

Al pagar en línea, las tarjetas de débito pueden parecer muy parecidas a las de crédito. En lo que se refiere a la seguridad de la transacción, la diferencia es mínima. Sin embargo, hay una diferencia en cuanto a que estás proporcionando tus datos financieros directos vinculados a tu cuenta bancaria. Además, es un poco menos probable que tu banco te proteja del fraude en comparación con una empresa de tarjetas de crédito.

eVouchers (bonos electrónicos)

Desde el punto de vista técnico, los eVouchers como Paysafecard son la forma más segura de pagar en línea. El motivo es que se pueden utilizar sin necesidad de facilitar información financiera específica. Se pueden comprar vales Paysafecard con dinero en efectivo en las tiendas y recibir un número de vale que se puede utilizar para pagar en línea. El único problema es cuando se trata de transacciones bidireccionales. Como ejemplo, antes hemos mencionado el de pagar en casinos online con tarjetas de crédito. Paysafecard es también una opción popular para depositar en los casinos en línea, pero hay un problema si desea realizar una retirada. Tendrías que vincular tu cuenta bancaria para poder retirar o crear una cuenta especializada de Paysafecard (o de un proveedor de vales similar) para recibir tus ganancias.

Criptomonedas

Y por último, llegamos a las criptomonedas. El pago en línea con criptomoneda es cada vez más habitual, aunque todavía no es la norma general. Son muchos los que creen que las criptomonedas sustituirán al antiguo sistema de moneda fiduciaria, dada la rapidez de las transacciones, la seguridad y la rentabilidad de ellas. Sin embargo, todavía quedan problemas por resolver. Para empezar, los monederos de criptomonedas aún no son muy fáciles de usar, e incluso los monederos más consolidados, como MetaMask, están plagados de fallos y problemas técnicos. Aun así, las criptomonedas son cada vez más populares, sobre todo para enviar dinero al extranjero. La posibilidad de realizar transacciones entre pares apunta al futuro de los pagos en línea, aunque ese futuro aún no se haya hecho realidad.