Más niveles y ventajas exclusivas para los clientes con el nuevo Alannia Club

Llega el nuevo Alannia Club de Alannia Resorts, la empresa española especialista en vacaciones y el mayor operador nacional de camping resorts; una propuesta de fidelización útil y sin complicaciones que premia a los clientes.

¿Qué es Alannia Club? Se trata de un espacio renovado que, actualmente, ya cuenta con miles de miembros y donde se premia la fidelidad de los clientes con ventajas exclusivas. Se reinventa con el objetivo de mejorar la experiencia de cliente dando respuesta a las nuevas necesidades y demandas.

Un club muy intuitivo que está formado por un total de cuatro niveles escalables, cada uno identificado por un color característico. Todos incluyen una selección de beneficios como descuentos o noches gratis a los que se pueden acceder, siendo los puntos que disponga el usuario los que determinen el nivel al que se pertenece. Del mismo modo, también habrá más sorpresas que se irán incluyendo progresivamente dentro de cada uno de los niveles.

Acceder al club para poder disfrutar de vacaciones y escapadas con las mejores oportunidades es muy sencillo y rápido, simplemente hay que registrarse como nuevos usuarios y se podrá disfrutar de todas las ventajas.

¿Qué incluye cada nivel? Solo por registrarse en Alannia Club el cliente se convierte en miembro Yellow. Esto permite acumular diez puntos por cada euro gastado, los cuales podrán ser canjeados por regalos y noches gratuitas. Además, el club ofrece descuento del 5 % en todas sus reservas y 45 días gratis en Nextory.

A su vez, al alcanzar los diez mil puntos, el usuario formará parte del nivel Orange. En este nivel, se acumulan once puntos por cada euro gastado, el descuento en reservas se eleva a 7 %, y el club ofrece promociones especiales como detalles por cumpleaños, check in prioritario y late check out a las 14 horas.

En este camino, ser usuario Pink se logra con 50 mil puntos. Este nivel otorga 12 puntos por cada euro gastado, aumenta al 10 % el descuento en reservas, y eleva a las 16 horas el late check out.

Por último, Alannia Club cuenta con el estatus Purple, nivel exclusivo para sus clientes más fieles al que solo se accede por invitación. En este rango, el socio acumula 15 puntos por cada euro gastado y el descuento en reservas es del 10 %.

Alojamientos para vivir unas vacaciones en pleno Mediterráneo Para aprovechar todas estas ventajas, Alannia Resorts cuenta con 5 establecimientos distribuidos entre la Costa Blanca y la Costa Daurada; Alannia Costa Blanca y Alannia Guardamar en Alicante, y Alannia Els Prats, Alannia Costa Dorada y Alannia Salou en Tarragona. Todos son camping resorts a excepción de este último, que es un hotel resort revolucionario.

Se trata de lugares que destacan por sus piscinas paradisíacas y climatizadas, animación para todas las edades, zonas de spa, gimnasio, puntos de restauración variados, zonas al aire libre naturales y diferentes tipos de alojamientos como parcelas, cabañas, estudios y habitaciones. Además, todos los establecimientos son pet friendly.

Para encontrar información más detallada sobre Alannia Club, ser miembro o hacer una reserva en uno de los alojamientos, basta con visitar la web de Alannia Resorts o llamar a la central de reservas.

Sobre Grupo Marjal y Corpfin Capital Grupo Marjal es la empresa que gestiona todos los Alannia Resorts junto con Corpfin Capital. Actualmente, la compañía cuenta con más de 2.000 plazas de alojamiento en las distintas ofertas de bungalow o parcelas. El objetivo de la marca es continuar su expansión añadiendo establecimientos que cumplan los parámetros de la cadena y que quieran sumarse a un proyecto.

Corpfin Capital, gestora independiente de fondos de capital privado, apoya proyectos de crecimiento y consolidación de empresas, habiendo impulsado hasta la fecha más de 50 proyectos empresariales en una gran variedad de sectores por importe total de unos 1.000 millones de euros.