Jo Nesbø encabeza el cartel de VLC NEGRA 2023

El escritor noruego Jo Nesbø será el cabeza de cartel de la undécima edición de VLC NEGRA. Se cumple así uno de los objetivos del festival desde hace años, que consigue cerrar la participación del afamado autor escandinavo para presentárselo al público valenciano.

Jo Nesbo es un fenómeno editorial desde la publicación de su primera novela, El murciélago, en 1997, protagonizada por el inspector Harry Hole. Desde entonces es considerado el mejor autor noruego. 26 años después, la serie de Hole va por la entrega número trece, Eclipse, novela con la que rompe un paréntesis de cuatro años y que presentará en Valencia. Además de esta serie, Nesbø tiene otra de novela juvenil, la del doctor Proctor, que cuenta con cuatro entregas, la de Olav Johansen, con dos, y siete novelas independientes. En total, 26 libros en otros tantos años, que han sido traducidos a más de 50 idiomas.

Este polifacético noruego no solo escribe bien. Estuvo a punto de ser profesional del fútbol: a los 17 años ya destacaba en el Molde FK, el mismo equipo de donde ha salido Erling Haaland, pero una grave lesión truncó su carrera. Tiene una banda de música: Di Derre, con la que ha publicado cinco discos, y es aficionado a la escalada vertical.

Jo Nesbø recibirá el premio Francisco González Ledesma tras su encuentro con los lectores, que tendrá lugar en el CCCC el viernes 12 de mayo a las 20 horas.

La nómina de autores extranjeros de VLC NEGRA 2023 se completa con el francés Bernard Minier, con novelas traducidas a más de 20 idiomas y dos millones de ejemplares vendidos, que regresa al festival para presentar Lucía, una novela con protagonista española, y con el alemán Oliver Pötzch, auténtico fenómeno literario en su país, descendiente de una saga de verdugos y que ha vendido más de 3 millones de ejemplares mezclando el thriller histórico en la apasionante Viena del siglo XIX.

Seis ganadores del premio Mejor Novela VLC NEGRA

Nunca antes se habían reunido en el festival hasta seis ganadores del premio Mejor Novela VLC NEGRA: en 2023 concurrirán Carlos Zanón (2013), Carlos Salem (2014), Rosa Ribas (2017), Víctor del Árbol (2018), César Pérez-Gelllida (2019) y Aro Sáinz de la Maza (2020). Pero la lista no acaba aquí.

La nómina de autores españoles también incluye a escritores de la talla de Rosa Montero, Lorenzo Silva, Juan Ramón Biedma, María Oruña, Susana Fortes, Elia Barceló o Diego Ameixeiras. Visitarán por primera vez VLC NEGRA los tres escritores que firman bajo el seudónimo de Carmen Mola: Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez. Regresará por segundo año consecutivo Dolores Redondo, presentando en exclusiva en Valencia su nueva novela Esperando al diluvio. También contaremos en la cita literaria con Carme Chaparro, la conocida periodista televisiva que ha publicado ya cuatro novelas.

También habrá autores valencianos o afincados en Valencia en esta edición del festival, tanto de los que escriben en valenciano (Joan Carles Ventura), como de los que lo hacen en castellano (Salva Alemany, Jorge Alacid, Mariló Álvarez y María Suré).

Ciclo Cine en la Carretera en La Filmoteca

Un año más, VLC NEGRA y la Filmoteca Valenciana colaboran para acercar a los espectadores el mejor cine clásico de género negro. En esta ocasión se ha programado el ciclo Cine en la Carretera, que incluye cuatro títulos: Los amantes de la noche (1948), de Nicholas Ray, Detour (1945) de Edgar G. Ulmer, El autoestopista (1953), de Ida Lupino, y El demonio de las armas (1950) de Joseph H Luis. También habrá espacio para el True Crime, en colaboración con el programa l’Hora Fosca de À Punt. Especialistas en sucesos analizarán dos casos de la tercera temporada del programa: Àcid y El crim del fals metge.

Clubes de lectura y talleres para niños y adultos

Como cada año, el festival organiza clubes de lectura en colaboración con la red de bibliotecas públicas de Valencia, donde el público tiene la oportunidad de establecer contacto directo con el autor. Se celebrarán hasta en 12 en bibliotecas repartidas por toda la ciudad. En algunas de ellas también se impartirán talleres para niños. Los aspirantes a escritor tendrán la oportunidad de inscribirse a un taller impartido por el periodista y escritor Antonio Lozano, especializado en género negro y true crime.

La Biblioteca Valenciana de San Miguel de los Reyes acogerá el acto inaugural

El cambio más significativo que experimenta el festival es, sin duda, su formato de entrega de premios. Hasta ahora las novelas ganadoras se conocían tras la sesión de clausura del festival. En la 11ª edición, los premios de las tres categorías se entregarán durante la jornada inaugural, que se celebrará el jueves 11 de mayo. El acto tendrá lugar en la Biblioteca Valenciana de San Miguel de los Reyes, donde se encuentran los más valiosos fondos literarios de nuestra comunidad y que es además sede de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas y del Registro de la Propiedad Intelectual.

Como cada año, el festival saldrá a la calle en su tradicional acto de firmas ‘Autores Pata Negra’, que se celebra el domingo 21 de abril en la Casa del Libro entre las 12 y las 14 horas. Un cierre festivo durante el cual, los lectores pueden conocer personalmente a sus autores favoritos y conocer a otros que visitan la ciudad para intervenir en VLC Negra. Una cita que reúne cada año a un númeroso público que, además de hacerse con la dedicatoria de cualquier escritor presente, puede degustar vino y jamón.

El festival mantiene muchas de sus sedes de los últimos años: Fundación Bancaixa, el Centre del Carme de Cultura Contemporània, FNAC San Agustín o La Casa del Libro, a las que se añade otra que participa por primera vez: el Colegio de Arquitectos de Valencia, que acogerá tres sesiones de encuentros. En estos tres encuentros, el público podrá degustar la cerveza Mascletà.

Respaldo de las Administraciones Públicas

VLC NEGRA mantiene el apoyo de diferentes Administraciones Públicas, gracias a las cuales el festival se ha convertido en lo que es en la actualidad. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General del Libro, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación de Valencia y el Ministerio de Cultura siguen aportando recursos que permiten ofrecer al público valenciano la presencia de autores literarios de género negro de gran repercusión nacional e internacional. À Punt, seguirá siendo el medio oficial del festival gracias a la renovación, para los dos próximos años, del convenio de colaboración que mantienen ambas entidades.

El director de VLC NEGRA, Jordi Llobregat, dejaba esta reflexión: “Un año más celebramos esta fiesta del género negro en Valencia, estamos encantados de confirmar que las grandes estrellas internacionales y nacionales quieren venir a Valencia y esperamos una respuesta del público que recompense en esfuerzo que hacemos para organizar el festival. La primera edición de la segunda década es el principio de una nueva etapa del festival, que va a ir cambiando siempre en busca de la mejora y de la complicidad del público”.

Por su parte, el responsable de programación de VLC Negra, Santiago Álvarez, habla sobre la edición número 11: “Después de la apoteósica edición del año pasado no era fácil confeccionar un programa similar, pero me parece que hemos estado a la altura de las circunstancias. Creemos que este elenco de invitados no solo es un gran muestrario de la literatura de género que triunfa en nuestro país, sino también el mejor programa literario en Valencia de este año. Estamos muy satisfechos y esperamos que el público acuda a disfrutarlo con nosotros, como cada año.”