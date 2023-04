El servicio de recuperación de impagos de Grupo Legal Gebeloff

Cada año, las entidades bancarias, servicios públicos y toda clase de empresas tienen millones de dólares en pérdidas por deudas incobrables. Este tipo de deudas se generan cuando el deudor es incapaz de hacer frente al gasto, ya sea porque se ha declarado económicamente insolvente, ha perdido su trabajo o, simplemente, se ha negado a pagar.

No obstante, cobrar deudas incobrables a clientes morosos no es una tarea imposible. De hecho, existen empresas, como el Grupo Legal Gebeloff, que prestan sus servicios para la recuperación de impagos. Para ello, cuentan con la ayuda de abogados especializados que se encargan de dar solución hasta a los casos más complicados y minuciosos.

¿Cuál es el procedimiento para el cobro de deudas? Cuando se presentan casos de deudas incobrables, lo más recomendable es recurrir a una negociación amistosa. En caso de no obtener resultados satisfactorios o, simplemente, que sea imposible contactar al deudor una vez notificada la deuda, esta podrá ser reclamada por vía judicial.

Existen diversos métodos o pasos a seguir para cobrar la deuda judicialmente. Generalmente, el más sencillo, eficaz y rápido suele ser el procedimiento monitorio. En este, será necesario aportar junto a la petición del pago todo documento que demuestre la veracidad de la deuda. Una vez realizado este paso, el juez deberá aceptar la petición y, a partir de allí, iniciará el plazo para que el deudor dé su respuesta.

Sin embargo, antes de tomar acciones legales, lo más recomendable es consultar con un abogado experto que asesore sobre las diferentes rutas legales a seguir, dependiendo de las leyes de cada país.

Grupo Legal Gebeloff recupera el dinero de las deudas incobrables En el Grupo Legal Gebeloff llevan más de 30 años dedicándose a la recuperación satisfactoria de deudas comerciales en los Estados Unidos. Trabajan para proporcionar un servicio profesional y personalizado, enfocado en ayudar a las empresas a alcanzar su objetivo de recuperar deudas antiguas o un dinero dado por perdido.

Como un primer paso para el cobro de la deuda, la firma solicita toda la documentación que soporte la demanda por el pago. Una vez recibida, se encargan de realizar un estudio exhaustivo para determinar si hay una oportunidad razonable de cobrar el dinero. En caso de ser posible, procederán a contactar al deudor para llegar a un acuerdo o, al no tener respuesta satisfactoria, asegurar el pago iniciando un procedimiento legal.

Grupo Legal Gebeloff cuenta con abogados de cobranza cualificados, ubicados en las ciudades principales de los Estados Unidos. Para contratar sus servicios o realizar cualquier consulta, es posible contactarlos por medio de su sitio web.