PERROBUENO explica las ventajas de la guardería canina en periodos de vacaciones

Las mascotas se han vuelto un miembro más de la familia. Sin embargo, no todos los dueños pueden dedicarle los cuidados y la atención que requieren debido a sus responsabilidades del día a día, o cuando llegan los periodos vacacionales.

Ante esta necesidad, la guardería canina surge como una solución milagrosa. PERROBUENO fue creado para los amantes de los animales, un lugar para que estos miembros de la familia disfruten mientras los dueños se enfocan en sus obligaciones y compromisos en los que no puedan llevarlos.

Se trata de una guardería donde las mascotas se sienten como en casa, con un amplio espacio e instalaciones pensadas para todo tipo de perros.

Ventajas de las guarderías caninas Antes, solo existían centros convencionales donde se dejaban a las mascotas cuando sus dueños se iban de vacaciones o no podían dedicarles el tiempo suficiente. No obstante, eran espacios pequeños, donde no podían jugar e interactuar con otros animales.

Sin embargo, PERROBUENO innovó esta experiencia, ofreciéndole a los animales un servicio libre de jaulas, con espacios abiertos donde las mascotas van en pequeños grupos.

Muchos amantes de los animales prefieren las guarderías de día para sus mascotas porque permiten que la mascota tenga mayor sociabilización con otros animales y, a su vez, queme energía.

También cuentan con juegos y todo tipo de actividades entretenidas, siempre bajo la observación y cuidado de un miembro del equipo que guíe las dinámicas, vigile que todo vaya bien y que ningún perro sea excluido.

Adicional a ello, las guarderías caninas contribuyen a la disminución del estrés y la ansiedad que la separación del dueño o la familia puede causar. Esto se debe a que es un espacio donde la mascota estará entretenida, supervisada y acompañada en todo momento.

¿Qué debería tener una guardería canina? Si bien existe una gran variedad de guarderías de día que cuentan con diversas comodidades, hay algunas necesidades que no deben faltar para garantizar la comodidad y el bienestar de la mascota.

Un factor imprescindible con el que debe contar es tener mucho espacio, tanto interior como exterior.

El equipo que esté a cargo debe estar formado por profesionales cualificados, con los conocimientos necesarios sobre la educación, cuidados sanitarios y alimentación para perros.

Asimismo, debe disponer de servicio veterinario en las instalaciones de la guardería, en caso de que la mascota necesite algún tratamiento veterinario o que ocurra un accidente dentro de las instalaciones y requiera cuidados especiales. El servicio de peluquería es un plus que también suma a la experiencia, tanto para el dueño como para la mascota.

PERROBUENO cuenta con todas las comodidades necesarias para que las mascotas se sientan como en casa, seguras y bajo un excelente cuidado, cumpliendo con la misión de ofrecer un servicio cercano de cuidado completo para todos los animales y al mejor precio.