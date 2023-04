Modernízalo permite vender un piso en tiempo récord

Cuando se pone en venta un inmueble, básicamente lo que todo propietario espera es que se venda cuanto antes. Sin embargo, no siempre se consigue, haciéndole perder tiempo, dinero y paciencia.

No obstante, siempre se hay una alternativa que puede hacer mucho más rápido y ágil el proceso y en eso, la empresa Modernízalo es experta. Se trata de una plataforma que conecta a propietarios con algunas de las mejores inmobiliarias del mercado, con el fin de ayudarlo a vender piso en tiempo récord, de la manera más rápida, segura y eficiente posible. De esta manera se garantiza, además, que el vendedor obtenga la mayor rentabilidad posible por su propiedad.

Vender un piso en tiempo récord Los principales intereses de un propietario al momento de vender un piso son dos, venderlo rápido y hacerlo al mejor precio posible. Sin embargo, muchas veces puede ser complicado lograr ambos objetivos. Es por eso que lo ideal en estos casos en contar con la ayuda de especialistas que puedan ayudar a gestionar la venta de la manera más rápida y rentable. Justo de eso es que se encarga Modernízalo. Se trata de una empresa que no es una inmobiliaria, sino que está compuesta por un grupo de profesionales expertos en el mercado inmobiliario que se encargan de dos tareas principales. En primer lugar, de ofrecer asesoría y acompañamiento al propietario durante todo el proceso de venta de su piso. En segundo lugar, de conectar a estos propietarios con algunas de las mejores agencias inmobiliarias del país, considerando sus necesidades y sus intereses. La gestión de esta empresa en conjunto con la de las agencias, permite no solo vender un piso en tiempo récord, sino también hacerlo al mejor precio, obteniendo una muy buena rentabilidad por la transacción.

Ventajas de contar con la ayuda de Modernízalo a la hora de vender un piso A diferencia de las empresas inmobiliarias que por lo general bajan el precio del inmueble y no realizan una buena promoción del mismo, Modernízalo se enfoca fundamentalmente en los intereses del cliente, haciendo una promoción del inmueble adecuada y contactando exclusivamente con agencias que se adapten a las necesidades del cliente. De esta manera, pueden garantizar una venta exitosa en la que el propietario se sienta satisfecho. El proceso es muy sencillo, lo que el cliente debe hacer en primer lugar, solicitar el asesoramiento personalizado de la compañía. Después se seleccionan las inmobiliarias que prioricen los intereses del vendedor, para posteriormente crear una promoción efectiva del inmueble en todos los medios digitales posibles para obtener el mayor número de ofertas. Por último, se selecciona la mejor oferta y se deja que la empresa junto con la inmobiliaria se encargue de los trámites finales de venta.

En todo caso, en el sitio web de Modernízalo se puede encontrar mucha más información acerca de sus servicios y de cómo solicitarlos. En definitiva, vender un piso en tiempo récord nunca fue tan fácil.