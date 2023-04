'Los espejismos de un juego', el reto literario que echa la puerta abajo… solo para lectores valerosos

Editorial Caligrama saca al mercado las dos primeras entregas de lo que será una trilogía narrativa de difícil clasificación, inteligentemente planteada como un escenario de reflejos y que funciona como un guante lanzado a los lectores."¿Es posible que una vida se resuma a través de espejismos? A veces, como las gotas de agua, un espejismo se pierde dentro de otro haciendo uno mayor; quizá porque la historia esté llena de ellos. ¿Cuánto hay de real y cuánto de ficción queda cuando se baja el telón? ¿No es acaso el cine, o el período de lectura de un libro, o incluso un sueño, un espejismo? Durante ese estado, la vida queda en pausa, detenida, aletargada en un placebo donde no pasa nada aparentemente importante. Es un paréntesis que podría no haber existido y nada hubiese cambiado en la historia porque, para que la rueda siga girando, hay que tomar decisiones, más o menos acertadas, que sigan poniendo acción a cada paso".

De este calibre es la arrancada de la nueva apuesta de la Editorial Caligrama, una casa que se distingue por ejercer de perfecto altavoz para las voces emergentes dentro de la literatura. Tal es el luminoso caso de Los espejismos de un juego, una trilogía en la que el lector tendrá la libertad de elegir en qué cree dentro de las posibles interpretaciones de una narración poliédrica, inteligentemente planteada, como si de una galería de espejos se tratase. No es una exageración afirmar que se trata del reto literario de la temporada, solamente al alcance de los lectores ávidos de poner a prueba su comprensión de cómo funciona la vida y la ley de causa y efecto.

El existencialismo está de enhorabuena con la salida al mercado de una obra, cuya autora habrá que tenerla enfocada en el punto de mira por lo prometedora que se perfila su carrera literaria. Su rareza se convierte en virtud diferencial: esta trilogía, de la que ahora llegan sus dos primeras entregas, no tiene nada que ver con otras sagas que podrían parecer similares. En este caso, todos los volúmenes son independientes y brilla la inexistencia de un personaje principal y un narrador que vincule todos los textos. De esta propuesta casi dadaísta surge una fluida mezcla de géneros narrativos y cinematográficos. No obstante, existe un hilo invisible que otorga sentido a todos los textos, aunque eso no signifique forzosamente que se presenten juicios morales sobre lo que las acciones de unos personajes acaban implicando para otros. Será el lector el único que elabore su particular versión de lo que considere ético o no.

La autora, Nana Parres, se mueve al mismo tiempo entre el suspense, el drama, el amor y el humor para dar a conocer el caso de Clara Velosa y la paleta de historias que rodean la suya: «Las consecuencias son el resultado de ellos y, gracias a vivir en sociedad, las decisiones ajenas y sus secuelas también giran nuestro destino como un espejismo en el que no nos reconocemos». No hay dudas posibles: se trata de una obra memorable, una narración hilvanada con mirada larga y cenital al mismo tiempo. Todo un festín literario aguarda para los que sean capaces de aceptar el reto.

El autor Nana Parres (San Fulgencio, Alicante, 16 de febrero de 1978). Estudió Economía en la Universidad de Alicante e invirtió otro tres años en aprender Diseño de Interiores. Sin dejar de escribir desde temprana edad, fue alternando sus estudios con diferentes puestos de trabajo que le han reportado una amplia perspectiva del mundo laboral, social y personal. Gracias a su experiencia, ha revestido sus hombros con más de veinticinco años de independencia y un humor francamente inconmensurable.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta.

Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pasan a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales

