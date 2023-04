Confiabilidad y transparencia, los valores de Ingenieros Corretajes en la venta

Muchos analistas están hablando de un importante repunte del sector de bienes raíces en Chile para este 2023. Algunos condicionan ese comportamiento en función de 3 factores: la inflación, las tasas de interés y la seguridad o certeza jurídica. No obstante, expertos como Ingenieros Corretajes añaden otros elementos, también importantes.

Estos son la confiabilidad y transparencia. Los desarrolladores de este portal inmobiliario en Chile señalan que para los potenciales inversores son tan relevantes las variables económicas como una buena transacción comercial. Una operación de compraventa en la que todas las partes queden satisfechas gracias a una excelente calidad de servicio.

Un mercado más cauteloso en 2023 Los profesionales de la firma Ingenieros Corretajes explicaron que durante el año 2022 el mercado inmobiliario chileno experimentó un comportamiento muy particular. Aunque no registró la baja de otras plazas a nivel internacional, sí sintió los efectos del aumento de los intereses y de las restricciones bancarias.

Algunas constructoras y agencias de bienes raíces experimentaron un incremento en los desistimientos de compra y una caída en las promesas de operaciones. Ante este panorama, los actores del sector han comenzado un 2023 con mucha cautela a la hora de invertir. Por esa razón, la apuesta es hacia un mercado que venda más confiabilidad y transparencia.

Para garantizar esos valores, empresas como Ingenieros Corretajes optan por blindar las operaciones a través de una serie de medidas. Por ejemplo, antes de cada transacción hacen un estudio científico sobre los precios en la zona donde se encuentra una propiedad. Cuando se trata de vender, comprar, alquilar o administrar todas las decisiones se toman de forma conjunta con el dueño o el cliente.

Los valores de Ingeniero Corretajes Ingeniero Corretajes es un portal inmobiliario en Chile que nació como el proyecto empresarial de un matrimonio de ingenieros. Desde que abrió operaciones, el objetivo ha sido entregar un servicio donde los valores prevalentes sean la confiabilidad y transparencia. Por esta razón, establecen con sus clientes una relación profesional, humana, personalizada y técnica.

Asimismo, se esmeran para que las negociaciones que presentan a quienes solicitan sus servicios sean dinámicas y que respondan a sus mejores intereses. La idea no es solo satisfacer las expectativas, sino superarlas para crear relaciones a largo plazo con los clientes.

Con el objetivo de ofrecer una gestión transparente, organizan su trabajo en 3 pasos. El primero es la conversación inicial con los clientes que se ponen en contacto con ellos. Después evalúan sus requerimientos con base en lo detallado en la plática. Basándose en esos parámetros, como segundo paso, presentan la oferta de las opciones inmobiliarias disponibles sin cargos ocultos. Si el cliente está de acuerdo con la oferta, se procede a gestionar la operación cumpliendo toda la normativa legal. Siempre bajo la autorización del comprador o vendedor del inmueble.