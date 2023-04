Servicios de limpieza en Asturias de la mano de Brillastur

La limpieza y la desinfección adecuada de los espacios es una cuestión fundamental en todas partes: en el hogar, en las empresas, comunidades, en lugares públicos y privados, etc. Un lugar que brilla por su higiene causa buena impresión a los visitantes. Sin embargo, hay personas que no cuentan con el tiempo suficiente para realizar estas labores, por lo que optan por contratar un servicio de limpieza en Asturias.

En este contexto, una de las empresas referentes en el sector de la limpieza industrial es Brillastur. Con una trayectoria de más de 25 años de experiencia, la firma se encarga de cubrir cualquier necesidad que pueda surgir en el ámbito de la limpieza, por lo que ofrece una amplia gama de servicios con altos estándares de calidad.

Servicios de limpieza de la mano de Brillastur Grupo Brillastur es una empresa de limpieza asturiana, ubicada en el municipio de Gijón, con sede en Oviedo, que ha marcado un punto diferencial en el sector de la limpieza por ofrecer una amplia oferta de servicios en el área. Estos abarcan desde el ámbito de la limpieza en todas sus vertientes, hasta servicios de desinfección para diversos sectores, como domicilios, empresas, comunidades, industrias, etc.

En cuanto a la limpieza de comunidades, realiza labores de mantenimiento diario, recogida y gestión de residuos, garantizando una adecuada higiene de los espacios externos. Cuenta con un personal cualificado para las labores de limpieza industrial; en esta línea, realiza limpieza de cristales en altura con plataforma. También cuenta con la maquinaria necesaria a fin de desarrollar trabajos de limpieza en grandes superficies; para eso, asignan a un jefe de equipo y supervisores para un mejor control del trabajo.

Los profesionales también se encargan de la limpieza de oficinas sin entorpecer las labores diarias, así como servicios de limpieza profunda de centros sanitarios y limpieza por reforma a vivienda particular. Por otro lado, se encargan del control y exterminación de plagas, insectos y roedores.

En su constante apuesta por cubrir las necesidades actuales de sus clientes, tienen un servicio certificado de desinfección contra el Covid-19 que elimina eficazmente las micropartículas del virus, garantizando espacios más limpios y sanos.

Con el objetivo de brindar el máximo apoyo a las comunidades, cuentan con un personal que se encarga de brindar servicio de conserjería, portería y control de acceso a parkings y urbanizaciones, haciendo la vida mucho más sencilla a los condominios.

Compromiso por la limpieza sostenible Como parte de su compromiso con el cuidado del planeta, Brillastur ha desarrollado acciones concretas para reducir la contaminación ambiental. Los productos que utilizan para la limpieza de los espacios son ecológicos, por los que son libres de sustancias químicas.

Gracias a esta iniciativa y al trabajo dedicado que ha venido desempeñando la empresa, han recibido la certificación OCA, que avala que sus servicios cumplen con la calidad necesaria de las diferentes normas nacionales e internacionales.

Todos estos aspectos hacen de Brillastur una opción recomendable para quienes requieren un servicio de limpieza en Asturias responsable y profesional, que desempeñe labores eficientes de limpieza y desinfección.