‘Circo a Escena’ celebra su tercera edición con 64 representaciones en ocho comunidades autónomas

Un total de 64 funciones a cargo de 21 compañías protagonizan este año la programación de la tercera edición de 'Circo a Escena', el circuito de apoyo a las artes circenses promovido por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública. 'Circo a escena' esta financiado por el Plan de Resistencia, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea y cuenta con la colaboración de CircoRed.

Las representaciones, que comenzarán mañana, se extenderán hasta el 9 de diciembre y tendrán como escenario teatros, auditorios y espacios de calle repartidos 15 municipios y ciudades de ocho comunidades autónomas: Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.



Tras un año de funcionamiento y después de haber fomentado la gira de 46 compañías profesionales de circo en 43 salas y teatros de todo el territorio nacional, con un total de 119 funciones diferentes, el circuito afronta su segunda edición con un cartel que vuelve a dar cabida a lenguajes, disciplinas y formatos para todos los públicos, desde los montajes dirigidos a niños y niñas, pasando por propuestas multidisciplinares u obras expresamente concebidas para calle y espacios no convencionales. 'Circo a Escena' se afianza, así como un programa que responde a criterios de pluralidad y equilibro de estilos, diversidad de formatos y públicos, heterogeneidad de los espacios escénicos y singularidad de las acciones de captación y fidelización de espectadores.

Veintiuna propuestas en gira

Un total de 21 compañías participarán en esta tercera edición. Es el caso de la Cia D'Click, que girará con la obra ‘Latas’; Cia. Manolo Alcántara y su espectáculo-instalación directo ‘MAÑA’; Cía. Pepa Plana, que en la pieza 'Voces que no ves' pone a los números clásicos en versión femenina; Cia Toti Toronell y su reconocimiento a la figura de Alexander Calder ‘Libèlul.la’; La Fam Teatre y su montaje ‘Ambulant’, que homenajea a los circos clásicos de principios del S. XX; David Cebrian con ‘WC’, una comedia no escatológica.

Planeta Trampolí firma, por su parte, ‘Back 2 Classics’, un espectáculo de cama elástica fresco, cercano e íntimo para toda la familia; mientras que Cia. Alta Gama llevará a los teatros adheridos al circuito ‘Mentir el mínimo’, un proyecto conceptual que gira en torno al minimalismo. La Pequeña Victoria Cen presentará ‘Disculpa si te presento como que no te conozco’; Col.lectiu TQM, ‘VoloV’; Compañía Albadulake, ‘Genoma B’; y Collectif Primavez, ‘Laisse-moi’.

Completan la nómina de las compañías seleccionadas Kiné Circus, que se pregunta por la línea que existe entre la codicia y la aspiración en ‘Greed’; Cia UpArte y su búsqueda por librarnos de las apariencias en ‘DESproVISTO’; Cía iO, que en ‘¿Cuántas patas para un banco?’ propone un nuevo equilibrio basado en un desequilibrio que nunca cae; Kulu Orr y su propuesta ‘Control Freak’, que combina humor inteligente y tecnología puntera; Proyecto Tránsito, que se subirá a los escenarios con ‘361º grados’, un estudio sobre el caos; Cirk About It y ‘Loop’, en la que reflexiona sobre cómo avanzar incluso cuando te quedas atrapado en el tiempo; Escarlata, que firma ‘La grUtesca’; Cia. Martin Melinsky y su ‘Único’, un espectáculo sin palabras para toda la familia; y Estefanía de Paz Asín, que girará en el circuito con ‘La reina del Arga’, en la que recuerda a la funambulista Remigia Echarren.

Representaciones en ocho comunidades autónomas

La programación del circuito llegará en su tercer año a ocho comunidades autónomas. El Teatro Auditorio, en Cuenca, conforma la representación castellano-manchega. En el caso de Castilla y León, las funciones tendrán como escenario El Jardín del Sil, el Teatro Bergidum y la Sala Río Selmo de Ponferrada. Por su parte, el País Vasco se suma a esta iniciativa gracias a la complicidad de la Gazteszena, en Donostia-San Sebastián. También lo hace Galicia, en concreto mediante la participación del Teatro Principal y el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela y la Sala Ágora de A Coruña.

La programación también tendrá una destacada presencia en la Región de Murcia, con actuaciones en el Teatro Circo Murcia y el Teatro Villa de Molina de Molina de Segura. De la misma manera, la Comunidad de Madrid acogerá un buen número de representaciones en el Teatro Tomás y Valiente y el Parque de la Paz de Fuenlabrada, las plazas Amistad entre los Pueblos y la de la Alegría de Arganda del Rey y el Teatro Francisco Rabal de Pinto.

La nómina de los espacios escénicos participantes se completa con varios teatros de la Comunidad Valenciana, concretamente en el Teatro Arniches de Alicante; en el Teatro Serrano, en la plaza Prado y el paseo de las Germanías, de Gandía; varios espectáculos de calle en Vinaròs y en la Casa de Cultura y en la plaza Pere Cornell, de Almassora; y el Teatre des Born de Ciutadella de Menorca.

El circuito

El circuito nacía en 2021 con el objetivo de potenciar el desarrollo del sector profesional del circo, reforzar la visibilidad y contratación de espectáculos de circo en los espacios de titularidad pública y desarrollar actividades para estimular la creación de nuevos públicos. Está promovido por el INAEM, desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública y financiado por el Plan de Resistencia, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

'Circo a Escena' tiene entre sus principales objetivos potenciar el desarrollo del sector profesional del circo en nuestro país, reforzar la visibilidad y contratación de espectáculos de circo en los espacios escénicos públicos y desarrollar actividades de mediación comunitarias que estimulen la creación de nuevos espectadores. La iniciativa cuenta además con el apoyo de CircoRed, la Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo de España.