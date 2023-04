El crecimiento de Allzone en su canal B2C durante 2022

En la actualidad, el e-commerce es una práctica cada vez más popular entre los consumidores, ya que les permite realizar compras de manera cómoda desde cualquier lugar.

Desde CNMCData, el último análisis de cifras de negocio B2C del 3T 2022 vs. 2021 indica que se ha alcanzado una cifra sin precedentes de 18.000 millones de euros en facturación.

En este contexto, Allzone ha destacado como una empresa líder en el canal B2C durante el año 2022. El modelo B2C se refiere a la venta directa de una empresa al consumidor final, lo que ha demostrado ser la clave del éxito en el comercio electrónico para muchas marcas. Y es precisamente este enfoque hacia el consumidor y la oferta de productos de consumo masivo, con el que la firma ha conseguido expandir su base de clientes.

Allzone ha experimentado un gran crecimiento en el canal de venta B2C durante 2022 Allzone se posicionó como uno de los mejores comercios online del 2022 gracias a su compromiso con la satisfacción del cliente, lo que se vio reflejado en más de 20K valoraciones positivas con una calificación promedio de 4.7. En reconocimiento a su excelencia, la empresa fue galardonada como Mejor Comercio Online del Año 2023 en las categorías de Electrónica, Informática y Tecnología según las votaciones de los consumidores. Durante este año, la compañía también experimentó un significativo crecimiento en su canal de ventas, con un tráfico web de 28 millones de visitas y más de 25 millones de ventas generadas.

Cabe destacar que uno de los factores clave del éxito ha sido su capacidad para triplicar las categorías de productos disponibles en su plataforma. Actualmente, la empresa cuenta con una amplia gama de productos y categorías que incluyen desde smartphones y ordenadores, moda, deporte, ocio y tiempo libre, electrodomésticos, hogar y decoración, muebles de jardín exterior hasta alimento para mascotas, entre otras. Allzone cuenta con dos certificados que avalan todo el proceso de compra y envío. Además, la empresa dispone de sellos de calidad y protección al cliente, como confianza online y pagos 3D Secure, también facilita el pago a plazo con dos partners muy conocidos en el mercado (sequra y cetelem), siendo uno de las pocos e-commerce que permite pagar hasta en 60 plazos muchos de sus productos o bien sin intereses o con intereses muy económicos. De esta manera, garantizan la seguridad en la transacción y la protección de los datos personales, además de la facilidad en la forma de pago y en los métodos de envío.

Asimismo, ha mejorado su servicio de entrega para ofrecer un servicio door to door, asegurando que los productos lleguen directamente a la puerta del cliente en poco tiempo. La accesibilidad es otro de los valores fundamentales de la firma, ya que elimina barreras que impiden que algunas personas puedan comprar productos en tiendas físicas.

También trabajan continuamente para mejorar sus procesos y han implementado la inteligencia artificial para la integración de productos así como para ayudar en la creación de contenido audiovisual y de contenido SEO. De esta forma, se aseguran una experiencia más completa para sus clientes.

En resumidas cuentas, Allzone es una excelente opción para los compradores en línea que buscan calidad, seguridad, rapidez en la entrega, accesibilidad y precios competitivos en una amplia variedad de productos.

Alcanzando nuevas alturas: las ambiciosas metas de Allzone para el 2023 Allzone inicia su trayectoria en 2019 y en el 2020, la compañía tuvo la oportunidad de entrar a formar parte del programa de Google for Startups, lo que les brindó una serie de recursos para el desarrollo de su negocio en línea. Experimentando un sostenido crecimiento tanto en facturación como en reconocimiento de marca año tras año.

De esta forma en 2023, Allzone se ha planteado una serie de objetivos:

a) Seguir profesionalizando la estructura aumentando su plantilla hasta los 100 trabajadores.

b) Crear el cliente #Allzoner, siendo este un modelo de suscripción que ofrecerá ventajas exclusivas.

c) Iniciar su expansión a Portugal.

d) Desarrollar la venta a través del canal B2B, lo que les permitirá ofrecer sus productos a otras empresas y en otros países.

e) Desarrollo de su propia marca recientemente registrada “allzone classic” con el objetivo de desarrollar productos propios. De esta forma, Allzone ampliará su catálogo con más de 100.000 referencias adicionales.

Como se ha mencionado, Allzone ha tenido un año 2022 muy positivo, lo que ha llevado a un incremento de su clientela y, en consecuencia, a un aumento en sus beneficios. Su exitosa trayectoria hace prever que la empresa tenga un 2023 igualmente fructífero y logre cumplir todos los objetivos propuestos.