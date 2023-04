Tanto en psicología como en otras disciplinas vinculadas a la salud existen distintos tipos de especializaciones profesionales. Por este motivo, a la hora de escoger un buen psicólogo es necesario dar con un especialista cuyo trabajo trate las áreas que resulten acordes a las necesidades del paciente. En algunos casos, las personas que buscan a un profesional de este tipo piden una recomendación a otro paciente o buscan por internet sin tener un buen criterio para hacer una correcta elección.

En Centre Sukha, centro de psicología ubicado en Cornellá de Llobregat, tienen muy en cuenta estas dificultades que pueden encontrarse algunas personas a la hora de encontrar un buen profesional. Por esta razón, implementan un protocolo de derivación que se ha mejorado a lo largo del tiempo para que cada persona pueda llegar al profesional más adecuado para su problema. No solo por la especialización, sino también por el tipo de terapia que es más adecuada para la persona.

Consejos para escoger un buen psicólogo, por Centre Sukha Este centro cuenta con más de 10 profesionales especializados en diferentes áreas y corrientes psicológicas para poder atender de manera personalizada a sus pacientes. Además, estos profesionales disponen de una amplia experiencia en diferentes recursos sanitarios y del ámbito de la educación. Gracias a estos factores, la tasa de éxito en los procesos terapéuticos que llevan a cabo es muy alta.

Ahora bien, según Esther Boada, psicóloga y directora de Centre Sukha, para escoger un buen psicólogo hay que asegurarse de que se cumplen ciertos aspectos. En primer lugar, es importante recurrir a alguien que verdaderamente sea psicólogo. En España, únicamente son psicólogos aquellas personas que han cursado la carrera de psicología y tienen el título de Licenciatura o Grado universitario.

Por otra parte, al buscar un especialista que trate problemas concretos es crucial fijarse en su formación, es decir, si ha cursado algún posgrado o máster relacionado con el tema que se busca solventar. También es fundamental que el profesional esté registrado en el Colegio Oficial de Psicólogos, que es una entidad que cuida los estándares de calidad de los servicios que ofrecen los colegiados.

Otros factores a considerar a la hora de escoger un psicólogo Según comenta Esther Boada, la experiencia es un factor clave en el ejercicio de esta profesión, ya que hay muchos aspectos de la psicología que se aprenden con la práctica. Esto no quiere decir que no haya profesionales jóvenes que proporcionen un servicio de calidad, pero en estos casos es importante que cuenten con el apoyo de un equipo.

Otro factor a considerar es la metodología de trabajo porque en la mayoría de las terapias se fijan objetivos concretos o metas a alcanzar. Con respecto a esto, los pacientes pueden consultar a los profesionales sobre sus métodos y formas de trabajo antes de comenzar con la terapia.

A través del método de derivación que ha desarrollado Centre Sukha es posible escoger un buen psicólogo que se adapte a las necesidades específicas de cada paciente. Además, el centro ha abierto la posibilidad de hacer terapia online para poder ofrecer terapia a todas las personas interesadas independientemente del lugar de residencia.