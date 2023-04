EAVE lleva a la Castellana su propuesta de cargadores inteligentes junto con el grupo MBL

Los días 19, 20 y 21 de abril se reunirán en El Corte Inglés de Nuevos Ministerios MBL y la startup energética EAVE para que los usuarios puedan conocer en profundidad las características sobre los vehículos eléctricos e híbridos. 200 vehículos eléctricos (Mercedes Benz y Smart) estarán a disposición de los asistentes. El equipo especializado de EAVE estará presente para brindar información detallada sobre las soluciones energéticas y la infraestructura necesaria para una carga óptima Los días 19, 20 y 21 de abril, de 9 a 20h, se reunirán en el parking exterior de El Corte Inglés de Nuevos Ministerios el equipo especializado de MBL Centro, concesionarios oficiales de Mercedes Benz y Smart en Madrid, y EAVE, empresa especializada en cargadores inteligentes para vehículos eléctricos e instaladora de energía fotovoltaica para autoconsumo. Allí darán respuesta a las principales incógnitas que giran en torno a los coches eléctricos e híbridos y se brindará información detallada sobre los beneficios y características de estos automóviles.

Este evento gratuito y sin inscripción contará con 200 coches eléctricos e híbridos de Mercedes Benz y Smart para que los usuarios puedan conocer sus características (autonomía, potencia, velocidad de carga, subvenciones, etc..), probar los vehículos e incluso interactuar con los cargadores o comprobar in situ cómo cargarlo directamente desde unos paneles solares.

Los resultados de las encuestas realizadas por Roland Berger señalan que el 63% de los conductores españoles quieren adquirir un vehículo eléctrico. Del mismo modo, cabe destacar que según BBVA Research, en Europa, en 2030, la cuota de mercado de este tipo de automóviles será de un 55% y en 2035 llegará hasta el 84%. Sin embargo, sigue habiendo una gran cantidad de dudas que giran en torno a la movilidad sostenible y dificultan la toma de decisión de posibles compradores. Algunas de ellas son la escasa infraestructura de recarga, la autonomía de este tipo de automóvil, la vida útil de la batería, etc.

Este evento es una gran oportunidad para aquellas personas que estén pensando adquirir un coche eléctrico o híbrido, ya que el equipo experto de EAVE tiene como objetivo solventar las dudas y dificultades que puedan llegar a tener los consumidores a la hora de comprar este tipo de producto. Además, con la compra de cada vehículo se obsequiará de manera gratuita con un cargador inteligente Wallbox.

EAVE, WALLBOX Y MBL

EAVE, consultora, suministradora e instaladora oficial de los puntos de recarga para todos los concesionarios del grupo MBL Centro, ayudará a los usuarios que asistan al evento a encontrar la mejor opción para que puedan sacar el máximo provecho a la experiencia de conducción eléctrica, gracias a un estudio gratuito y personalizado que tendrá en cuenta el tipo de vehículo en el que esté interesado, la infraestructura eléctrica de su vivienda y los hábitos de cada individuo, para brindar asesoramiento y soluciones a medida.

Durante estos días, se llevarán a cabo una serie de actividades y workshops entre las que destacan: 'cómo sacar el máximo provecho a tu equipo Wallbox', 'a qué subvenciones puedo optar al comprar mi vehículo eléctrico o mis paneles solares', 'dónde encuentro un punto de recarga cerca' o 'cómo cargo mi vehículo con energía solar'.

Luis Linares, CEO de EAVE señala que "hace apenas 6 meses que abrimos nuestra tienda experiencial en Madrid y ya estamos montando eventos en mitad de la Castellana junto a grandes marcas como los Concesionarios MBL de Mercedes-Benz y Wallbox. Esto supone un gran paso adelante para nuestra empresa, ya que estamos ayudando a la sociedad a avanzar hacia un futuro más sostenible. Tenemos un espacio único para mostrar nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestra aportación para facilitar la adopción del vehículo eléctrico. Es hora de soñar en grande y pensar en un futuro donde los coches eléctricos sean una realidad y se alimenten con energías limpias".